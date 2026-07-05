DIA D – Alienígenas e revelação das leis naturais
A experiência da protagonista pode ser vista como uma representação da Comunicabilidade dos Espíritos, um outro princípio Espírita
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EDMUNDO GODOY DE MENDONÇA
"Não há descobertas; há revelações."
Essa afirmação nos convida a uma reflexão profunda. Sob a ótica espírita, as Leis Divinas sempre existiram, perfeitas e imutáveis. O que chamamos de "descobertas" são, na verdade, momentos em que a Humanidade alcança maturidade intelectual e moral suficiente para compreender aspectos da realidade que sempre estiveram presentes.
O filme "Dia D", de Steven Spielberg, propõe essa reflexão. A história acompanha uma instituição que esconde evidências de vida extraterrestre e um grupo que decide revelá-las, gerando conflitos e perseguições. Dois personagens conduzem a trama: um especialista em tecnologia e uma jornalista que vivencia fenômenos tratados como inexplicáveis.
Independentemente da interpretação que cada espectador faça da história, o filme permite estabelecer um interessante paralelo com princípios fundamentais apresentados pela Doutrina Espírita há mais de 160 anos.
O primeiro princípio diz respeito ao conceito de Deus, Inteligência Suprema e Causa Primária de todas as coisas. Ampliando a sua obra ao Universo, infinitamente maior do que nossa imaginação alcança.
O segundo princípio é o da Pluralidade dos Mundos Habitados. Segundo o Espiritismo, a vida não constitui privilégio da Terra. Tudo no universo é vida. Existem inúmeras moradas, habitadas por Espíritos em diferentes graus de evolução moral e intelectual. Como ensina Jesus: "Na casa de meu Pai há muitas moradas."
A experiência da protagonista pode ser vista como uma representação da Comunicabilidade dos Espíritos, um outro principio Espírita, que é uma faculdade humana de interação entre os planos material e espiritual, mediunidade.
Mais do que provar a existência de extraterrestres, o filme sugere: "Escutem." Escutar que há Leis que regem o Universo; Que não estamos sozinhos; Que o mundo espiritual influencia nossa vida; E que não devemos temer o desconhecido — o conhecimento amplia a fé.
Se novas revelações vierem a ocorrer, a missão do espírita continuará sendo a mesma: esclarecer sem impor, dialogar sem combater, acolher sem fanatismo e lembrar que a verdadeira transformação da Humanidade não depende apenas de novas informações, mas da renovação moral de cada indivíduo.
Talvez o verdadeiro "Dia D" não seja o dia em que descobrirmos que existem outras inteligências no Universo.
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Talvez seja o dia em que compreendermos que somos todos irmãos, fazemos parte de uma única Criação, regida pelas mesmas Leis Divinas, e que nossa maior tarefa continua sendo aprender a amar, servir e evoluir.
Edmundo Godoy de Mendonça – Trabalhador da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins – Peixotinho – Recife – PE. Empresário do Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação.