A Lei Áurea de Jesus- Ensino Transformador

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Há virtudes nas religiões que devem ser destacadas e podemos ver nos ensinos que precisam estar no coração do homem, independentemente da sua crença

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VALTEMIR RAMOS GUIMARÃES



Os ensinos de Jesus são impactantes e norteadores para a vida do ser humano. Foi ele mesmo quem afirmou: "O espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita; as palavras que eu vos digo são espírito e vida". (João 6:63).



Jesus também declara que a fonte do que Ele ensina é divina: "O meu ensino não é de mim mesmo. Vem daquele que me enviou", reforçando que quem obedece às suas palavras não perece espiritualmente. Nesta mensagem queremos nos ater à célebre frase dita pelo Mestre, Jesus, quando disse: “Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas (Mateus 7:12 – ACF).



Esta frase é também conhecida como “a regra de ouro”, muito conhecida no mundo todo, e é usada desde a antiguidade, por diversos pensadores diferentes. Interessante é que praticamente todas as religiões baseiam-se nessa ideia, inclusive o judaísmo e o cristianismo.



Queremos citar, de forma histórica, os antigos que mencionaram essa regra áurea, como segue: No Zoroastrismo – “Aquela natureza só é boa quando não faz ao outro aquilo que não é bom para ela própria”. No Judaísmo – “O que é odioso para ti, não o faças ao próximo”. No Confucionismo – “Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam”. No Budismo – “Não atormentes o próximo com o que te aflige”. No Hinduísmo – “Esta é a suma do dever: não faças aos outros aquilo que se a ti for feito, te causará dor”. Nessa passagem, o Mestre faz uma importante modificação: "Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas". Para muitos, o que Ele fez foi apenas uma reprodução de um pensamento já conhecido por todos, mas se analisarmos a fundo veremos que Ele mudou totalmente o foco.



Quando Ele troca a forma negativa pela positiva, passa a exigir de nós uma atitude e não mais um simples “cruzar de braços”. Há virtudes sim nas religiões, que devem ser destacadas, isso podemos ver em alguns ensinos que deveriam estar presentes no coração de todo homem, independente da sua crença, como o amor ao próximo, o respeito, a compreensão... Como foi dito no início deste texto, o judaísmo e o cristianismo estão baseados na regra do ouro (modificada para uma versão afirmativa) e não foi apenas esse ensino de Cristo que mostra isso. Em Mateus 22:37-40, Jesus institui os dois mandamentos da Nova Aliança: “E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo [mandamento], semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas”.



É nítido que “amar o próximo como a si mesmo” é uma expansão da famosa regra do ouro, defendida por inúmeros povos. Alguém, em um passado distante refletiu sobre a grandeza da vida e percebeu que o amor e a compaixão são essenciais para uma vida de paz e de harmonia e isso deveria estar no coração de todos nós, independente da religião. Porém, essa regra de convivência precisou apenas ser aperfeiçoada (atribuindo mais responsabilidade a cada pessoa) e confirmada por Ele. Trazendo tudo isso para a atualidade, o que estamos fazendo pelo nosso próximo? Ajudando ou condenando? Ensinando ou humilhando? Estendendo as mãos a ele ou empurrando-o para o abismo? Finalmente, precisamos amar o nosso semelhante, e buscar o respeito e a paz para com todos (Hb 12:14).



Valtemir Ramos Guimarães é pastor da Igreja Pentecostal é da Assembleia de Deus - PE. Membro da APEL – Acad. Pern. Evang. de Letra. Graduado: Física (UFRPE). Me. Ciências da Religião. Doutorando em Educação. (81) 99948-1289

