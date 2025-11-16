Estamos aqui de passagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O mundo por mais áspero que pareça representará para nosso espírito escola de aperfeiçoamento, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia

Clique aqui e escute a matéria

Maria José Morais



“A Terra é a nossa escola benemérita: lembra-te de que o relógio não para.”

(Emmanuel/ Chico Xavier, “Companheiro”)

Estamos neste mundo apenas de passagem...Já ouvimos isso antes?



Aqui existe apenas um caminho a ser atravessado, mas o nosso real objetivo não está aqui. A Terra é apenas um local de passagem. Um campo de experiências onde chegamos e depois vamos embora.

A maioria das pessoas deseja construir imensos e suntuosos castelos aqui neste mundo. Há uma grande preocupação e pressa em amontoar coisas: casas, carros, roupas, calçados de todo tipo, imóveis, joias… E não satisfeitos, quanto mais temos, mais queremos!



Entretanto, o mundo, por mais áspero que possa parecer para muitos, representará para o nosso espírito a escola de aperfeiçoamento, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia.

Ainda vamos agradecer tanto por estarmos aqui!



Emmanuel nos diz que a Terra é a nossa escola benemérita. Nela nascem espíritos em diferentes estágios evolutivos. Cada qual com sua evolução, pois este é um planeta de provas e expiações, imenso educandário de tarefas múltiplas e urgentes, onde o trabalho é a escada divina que, aliada à dor e ao sofrimento, vai burilando as almas necessitadas de aprimoramento moral e espiritual, e por isso, a dor ainda faz parte desse processo de aprendizado.



Nascemos neste mundo para aprender, trabalhar e evoluir. A vida espiritual é a verdadeira vida. A existência terrena é breve e tem por objetivo o progresso do Espírito.



Todos nós, sem nenhuma exceção, somos peregrinos neste plano. Assim são as nossas idas e vindas da pátria espiritual para a Terra e daqui para lá. Por esse motivo, asseverou Jesus na parábola do homem que encheu os seus celeiros e se preparou para aproveitar tudo, ao máximo, mas não sabia que naquela noite seria “levado” ao mundo espiritual (Lucas,12:13-21).



Se estamos perdidos na viagem , sem saber qual caminho tomar, equivocados com a rota previamente escolhida, Deus ilumina nossos momentos de escuridão com Sua luz, espera-nos pacientemente, para que despertemos para os grandes tesouros da alma.



Então, precisamos o mais depressa possível, aprender a caminhar um com o outro, lado a lado, tantas milhas forem necessárias, aprendendo um com o outro, com as diversas experiências vivenciadas.

Enfim, a verdadeira vida não está no local geográfico em que nos encontramos, mas no mundo íntimo. E Deus é a candeia no trajeto de todos.



Agradeçamos a Deus, Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, Divino Mestre, pela oportunidade do Tempo e da oficina Terra!



Maria José Morais é espírita, palestrante e escritora. Está vinculada no Recife à Fraternidade Espírita Peixotinho, e na cidade do Porto (Portugal), ao Centro Espírita Caminheiros da Luz. morais_mariajose@hotmail.com

