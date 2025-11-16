Estamos aqui de passagem
O mundo por mais áspero que pareça representará para nosso espírito escola de aperfeiçoamento, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia
Maria José Morais
“A Terra é a nossa escola benemérita: lembra-te de que o relógio não para.”
(Emmanuel/ Chico Xavier, “Companheiro”)
Estamos neste mundo apenas de passagem...Já ouvimos isso antes?
Aqui existe apenas um caminho a ser atravessado, mas o nosso real objetivo não está aqui. A Terra é apenas um local de passagem. Um campo de experiências onde chegamos e depois vamos embora.
A maioria das pessoas deseja construir imensos e suntuosos castelos aqui neste mundo. Há uma grande preocupação e pressa em amontoar coisas: casas, carros, roupas, calçados de todo tipo, imóveis, joias… E não satisfeitos, quanto mais temos, mais queremos!
Entretanto, o mundo, por mais áspero que possa parecer para muitos, representará para o nosso espírito a escola de aperfeiçoamento, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia.
Ainda vamos agradecer tanto por estarmos aqui!
Emmanuel nos diz que a Terra é a nossa escola benemérita. Nela nascem espíritos em diferentes estágios evolutivos. Cada qual com sua evolução, pois este é um planeta de provas e expiações, imenso educandário de tarefas múltiplas e urgentes, onde o trabalho é a escada divina que, aliada à dor e ao sofrimento, vai burilando as almas necessitadas de aprimoramento moral e espiritual, e por isso, a dor ainda faz parte desse processo de aprendizado.
Nascemos neste mundo para aprender, trabalhar e evoluir. A vida espiritual é a verdadeira vida. A existência terrena é breve e tem por objetivo o progresso do Espírito.
Todos nós, sem nenhuma exceção, somos peregrinos neste plano. Assim são as nossas idas e vindas da pátria espiritual para a Terra e daqui para lá. Por esse motivo, asseverou Jesus na parábola do homem que encheu os seus celeiros e se preparou para aproveitar tudo, ao máximo, mas não sabia que naquela noite seria “levado” ao mundo espiritual (Lucas,12:13-21).
Se estamos perdidos na viagem , sem saber qual caminho tomar, equivocados com a rota previamente escolhida, Deus ilumina nossos momentos de escuridão com Sua luz, espera-nos pacientemente, para que despertemos para os grandes tesouros da alma.
Então, precisamos o mais depressa possível, aprender a caminhar um com o outro, lado a lado, tantas milhas forem necessárias, aprendendo um com o outro, com as diversas experiências vivenciadas.
Enfim, a verdadeira vida não está no local geográfico em que nos encontramos, mas no mundo íntimo. E Deus é a candeia no trajeto de todos.
Agradeçamos a Deus, Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, Divino Mestre, pela oportunidade do Tempo e da oficina Terra!
