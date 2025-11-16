fechar
Religião | Notícia

Estamos aqui de passagem

O mundo por mais áspero que pareça representará para nosso espírito escola de aperfeiçoamento, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia

Por JC Publicado em 16/11/2025 às 0:00
Maria José Morais
Maria José Morais - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Maria José Morais


“A Terra é a nossa escola benemérita: lembra-te de que o relógio não para.”
(Emmanuel/ Chico Xavier, “Companheiro”)

Estamos neste mundo apenas de passagem...Já ouvimos isso antes?


Aqui existe apenas um caminho a ser atravessado, mas o nosso real objetivo não está aqui. A Terra é apenas um local de passagem. Um campo de experiências onde chegamos e depois vamos embora.
A maioria das pessoas deseja construir imensos e suntuosos castelos aqui neste mundo. Há uma grande preocupação e pressa em amontoar coisas: casas, carros, roupas, calçados de todo tipo, imóveis, joias… E não satisfeitos, quanto mais temos, mais queremos!


Entretanto, o mundo, por mais áspero que possa parecer para muitos, representará para o nosso espírito a escola de aperfeiçoamento, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia.
Ainda vamos agradecer tanto por estarmos aqui!


Emmanuel nos diz que a Terra é a nossa escola benemérita. Nela nascem espíritos em diferentes estágios evolutivos. Cada qual com sua evolução, pois este é um planeta de provas e expiações, imenso educandário de tarefas múltiplas e urgentes, onde o trabalho é a escada divina que, aliada à dor e ao sofrimento, vai burilando as almas necessitadas de aprimoramento moral e espiritual, e por isso, a dor ainda faz parte desse processo de aprendizado.


Nascemos neste mundo para aprender, trabalhar e evoluir. A vida espiritual é a verdadeira vida. A existência terrena é breve e tem por objetivo o progresso do Espírito.


Todos nós, sem nenhuma exceção, somos peregrinos neste plano. Assim são as nossas idas e vindas da pátria espiritual para a Terra e daqui para lá. Por esse motivo, asseverou Jesus na parábola do homem que encheu os seus celeiros e se preparou para aproveitar tudo, ao máximo, mas não sabia que naquela noite seria “levado” ao mundo espiritual (Lucas,12:13-21).


Se estamos perdidos na viagem , sem saber qual caminho tomar, equivocados com a rota previamente escolhida, Deus ilumina nossos momentos de escuridão com Sua luz, espera-nos pacientemente, para que despertemos para os grandes tesouros da alma.


Então, precisamos o mais depressa possível, aprender a caminhar um com o outro, lado a lado, tantas milhas forem necessárias, aprendendo um com o outro, com as diversas experiências vivenciadas.
Enfim, a verdadeira vida não está no local geográfico em que nos encontramos, mas no mundo íntimo. E Deus é a candeia no trajeto de todos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Agradeçamos a Deus, Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, Divino Mestre, pela oportunidade do Tempo e da oficina Terra!


Maria José Morais é espírita, palestrante e escritora. Está vinculada no Recife à Fraternidade Espírita Peixotinho, e na cidade do Porto (Portugal), ao Centro Espírita Caminheiros da Luz. morais_mariajose@hotmail.com

Leia também

Saúde, Amor e Perdão

Saúde, Amor e Perdão
Desperta, tu que dormes

Desperta, tu que dormes

Compartilhe

Tags