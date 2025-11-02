Uma fé cega

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A nossa fé não deve ser estática, mas deve acompanhar a atitude dos cegos capaz de enxergar realidades espirituais por meio da fé

REVERENDO IGOR GOMES

Um dos ditados mais conhecidos popularmente é aquele que diz: "O pior cego é aquele que não quer enxergar". E a mais pura verdade é que tem muita gente que pode usar o melhor óculos do mundo que, mesmo assim, não consegue ver um palmo na frente dos olhos.



O relato de Mateus 9:27-34 nos mostra essa tensão de forma clara. De um lado, dois cegos físicos seguem Jesus, clamando por misericórdia. De outro, os Fariseus — líderes religiosos com visão perfeita — acusam Jesus de operar milagres pelo "príncipe dos demônios".



O que vemos claramente no texto é que existem dois tipos de cegueira: a física, que limita, e a espiritual, que não nos deixa enxergar aquilo que Deus está fazendo no mundo. Os cegos que foram curados enxergavam muito mais do que os fariseus. Eles tiveram a fé que Jesus aprova e que nos ensina como devemos nos mover.



A nossa fé não deve ser estática, ela sempre deve acompanhar a ação. A atitude dos cegos não foi a de ficar esperando algo acontecer; eles saíram do seu lugar e seguiram Jesus.



E depois de curados, eles se tornaram missionários espalhando a notícia! A nossa fé deve ser uma fé que se move para falar de Jesus para os outros. É por isso que Tiago fala em sua carta que a fé sem obras é morta. Fé não é algo que se guarda, mas que se compartilha.



A fé dos cegos tinha conteúdo. Quando clamaram: "Filho de Davi", não usaram um termo casual, mas demonstravam um conhecimento profundo. Eles não viam Jesus apenas como um curandeiro, mas como o Messias prometido na linhagem real.



Eles sabiam o que os profetas do Antigo Testamento haviam falado! Que viria o dia em que o Messias estaria entre eles, e nesse dia, eles poderiam ver (Isaías 29:19). Por conhecerem as profecias, puderam crer na sua cura.



Aqueles que querem se achegar mais perto de Jesus precisam conhecê-lo, e só podem fazer isso através da Palavra de Deus.

Por fim, se você quer ter uma fé verdadeira, você deve ter uma fé CEGA! Não vemos, mas mesmo assim confiamos que Deus está cuidando da nossa vida em cada detalhe. A fé cega nos faz enxergar realidades espirituais que sabemos que existem apenas por meio da fé.



O próprio conceito bíblico de Fé diz que ela é a certeza daquilo que não vemos! Fé é crer para ver e não ver para crer. No final das contas, os cegos tinham olhos espirituais aguçados, e assim podiam enxergar melhor do que os religiosos.



Que a nossa fé, nos desafios da vida e da sociedade, seja inabalavelmente cega, solidamente teológica e corajosamente ativa. É assim que encontramos a verdadeira visão e a verdadeira cura.

Igor Gomes é advogado e pastor da Igreja Episcopal Carismática do Brasil – Catedral da Reconciliação

