Percursos de reinserção na comunidade
O Instituto Canção Nova e a Faculdade Canção Nova mantiveram o compromisso de formar integralmente a pessoa e cumprir sua missão transformadora
No Ano Jubilar, a Igreja Católica é chamada a ser “sinal palpável de esperança” (Bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025) para todos os que vivem situações de fragilidade e exclusão. No documento, Papa Francisco nos recorda que “os pobres são quase sempre vítimas, não culpados”, e que não podemos nos habituar à sua presença – para muitos, invisível – nas ruas e comunidades. Essa exortação encontra eco direto no trabalho da Fundação João Paulo II (FJPII) através da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, que há décadas se empenha em construir caminhos concretos para a valorização da pessoa humana e sua reinserção comunitária.
Os dados do Relatório de Atividades 2024 da FJPII mostram que a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova reafirmou sua missão de ser presença transformadora nas áreas de educação, saúde e assistência social. Cada projeto foi como uma peça de um grande quebra-cabeças: único, necessário e integrado ao todo.
Nas unidades de Assistência Social, por exemplo, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos participaram de oficinas, cursos de capacitação, atividades culturais, esportivas e de convivência, somando mais de 85 mil serviços oferecidos à sociedade. As unidades do CAC, Progen, Casa do Bom Samaritano e Cia de Artes e Esportes garantiram oportunidades reais de apoio e crescimento, como a implementação do programa de aprendizagem “Nova Geração”, que qualifica jovens para o mercado de trabalho.
No âmbito da saúde, o Centro Médico Padre Pio consolidou-se como referência regional, atendendo mais de 47 mil pessoas em pronto atendimento e atendimentos ambulatoriais, além de 50 mil exames laboratoriais. A unidade, que nasceu de um gesto solidário há quase três décadas, hoje oferece várias especialidades médicas, assistência social, odontologia, fisioterapia e programas de reabilitação. Em 2024, avançou com a ampliação da estrutura física, aquisição de novos equipamentos e serviços, preparando-se para, futuramente, acolher ainda mais pacientes.
Na educação, o Instituto Canção Nova e a Faculdade Canção Nova mantiveram o compromisso de formar integralmente a pessoa. Somente no Instituto, mais de mil estudantes receberam ensino gratuito e de qualidade, do infantil ao ensino médio, com destaque para projetos de robótica, música e alimentação saudável. Já a Faculdade fortaleceu sua identidade católica, oferecendo bolsas de estudo, cursos de extensão e promovendo uma formação acadêmica que une excelência técnica e valores cristãos.
Esses percursos de reinserção não são apenas números. São histórias de pessoas que, ao encontrarem apoio na Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, reencontram também sua dignidade, esperança e lugar na comunidade. Isso é transformar a fé em gestos concretos. Cada ação social realizada pela Fundação João Paulo II é um testemunho de que a caridade é o coração do Evangelho. Assim, a missão continua: formar homens novos para um mundo novo, semeando esperança e edificando uma sociedade mais justa e fraterna.
No espírito do Jubileu da Esperança, a FJPII renova seu compromisso de caminhar com os mais pobres, não como assistidos anônimos, mas como irmãos reinseridos na vida em sociedade.
Denis Duarte é Gerente Geral da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova.