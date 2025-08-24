Percursos de reinserção na comunidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Instituto Canção Nova e a Faculdade Canção Nova mantiveram o compromisso de formar integralmente a pessoa e cumprir sua missão transformadora

Clique aqui e escute a matéria



DENIS DUARTE



No Ano Jubilar, a Igreja Católica é chamada a ser “sinal palpável de esperança” (Bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025) para todos os que vivem situações de fragilidade e exclusão. No documento, Papa Francisco nos recorda que “os pobres são quase sempre vítimas, não culpados”, e que não podemos nos habituar à sua presença – para muitos, invisível – nas ruas e comunidades. Essa exortação encontra eco direto no trabalho da Fundação João Paulo II (FJPII) através da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, que há décadas se empenha em construir caminhos concretos para a valorização da pessoa humana e sua reinserção comunitária.



Os dados do Relatório de Atividades 2024 da FJPII mostram que a Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova reafirmou sua missão de ser presença transformadora nas áreas de educação, saúde e assistência social. Cada projeto foi como uma peça de um grande quebra-cabeças: único, necessário e integrado ao todo.



Nas unidades de Assistência Social, por exemplo, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos participaram de oficinas, cursos de capacitação, atividades culturais, esportivas e de convivência, somando mais de 85 mil serviços oferecidos à sociedade. As unidades do CAC, Progen, Casa do Bom Samaritano e Cia de Artes e Esportes garantiram oportunidades reais de apoio e crescimento, como a implementação do programa de aprendizagem “Nova Geração”, que qualifica jovens para o mercado de trabalho.



No âmbito da saúde, o Centro Médico Padre Pio consolidou-se como referência regional, atendendo mais de 47 mil pessoas em pronto atendimento e atendimentos ambulatoriais, além de 50 mil exames laboratoriais. A unidade, que nasceu de um gesto solidário há quase três décadas, hoje oferece várias especialidades médicas, assistência social, odontologia, fisioterapia e programas de reabilitação. Em 2024, avançou com a ampliação da estrutura física, aquisição de novos equipamentos e serviços, preparando-se para, futuramente, acolher ainda mais pacientes.



Na educação, o Instituto Canção Nova e a Faculdade Canção Nova mantiveram o compromisso de formar integralmente a pessoa. Somente no Instituto, mais de mil estudantes receberam ensino gratuito e de qualidade, do infantil ao ensino médio, com destaque para projetos de robótica, música e alimentação saudável. Já a Faculdade fortaleceu sua identidade católica, oferecendo bolsas de estudo, cursos de extensão e promovendo uma formação acadêmica que une excelência técnica e valores cristãos.



Esses percursos de reinserção não são apenas números. São histórias de pessoas que, ao encontrarem apoio na Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, reencontram também sua dignidade, esperança e lugar na comunidade. Isso é transformar a fé em gestos concretos. Cada ação social realizada pela Fundação João Paulo II é um testemunho de que a caridade é o coração do Evangelho. Assim, a missão continua: formar homens novos para um mundo novo, semeando esperança e edificando uma sociedade mais justa e fraterna.



No espírito do Jubileu da Esperança, a FJPII renova seu compromisso de caminhar com os mais pobres, não como assistidos anônimos, mas como irmãos reinseridos na vida em sociedade.



Denis Duarte é Gerente Geral da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova.

