Peugeot lança carros híbridos no Brasil

A Peugeot lança dois modelos de carros híbridos no Brasil: o hatch 208 e o SUV 2008. A dupla desembarca nas concessionárias agora, neste mês de setembro, prometendo ser uma opção interessante pra quem busca veículos nesta categoria. O motor não precisa ligar na tomada pra carregar. O sistema é híbrido leve, o mesmo usado nos Fiat Fastback e Pulse, o 1.0 flex de até 130 cavalos de potência aliado a um motor elétrico e bateria de 12 volts.

Novo Peugeot 208 híbrido - Pedro Bicudo

O dispositivo é considerado o mais simples entre os híbridos, mas ainda assim a combinação de tecnologias fez o carro da Peugeot ficar até 10% mais econômico do que o modelo somente flex. E esse é um dos argumentos da montadora francesa para continuar firme e forte no mercado brasileiro.

E justiça seja feita: os carros da Peugeot têm uma série de bons atributos já conhecidos. Em relação ao visual os híbridos, não mudaram se comparados aos modelos que conhecemos porque eles haviam sido atualizados recentemente.

Interior do novo Peugeot 208 - Pedro Bicudo

O 208 é vendido em quatro versões. Somente a primeira é 1.0 aspirada de câmbio manual e tem preço de R$ 92 mil. As outras são automáticas e 1.0 turbo, mas só a top de linha GT é híbrida. O valor dessa configuração é de R$ 127 mil.

Quem preferir o SUV vai ter desembolsar um pouco mais, mas é importante saber que ele possui outos apelos. A exemplo do irmão menor 208, traz design arrebatador, é mais imponente e uma lista de equipamentos acabamento muito equivalente.

No caso do 2008 são três as possibilidades. Todas possuem câmbio automático e o motor 1.0 turbo. A mais barata sai por R$ 134 mil. A intermediária é R$ 144 mil e a mais completa custa R$ 163 mil.

Tanto o hatch quanto o SUV mais completos do Peugeot trazem uma série de itens diferenciados como assistente de permanência em faixa, alerta de atenção e de ponto cego. Tem ainda aviso de colisão e reconhecimento de limite de velocidade e frenagem automática de emergência. A concessionária Peugeot Pigalle faz o lançamento dos novos produtos no dia 11.