Eleições 2026: Lula vence na Nova Zelândia e Coreia do Sul; Flávio Bolsonaro vence nas Filipinas; acompanhe a apuração no exterior
Boletins de urna apontam vantagem do candidato do PT na Nova Zelândia, Coreia do Sul e Austrália, mas TSE só divulgará resultado oficial após 17h
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Em razão da diferença de fuso horário em relação a Brasília, a votação para a Presidência da República no exterior encerrou-se antes do término do pleito no Brasil em diversos países da Oceania e da Ásia. Os dados apontam que Lula venceu na Nova Zelândia, Austrália e na Coreia do Sul, enquanto Flávio Bolsonaro venceu nas Filipinas.
Os levantamentos iniciais foram realizados com base nos dados apurados e conferidos a partir dos boletins de urna do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, quase 1 milhão de eleitores brasileiros estão aptos a votar fora do país neste primeiro turno. Para atender essa população eleitoral, a Justiça Eleitoral disponibilizou seções de votação em 186 cidades espalhadas por 134 países, com os maiores contingentes de eleitores concentrados nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.
Embora os boletins de urna já tenham sido afixados e divulgados nas seções do exterior, a apuração oficial consolidada pela Justiça Eleitoral seguirá estritamente o calendário nacional. Dessa forma, o TSE fará a divulgação oficial do resultado das urnas no exterior somente após as 17h, considerando o horário de Brasília.
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Resultados Detalhados da Votação por País
Coreia do Sul
Na Coreia do Sul, todas as seções eleitorais consideradas no levantamento já concluíram a votação. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva obteve a liderança no país, registrando 123 votos (56,94% dos votos considerados), seguido por Flávio Bolsonaro, com 72 votos (33,33%). A distribuição completa dos votos no país foi a seguinte:
Lula: 123 votos (56,94%)
Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
Renan Santos: 6 votos (2,78%)
Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
Samara: 1 voto (0,46%)
Nova Zelândia
A apuração na Nova Zelândia também teve 100% das seções finalizadas no levantamento. No país, Lula alcançou sua maior margem percentual de vantagem entre os locais apurados, somando 234 votos (70,48%), enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 64 votos (19,28%). A contagem final das seções neozelandesas registrou os seguintes números:
Lula: 234 votos (70,48%)
Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)
Renan Santos: 13 votos (3,92%)
Romeu Zema: 7 votos (2,11%)
Augusto Cury: 6 votos (1,81%)
Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)
Samara: 2 votos (0,60%)
Hertz Dias: 1 voto (0,30%)
Superlive da cobertura das Eleições 2026
Austrália
Na Austrália, a contagem dos votos permaneceu parcial, cobrindo 26 das 29 seções eleitorais instaladas no país. Na apuração parcial australiana, Lula registrou 5.283 votos, contra 2.022 votos conferidos a Flávio Bolsonaro. A relação detalhada dos votos apurados na Austrália aponta o seguinte resultado:
Lula: 5.283 votos
Flávio Bolsonaro: 2.022 votos
Augusto Cury: 276 votos
Renan Santos: 266 votos
Romeu Zema: 117 votos
Ronaldo Caiado: 102 votos
Samara: 24 votos
Clariana Barão: 17 votos
Hertz Dias: 15 votos
Rui Costa Pimenta: 6 votos
Edmilson Costa: 6 votos
Wilson Grassi: 5 votos
Leonardo Avalanche: 1 voto
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