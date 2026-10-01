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Política | Notícia

Datafolha: Lula tem 48%, Flávio tem 45% no 2º Turno para Presidência

O atual presidente tem três pontos de vantagem sobre o senador, enquanto a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais

Por Mariana de Sousa Publicado em 01/10/2026 às 19:49 | Atualizado em 01/10/2026 às 19:54
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro - Paulo Pinto e Fernando Frazão/ Agência Brasil

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A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (1º), aponta o presidente Lula (PT) com 48% das intenções de voto contra 45% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma simulação de segundo turno para a Presidência da República.

A diferença entre os dois candidatos é de três pontos percentuais. Considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, o levantamento registra uma distância que pode variar dentro desse intervalo.

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O levantamento foi realizado entre 28 e 30 de setembro, a três dias do primeiro turno, e mostra uma oscilação do petista em relação à rodada anterior, quando tinha 47%, enquanto o parlamentar manteve os 45% registrados anteriormente.

Os eleitores que afirmam votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois somam 6%, ante 7% na pesquisa anterior. Outros 1% permanecem indecisos, mesmo percentual registrado anteriormente.

O levantamento também testou o desempenho do atual presidente em disputas de segundo turno contra outros quatro candidatos à Presidência.

Lula x Ronaldo Caiado

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 48%, dois pontos a mais que no levantamento anterior. O ex-governador de Goiás registra 42%, ante 44% na pesquisa anterior. A parcela de entrevistados que pretende votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos dois permanece em 9%, enquanto 1% se declara indeciso.

Lula x Romeu Zema

Contra Romeu Zema (Novo), Lula tem 49% das intenções de voto, contra 40% do ex-governador de Minas Gerais. Na pesquisa anterior, os dois tinham 48% e 39%, respectivamente. Branco, nulo ou nenhum somam 9%, uma redução em relação aos 11% registrados anteriormente. Os indecisos passaram de 1% para 2%.

Lula x Renan Santos

Na disputa simulada entre Lula e Renan Santos (Missão), os dois mantiveram os percentuais da pesquisa anterior. O presidente aparece com 48% e Santos, com 39%. Branco, nulo ou nenhum representam 10% dos entrevistados, contra 12% anteriormente. A parcela de indecisos permanece em 2%.

Lula x Augusto Cury

No último cenário testado, Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto Augusto Cury (Avante) aparece com 42%. Na pesquisa anterior, o presidente tinha 46% e o candidato do Avante, 43%. O percentual de eleitores que pretende votar em branco, anular ou não escolher nenhum candidato permanece em 9%. Os indecisos passaram de 1% para 2%.

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Pesquisa

O Datafolha entrevistou 2.506 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08039/2026.

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Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br

Jornalista formada desde 2023, repórter na editoria de política do Jornal do Commercio.