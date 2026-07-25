MDB oficializa apoio a João Campos e reforça aliança com o PSB em convenção no Recife

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Durante ato na Câmara do Recife, a legenda também homologou candidaturas proporcionais e confirmou apoio à chapa da Frente Popular para o pleito

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O partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) oficializou o apoio à pré-candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco, durante convenção realizada na Câmara do Recife, neste sábado (25). Além de homologar as chapas de candidatos a deputado estadual e federal, a legenda confirmou a participação na chapa majoritária da Frente Popular, que reúne João Campos para o Governo e Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT) para o Senado.

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos aproveitou o encontro para agradecer o apoio do MDB e afirmar que a aliança fortalece o projeto eleitoral da oposição ao governo estadual.

Durante o discurso, o socialista afirmou que a legenda chegará fortalecida às eleições e resumiu os objetivos da parceria.



"A nossa parte hoje pode ser resumida em dois pontos. É fazer com que o MDB cresça em Pernambuco, e ele vai crescer. E o segundo ponto é que nós juntos vamos ganhar a eleição para o Governo do Estado de Pernambuco."



Em entrevista após o evento, o pré-candidato afirmou que não pretende mudar sua forma de fazer política por disputar o Governo do Estado.



"Assim como fui na prefeitura, eu vou ser como eu sou. Eu não vou mudar meu jeito, eu não vou me transformar para disputar um cargo. Eu gosto de ouvir as pessoas e de enfrentar os problemas para buscar uma solução."



João também confirmou a agenda da próxima semana, quando participará da convenção nacional do PSB, em Brasília, na quarta-feira (29), além da convenção da Frente Popular em Pernambuco, no sábado (1º) e da convenção nacional do presidente Lula (PT), em São Paulo, no domingo (2).



Campos, que tem o apoio de Lula na sua disputa pelo Palácio do Campo das Pricesas, acredita que o presidente, que deverá ter agendas pelo Nordeste, "deve vir, sim, a Pernambuco no primeiro turno".

Álvaro Porto reforça rompimento com Raquel



Presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o deputado Álvaro Porto (MDB), falou do rompimento político com Raquel Lyra (PSD) e afirmou que encontrou em João Campos uma melhor alternativa para o Estado.



"Eu mudei, sim, mas mudei para melhor. Quando eu te conheci, vi que você não é um cara fabricado. Você é um cara espontâneo. Eu mudei porque não quero estar do lado da arrogância, da prepotência e do autoritarismo que hoje está no Palácio do Campo das Princesas."



Antes, durante entrevista, Porto afirmou que o MDB decidiu apoiar João por enxergar nele a possibilidade de mudança para Pernambuco. "Hoje os pernambucanos clamam por uma mudança e essa mudança vai ser com João Campos."

Raul Henry cita lealdade ao PSB e cobra obras do Estado

Ao justificar o apoio a João Campos, o presidente estadual da legenda, Raul Henry afirmou que a aliança entre MDB e PSB, iniciada em 2012, foi construída sobre uma relação de "reciprocidade e lealdade política" e disse que a legenda não tinha motivos para romper a parceria. Segundo ele, os resultados obtidos por João na Prefeitura do Recife credenciam sua candidatura ao Governo do Estado.

Segundo Henry, a participação foi maior do que a esperada para um ato formal. “Essa convenção é um ato formal de homologação das candidaturas e da formalização do nosso apoio à coligação majoritária da Frente Popular. A convenção festiva será no próximo sábado”.

O dirigente também direcionou críticas à gestão da governadora Raquel Lyra (PSD), afirmando que o Estado não recebeu obras estruturadoras ao longo do mandato.

"A governadora está fazendo muita promessa, assinando muito papel, mas de concreto não existe nada em Pernambuco. Por que não duplicou a BR-232? Por que não fez o Arco Metropolitano? Por que não entregou as 250 creches prometidas? É promessa, assinatura de papel e tapume. Realização em quatro anos não existe."

Bivar diz que "nunca se sentiu tão patriota"



No evento, o primeiro suplente de Humberto Costa (PT) na disputa pelo Senado, Luciano Bivar, filiado ao MDB, defendeu a democracia, manifestou seu apoio para eleição de Lula e de João Campos e disse viver um momento de maior patriotismo.



"A democracia nos conforta. Com falhas aqui e acolá, mas fora do Estado de Direito é a barbárie. Tenho absoluta convicção de que haverá de sustentar nossa democracia com a força, o peso e a história do MDB."



Ao defender a chapa da Frente Popular, Bivar afirmou que um novo governo Lula poderá ampliar investimentos e criticou o que chamou de ameaças externas à soberania nacional.



"Eu tenho certeza que, se a gente tiver força no próximo governo Lula, a gente vai trazer para a Saúde algo muito significativo. Eu nunca me senti tão patriota como me sinto agora."

