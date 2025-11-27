Nova etapa do Mercado Público de Camaragibe é iniciada e deve beneficiar 150 permissionários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Reestruturação é demanda antiga da população e dos permissionários, que atuam em uma área provisória desde que um incêndio destruiu boxes em 2022

*Com informações da TV Jornal

A construção da segunda etapa do Mercado Público Municipal de Camaragibe teve início nesta semana. A reestruturação é uma demanda antiga da população e dos permissionários, que atuam em uma área provisória desde que um incêndio destruiu os boxes que funcionavam no local e condenou parte da estrutura do centro comercial, em 2022.

Para Cleonice Nicolau, permissionária do mercado, o espaço improvisado tem dificultado as vendas e o bem-estar dos profissionais. “No comércio, está ruim para a gente por causa do movimento e do calor. Está muito apertado e falta muita coisa. Espero que tenha melhoria”, afirmou.

Com investimento de R$ 10 milhões, fruto de uma parceria da Prefeitura de Camaragibe com o Governo de Pernambuco, as obras devem durar cerca de 12 meses.

O bloco 2 do novo mercado abrange uma área de mais de 4 mil metros quadrados e terá 150 boxes (cada um com dimensões de 3 metros por 3 metros), banheiros masculino e feminino acessíveis, estacionamento para usuários e visitantes e área de convivência externa.

O novo equipamento deve beneficiar 150 permissionários dos segmentos de carnes, peixes, laticínios, bares, lanchonetes, artesanato e armarinhos.

“Sonho esperado há mais de dez anos pelos moradores. Um novo mercado público que vem trazer desenvolvimento para a nossa cidade, girar a economia, dar mais qualidade de trabalho aos permissionários e um ambiente digno para a população de Camaragibe”, destacou o prefeito Diego Cabral.



Veja o projeto do novo Mercado Público de Camaragibe