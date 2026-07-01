Cinco pessoas morrem em colisão envolvendo caminhão, van, moto e carro na BR-232, em Belo Jardim
Colisão aconteceu no km 172 da rodovia, trecho que será duplicado pelo Governo de Pernambuco, mas cuja licitação está suspensa pelo TCE-PE
Clique aqui e escute a matéria
Cinco pessoas morreram em um grave sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) envolvendo um caminhão, uma van, uma motocicleta e um carro na manhã desta terça-feira (1º), no km 172 da BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.
Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a múltipla colisão aconteceu por volta das 9h45. A suspeita é de que o motociclista tenha iniciado uma ultrapassagem em local proibido.
De acordo com a PRF, ao perceber a motocicleta, o motorista do caminhão, que seguia no sentido contrário, tentou desviar, mas perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu de frente a motocicleta e uma van. Na sequência, um carro que trafegava atrás da van colidiu na traseira do veículo.
Morreram no local o condutor da motocicleta e quatro passageiros da van, totalizando cinco vítimas fatais.
Ainda segundo a PRF, quatro pessoas ficaram feridas: o motorista do caminhão, o condutor da van e dois passageiros do veículo. Eles foram socorridos para unidades de saúde da região. A corporação informou que uma equipe foi enviada ao hospital de Belo Jardim para confirmar a quantidade de feridos.
O motorista do carro não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.
Equipes da PRF permaneceram no local aguardando a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML). As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Colisão aconteceu em trecho da BR-232 que terá duplicação
A colisão foi registrada justamente no trecho da BR-232 entre os municípios de São Caetano e Belo Jardim, previsto para receber a primeira etapa das obras de duplicação da rodovia.
O projeto contempla a duplicação de 28,8 quilômetros, entre os quilômetros 149,10 e 177,90, com investimento estimado em R$ 250 milhões, custeados pelo Governo de Pernambuco. A obra é considerada a primeira fase de um plano para duplicar quase 265 quilômetros da BR-232 até Serra Talhada, no Sertão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No entanto, a licitação para execução dos serviços está suspensa por decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). A Primeira Câmara da Corte homologou medida cautelar após identificar falhas técnicas no edital, como exigências consideradas inadequadas para participação de empresas, divergências entre documentos do projeto e ausência de matriz de alocação de riscos.
O DER-PE está impedido de dar continuidade ao processo licitatório até que apresente esclarecimentos e a análise técnica do TCE seja concluída.
A duplicação da BR-232 é tratada pelo governo estadual como uma das principais intervenções em infraestrutura viária de Pernambuco. Além da importância logística para o Agreste e o Sertão, a obra busca reduzir o número de acidentes em uma das rodovias mais perigosas do estado.
Dados da PRF mostram que, em 2025, a BR-232 registrou 105 mortes em acidentes, liderando o ranking de óbitos entre as rodovias federais de Pernambuco. Apesar de a BR-101 concentrar maior número de sinistros, as ocorrências na BR-232 apresentam maior letalidade, cenário atribuído, entre outros fatores, aos longos trechos de pista simples.