Azul reforça operação entre Petrolina e Recife com aeronave maior a partir de outubro

Companhia substitui o modelo ATR pelo Embraer 195-E2, dobrando a oferta de assentos e garantindo mais conforto na rota do Sertão ao Recife

A Azul Linhas Aéreas vai reforçar a operação entre Petrolina e Recife a partir do fim de outubro. A companhia vai substituir os aviões ATR, que oferecem 70 lugares, pelo modelo Embraer 195-E2, com capacidade para 136 passageiros. A mudança praticamente dobra a oferta de assentos na rota, que é considerada estratégica para o Sertão pernambucano.

Atualmente, em setembro, a Azul oferece 60 voos e cerca de 4,2 mil assentos entre Petrolina e a capital. Com a mudança prevista para o período de 26 de outubro a 1º de fevereiro de 2026, serão 182 voos (chegadas e partidas) e 24,2 mil lugares disponibilizados.

O Embraer E2 é o maior avião comercial já produzido no Brasil e conta com wi-fi a bordo, telas individuais em todos os assentos e menor consumo de combustível, o que permite reduzir em até 25% as emissões de CO2.

“Petrolina é um polo econômico e logístico importante para o interior do Nordeste. Com a ampliação da nossa operação, poderemos oferecer mais conforto e qualidade na experiência de voo para os Clientes”, destaca Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha da Azul. A expectativa da empresa é que a rota registre alta demanda durante a temporada de verão.