fechar
Cultura | Notícia

Flup estreia em Pernambuco com homenagem a Solano Trindade e vozes das periferias

De 10 a 14 de setembro, a Festa Literária das Periferias realiza sua primeira edição no Estado, trazendo Itamar Vieira Junior como convidado

Por Adriana Guarda Publicado em 08/09/2025 às 12:01 | Atualizado em 08/09/2025 às 12:33
Itamar Vieira Junior, Marilene Felinto e o legado de Solano Trindade - com Vitor da Trindade - se encontram na programação da Flup em Pernambuco
Itamar Vieira Junior, Marilene Felinto e o legado de Solano Trindade - com Vitor da Trindade - se encontram na programação da Flup em Pernambuco - Reproduções

Clique aqui e escute a matéria

Pela primeira vez em Pernambuco, a Festa Literária das Periferias (Flup) ocupa o Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto de Santa Terezinha, entre os dias 10 e 14 de setembro. Com o tema “Saberes conectados: negritude em todos os espaços”, a edição celebra o poeta Solano Trindade e promove uma série de encontros gratuitos com autores, artistas, pensadores e lideranças do Brasil inteiro — todos com tradução em libras.

A curadoria é assinada pela escritora e jornalista Jaqueline Fraga, que vê na estreia no Recife uma oportunidade de reunir gerações e linguagens em diálogo. “Desde o início eu tinha em mente o desejo de que o evento fosse o mais plural possível. Que buscasse representar a pluralidade da população negra brasileira e fazer conexões entre os diferentes tipos de saberes”, explica. “Esse foi o norte. E a partir daí fomos montando uma programação com nomes que são inspirações tanto local quanto nacionalmente”, diz.

Autora do livro "Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho" (finalista do Prêmio Jabuti 2020), Jaqueline buscou costurar o presente com o legado daqueles que abriram caminhos. 

“Eu acredito muito que, para construirmos um hoje e um amanhã com mais acessos e oportunidades para a população negra, é preciso também resgatar e reverenciar todo o trabalho de quem veio antes da gente. Esse foi um dos objetivos ao montar a programação. Reunir jovens e mais velhos, dialogando sobre as nossas culturas e sobre a nossa sociedade”, destaca.

Tributo a Solano Trindade

Reprodução/Arquivo UH
Poeta, militante e artista popular, Solano Trindade é o homenageado da primeira edição da Flup em Pernambuco - Reprodução/Arquivo UH

A homenagem a Solano Trindade atravessa toda a feira. “Eu me arrisco a dizer que o legado de Solano está presente em cada mesa da Flup. Quando falamos sobre ancestralidade, falamos sobre ele; quando falamos sobre arte, falamos sobre ele; quando falamos sobre acessos, pioneirismos, oportunidades, sonhos, falamos sobre Solano. Reverenciar sua história é mantê-lo vivo e manter vivos os seus ideais”, acrescenta Jaqueline.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A família do poeta, representada por Liberto e Vitor da Trindade vão participar de atividades que dialogam com ascestralidade e memória. 

A ousadia de trazer a Flup para o Recife

A coordenadora da Flup.PE e cofundadora do Instituto Delta Zero, Tarciana Portella, foi quem abriu as portas para que a Flup chegasse ao Recife. A ideia nasceu em 2023, quando participou da edição realizada no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. “Naquele momento, soube que essa experiência precisava chegar a Pernambuco, terra de tradição literária e cultural efervescente”, recorda.

Para ela, reduzir a Flup a um festival seria limitar sua potência. “A Flup não é apenas um evento — é processo, plataforma de pensamento, conexões e incubação de talentos antes invisibilizados. Sempre culmina em um grande encontro, como o que teremos aqui nos próximos dias, que será o ponto de largada desse movimento de troca de expertises”, avalia. 

Diversidade pernambucana

A chegada da Flup também tem sabor de retorno para o escritor e gestor cultural Julio Ludemir, olindense radicado no Rio de Janeiro que, ao lado do saudoso Écio Salles, criou o festival em 2012 nas periferias do Rio.

“Acho que a Flup só seria possível no imaginário de uma pessoa pernambucana, porque ela tem coragem, paixão, ousadia e aposta em um tempo por vir. Tive menos dificuldade de levar essa ideia para Recife do que aqui no Rio de Janeiro”, conta.

Ludemir gosta de lembrar que a pluralidade cultural do Estado é uma marca inconfundível. “Pernambuco é muito plural. Em cada canto há uma manifestação, um olhar próprio. O Pernambuco do maracatu não é o mesmo da ciranda, que não é o mesmo do coco, nem do repente. Sempre digo que Pernambuco é mais diverso do que o restante do País", afirma. 

Entre festa e reflexão

Andréa Rêgo Barros/Divulgação
No coração do Alto de Santa Terezinha, o Compaz Eduardo Campos abre suas portas para receber a estreia da Flup no Recife - Andréa Rêgo Barros/Divulgação

Ao ocupar o Compaz Eduardo Campos — equipamento premiado pela Unesco pelo trabalho com cidadania e cultura de paz —, a Flup reafirma sua vocação de democratizar o acesso à literatura e abrir espaço para saberes historicamente marginalizados.

A realização do evento é do Instituto Delta Zero em parceria com a Flup, com produção da Suave e apoio da Associação Na Nave, Prefeitura do Recife e patrocínio do Banco do Nordeste (BNB). A iniciativa também contou com emendas parlamentares que ajudaram a viabilizar a vinda do evento ao estado.

Mais do que um festival literário, trata-se de um encontro em que festa e reflexão caminham juntas. “Eu gostaria muito que a gente saísse da Flup com mais esperança e força para construir um mundo em que a população negra tenha mais oportunidades e acessos, inclusive acesso à cultura”, deseja Jaqueline Fraga. “Que percebamos o poder dessa junção de saberes, seja ele popular ou acadêmico. Que a gente perceba que nós estamos, e podemos estar, em todo e qualquer espaço”, conclui, fazeno um convite direto para que a cidade participe desse primeiro capítulo da Flup no Recife. 

Serviço:

A programação completa da Flup está disponível no Instagram @flup.pe2025 e no endereço eletrônico: https://www.vempraflup.com.br/flup-pernambuco

Leia também

"Novos tempos precisam de novos narradores", diz criador da Flup sobre potência das vozes da periferia
Flup.PE

"Novos tempos precisam de novos narradores", diz criador da Flup sobre potência das vozes da periferia
Histórias de amor que você não vai conseguir largar: 4 livros imperdíveis
Livros

Histórias de amor que você não vai conseguir largar: 4 livros imperdíveis

Compartilhe

Tags