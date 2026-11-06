Transporte é o maior gargalo de infraestrutura do Brasil para 75% das indústrias, aponta Panorama CNI

Pesquisa com 2.500 executivos mostra que rodovias, ferrovias e portos concentram a insatisfação do setor. As ferrovias têm a pior avaliação

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O transporte é o principal gargalo da infraestrutura brasileira na avaliação da indústria. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) com 2.500 executivos de médias e grandes empresas mostra que 75% dos empresários industriais apontam o setor como o maior entrave.

O levantamento integra o Panorama da Infraestrutura: Principais Demandas da Indústria Brasileira, divulgado na quinta-feira (5/11). Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, o problema está nas estradas, nos trilhos e nos portos: “O levantamento aponta problemas como rodovias em más condições, trechos ferroviários abandonados, limitações de acesso e capacidade nos portos”.

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O estudo confirma a dependência quase total do caminhão para a logística do setor. Segundo o Panorama, 62% das cargas do País seguem por estradas, índice que chega a 85% quando se excluem minérios e combustíveis. Entre as empresas que usam o modal, 23% levam seus produtos por mais de 1.600 quilômetros, 9% por 1.200 a 1.600 quilômetros, 17% por 800 a 1.200 quilômetros, 26% por 400 a 800 quilômetros e 24% por até 400 quilômetros.

INTEGRAÇÃO COMO SOLUÇÃO PARA REDUZIR CUSTOS E GARGALOS

Rodovias concentram 62% das cargas transportadas no País, e 98% das indústrias ouvidas usam esse modal para escoar a produção - Jonas Quirino/JC Imagem

A CNI recomenda o uso do caminhão em trajetos curtos e médios, integrado a ferrovias, hidrovias e à cabotagem (navegação entre portos do mesmo país) nas distâncias maiores. E o estudo aponta que há espaço para isso: 45% das indústrias que usam rodovias aceitariam migrar parte das cargas, e 67% deste grupo citam as ferrovias como alternativa.

O custo explica a pressão. Para 75% dos entrevistados, os custos de transporte são altos ou muito altos, 91% dizem que os custos logísticos subiram nos últimos dez anos e, para 70%, o aumento foi expressivo e tirou competitividade. “No transporte, precisamos enfrentar os gargalos logísticos, tornar a matriz mais equilibrada e evitar medidas regulatórias que ampliem desnecessariamente os custos do embarcador (quem contrata o frete)”, afirma o especialista em Infraestrutura da CNI Ramon Cunha.

Transporte é o maior gargalo de infraestrutura do Brasil para 75% das indústrias, aponta panorama da CNI - ARTE

A conclusão do Panorama vai na mesma linha: a predominância do modal rodoviário em longas distâncias, a baixa participação de ferrovias e cabotagem e as limitações nos portos resultam em uma matriz logística pouco eficiente e mais onerosa.

O estudo cita ainda a deterioração das rodovias, a falta de capacidade em corredores estratégicos e a dificuldade de integração entre modais, e usa a Transnordestina como exemplo de obra demorada. E alerta que o custo chega ao consumidor: encarece matérias-primas e o deslocamento das mercadorias e se reflete no preço final.

FERROVIAS TÊM A PIOR AVALIAÇÃO. AEROPORTOS, TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA LIDERAM O RANKING





No ranking de avaliações positivas (“ótimas” ou “boas”), os aeroportos aparecem à frente, com 64%, seguidos por telecomunicações (62%) e energia elétrica (60%). Saneamento básico vem com 48%, portos com 44%, rodovias com 38%, hidrovias com 27% e ferrovias com 21%. Os modais de carga ocupam, portanto, as quatro últimas posições. Nas rodovias, o Panorama registra que 61% dos empresários as consideram regulares, ruins ou péssimas.

CONFIRA O ESTUDO NA ÍNTEGRA

Panorama_da_Infraestrutura_2026.pdf by Roberta Soares

As ferrovias são o caso mais crítico, embora 99% da malha esteja nas mãos de concessionárias privadas. A rede chegou a cerca de 37 mil quilômetros na década de 1950 e hoje tem aproximadamente 30 mil, dos quais 12 mil estão abandonados ou 100% ociosos.

O Panorama reúne ainda as propostas nacionais entregues aos pré-candidatos à Presidência e 500 demandas locais apontadas pelas federações estaduais da indústria. A pesquisa foi feita pela Nexus, em 27 unidades da federação, com nível de confiança de 95%.

