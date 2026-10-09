Ramal da Arena é concluído após 12 anos de paralisações e altera itinerário de 12 linhas de ônibus no TI Camaragibe provisório

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Passageiros de Camaragibe passam a embarcar no TI Cosme e Damião a partir deste sábado (10), com a liberação de trecho do Ramal da Arena

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Após 12 anos de paralisações, o governo de Pernambuco conseguiu, enfim, concluir o Ramal da Copa, uma via prevista ainda para a Copa do Mundo de 2014 e que virou um dos símbolos da inércia e descaso do poder público com o dinheiro da população. Agora rebatizado de Ramal da Arena, o sistema viário que fica localizado em Camaragibe, no Grande Recife, será liberado ao tráfego de veículos neste sábado (10/10) pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), responsável pela conclusão da obra.

O investimento para conclusão e requalificação do ramal chega a R$ 62,3 milhões. Foram implantados seis eixos viários, entre eles duas faixas exclusivas para o sistema BRT que opera no Corredor Leste-Oeste. O pacote de obras inclui drenagem, pavimentação, calçadas, ciclovia, iluminação em LED e sinalização, conectando o ramal à Avenida Belmino Correia e ao Terminal Integrado (TI) de Camaragibe, que continua em obras.

“A conclusão representa um avanço decisivo para a mobilidade da Região Metropolitana do Recife. Trata-se de uma intervenção robusta e há muito tempo esperada pela população”, destacou e comemorou o secretário interino da Seduh, Francisco Sena. Além do tráfego de veículos particulares, a obra beneficia quem se desloca a pé, de bicicleta ou de ônibus na região, mas calçadas, ciclovia e iluminação ainda não estão concluídas.

Ramal da Arena, em Camaragibe, tem seis eixos viários, duas faixas exclusivas para BRT, ciclovia e iluminação em LED - Juliana Vanderlei / Seduh

Estão em finalização a sinalização e a pavimentação das calçadas nesse trecho do ramal. Também segue em andamento a intervenção no Eixo 5.000, que não fazia parte do projeto original de 2014. Nele, pavimentos deteriorados estão sendo requalificados, a drenagem está sendo concluída, ruas laterais de conexão estão sendo pavimentadas e sinalizadas, e a iluminação pública está sendo instalada.

Esse trecho da obra recebeu R$ 15,3 milhões em uma área estimada de 30 mil metros quadrados, com entrega prevista para dezembro de 2026.

MUDANÇAS PROVISÓRIAS EM 12 LINHAS DE ÔNIBUS

A operação do terminal provisório TI Camaragibe passa para o TI Cosme e Damião. Passageiros reclamam - JAILTON JR./JC IMAGEM Paralisação para obras causam transtornos entre os passageiros do TI Camaragibe - Ciro Gomes

Também a partir deste sábado, as linhas que operam no TI Camaragibe provisório serão transferidas para o TI Cosme e Damião, na mesma região. Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a mudança é necessária para garantir a segurança da operação e dos ônibus na área usada provisoriamente, e está ligada à desativação do terminal de Camaragibe para obras de reforma e requalificação.

Ao todo, doze linhas têm a operação alterada: 2448 (Alto Santo Antônio), 2450 (Conde da Boa Vista), 2456 (Viana), 2467 (Chã de Cruz), 2473 (João Paulo II), 2476 (Santa Mônica), 2477 (Santa Terezinha), 2481, 2486 (Penedo), 2487 (Várzea Fria), 2478 (Santana) e 2459 (TI Cosme e Damião/TI Caxangá). Os percursos passam a partir do TI Cosme e Damião, e os destinos eletrônicos são atualizados. A 2448, por exemplo, será identificada como 2448 – Alto Santo Antônio/TI Cosme e Damião.

Duas linhas têm mudanças específicas. A 2450 continuará embarcando passageiros no entorno do antigo terminal, em um ponto exclusivo na área da operação provisória, mas passará a iniciar as viagens em Cosme e Damião, com o destino eletrônico 2450 – TI Cosme e Damião (Conde da Boa Vista). Já a 2478 deixa de operar até o centro de Camaragibe, o que retira da linha a ligação direta com a área central, e passa a ser identificada como 2478 – Santana/TI Cosme e Damião. O novo percurso usará o Ramal da Arena e a Avenida Doutor Belmínio Correia (PE-005), e, conforme o itinerário, também corredores como a Avenida Caxangá e a BR-408.

Dentro do TI Cosme e Damião, os pontos de embarque serão distribuídos e, em alguns casos, compartilhados por mais de uma linha. Para evitar conflitos entre os ônibus, o CTM informou ter ajustado os quadros de horários. Os passageiros devem ficar atentos à sinalização e podem pedir orientação aos profissionais no local durante o período de adaptação.

