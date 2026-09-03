Transporte por moto: Médicos do tráfego condenam flexibilização de regras para uso de motos no País e alertam para ameaça à saúde pública

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Sob pretexto de desburocratização, alterações na MP 1.360/2026 acendem alerta vermelho na área médica devido ao alto risco de fatalidades no trânsito

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A proposta de desregulamentação das atividades de motociclistas profissionais contida na Medida Provisória 1.360/2026, de autoria do governo federal, disparou um alerta vermelho e uma reação na comunidade médica brasileira que sofre diretamente com a ausência da segurança viária no País.

Por meio de um parecer enviado ao Senado Federal, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) expôs com rigor técnico os riscos de retirar exigências para profissionais que atuam expostos a uma elevada ‘morbimortalidade’ - realidade diária de quem usa a moto, seja conduzindo ou como passageiro, vale destacar.

A entidade deixou claro no documento que, por trás da justificativa oficial de desburocratização e facilitação econômica, a medida carrega um caráter meramente eleitoreiro, flexibilizando regras vitais de segurança em troca de apelo popular simplista. A Abramet, como entidade, não usa essas palavras, mas essa leitura subjetiva fica clara no parecer técnico.

É tanto que, após o envio do parecer, a comissão mista que analisa a MP 1.360/2026 cancelou a reunião prevista para a quarta, na qual estava prevista a votação da medida provisória, sob presidência do senador Weverton Rocha (PDT-MA) e ralatoria do deputado federal Alfredinho Cavalcante (PT-SP). Editada em maio alterando a Lei nº 9.503/1997 (CTB) e a Lei nº 12.009/2009 (que regulamenta o exercício das atividades de mototaxista, motoboy e motofrete), a proposta perderá a validade legal automaticamente se o texto não for aprovado até o próximo dia 15.

Em 2024, o Brasil registrou 227.656 internações por traumas de trânsito, das quais aproximadamente 60% envolveram ocupantes das motos, gerando uma legião de sobreviventes com sequelas permanentes e incapacidade laboral - WERTHER SANTANA/AE

Para a Abramet, a nova MP promove um desmonte de regras fundamentais que demoraram décadas para serem estabelecidas na legislação de trânsito nacional. A entidade argumenta que a flexibilização proposta pelo governo federal retira exigências cruciais para o exercício seguro de atividades de transporte e entrega, afetando diretamente mototaxistas, motoboys e trabalhadores de motofrete. E, com eles, os passageiros que usam as motos (caso do motoapp, como o Uber e o 99 Moto) e da sociedade em geral - já que o trânsito e suas sequelas são um problema coletivo.

MP 1.360/2026 É FLEXIBILIZAÇÃO ELEITOREIRA DE REGRAS QUE AJUDAM A SALVAR VIDAS

Passageiros do serviço de Uber e 99 Moto estão andando soltos na garupa das motos, com capacetes inadequados, dedos do pé expostos e até manuseando celulares - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

O texto da MP 1.360/2026 elimina a obrigatoriedade de autorização prévia emitida pelos órgãos executivos de trânsito dos estados (Detrans) e do Distrito Federal, além de dispensar o registro do veículo na categoria de aluguel. Também é extinta a obrigatoriedade de inspeção semestral específica dos equipamentos obrigatórios e das condições de segurança das motocicletas de carga.

Para agravar o quadro, a proposta suprime a idade mínima de 21 anos para a condução de motos profissionalmente, retira a exigência de curso especializado regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e passa a admitir a simples Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) para o trabalho profissional - o que viabiliza o uso das famosas ‘cinquentinhas’ no transporte de passageiros, por exemplo.

Diante deste cenário de retrocesso regulatório, a Abramet posicionou-se de forma contundente em seu parecer técnico oficial. Em um dos trechos mais fortes do documento, a entidade científica expressa sua indignação e preocupação com a segurança viária: "A Abramet manifesta, portanto, preocupação técnico-científica com a retirada simultânea de requisitos relacionados à capacitação especializada, à experiência prévia e à verificação periódica das condições de segurança dos veículos, especialmente na ausência de mecanismos preventivos equivalentes que os substituam". De acordo com a associação, a facilitação de acesso ao mercado profissional não pode ser obtida às custas da redução de barreiras de proteção à vida.

A EPIDEMIA INVISÍVEL DE MORTES E SEQUELAS

A motocicleta expõe seus ocupantes à velocidade alta. Nos últimos 10 anos, a produção de motos aumentou 24 vezes e o número de vítimas delas também aumentou na mesma proporção - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

O parecer técnico da Abramet está sustentado em dados epidemiológicos alarmantes sobre a violência do trânsito brasileiro - ainda maior com as motos. A entidade alerta que a vulnerabilidade intrínseca das motocicletas significa que qualquer queda ou colisão resulta diretamente em traumatismos cranioencefálicos graves e lesões severas na coluna, tórax, abdômen e membros pela falta de estrutura externa de proteção.

Segundo dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), os sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) provocam mais de 35 mil mortes por ano no Brasil, com os ocupantes de motocicletas sendo a maioria das vítimas fatais. Em 2024, o Brasil registrou 227.656 internações por traumas de trânsito, das quais aproximadamente 60% envolveram ocupantes das motos, gerando uma legião de sobreviventes com sequelas permanentes e incapacidade laboral.

Nas rodovias federais brasileiras, a realidade é ainda mais trágica e tem apresentado um crescimento recente e descontrolado. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) - também citados pela Abramet -, no primeiro semestre de 2026 foram registrados 16.346 sinistros envolvendo motocicletas, representando 45,38% do total de sinistros nas rodovias federais.

As mortes de ocupantes de motocicletas equivaleram a 36,08% dos óbitos ocorridos nessas vias no mesmo período. Na comparação com o primeiro semestre de 2025, houve um salto de 4,88% nos sinistros com motocicletas e um crescimento de 13,92% na mortalidade dos seus ocupantes, expondo ao perigo um grupo de pessoas que somava 1,05 milhão de profissionais ativos no País em 2024, período em que os entregadores por plataformas digitais cresceram 66% desde 2022. Os dados são do IBGE.

Para a Abramet, ignorar esses dados em prol de uma desregulamentação precipitada representa um ataque frontal à saúde pública e à medicina ocupacional dos condutores. Em outra forte manifestação contida em seu parecer técnico, a entidade destaca: "A formalização dos trabalhadores e a simplificação administrativa constituem objetivos legítimos, mas devem ser compatibilizados com a proteção da saúde e da vida". O parecer médico reforça que expor profissionais a jornadas prolongadas, pressão de tempo e distração por aplicativos sem o devido preparo técnico e veicular ignora a complexidade dos fatores humanos básicos do trânsito.

PROPOSTAS APRESENTADAS PELA ABRAMET

Como alternativa ao desmonte proposto pela MP, a Abramet apresenta exigências para nortear a segurança dos motociclistas profissionais. A entidade recomenda a preservação obrigatória de treinamento prático de direção defensiva, percepção de riscos e manobras de emergência, bem como a manutenção de uma experiência prévia razoável antes de iniciar a atividade profissional.

CONFIRA o parecer técnico na íntegra AQUI

A entidade também recomenda manter vistorias periódicas obrigatórias das motos e implementar vigilância epidemiológica específica para rastrear sinistros de entregadores.

