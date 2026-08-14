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Mobilidade | Notícia

Marco Legal do Transporte Público: Brasil tem menos de um ano para tirar nova legislação do papel, mesmo com vetos que preocupam o setor

Os cortes feitos na sanção não travam as novas fontes de financiamento nem a participação da União no custeio do transporte coletivo urbano

Por Roberta Soares Publicado em 17/08/2026 às 15:48 | Atualizado em 17/08/2026 às 16:31
Alerta foi feito durante o Semin&aacute;rio Nacional NTU 2026, em S&atilde;o Paulo
Alerta foi feito durante o Seminário Nacional NTU 2026, em São Paulo - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O relógio começou a contar, o tempo é curto e a estrada ainda é longa. Sancionado em 13 de junho de 2026, o novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano (Lei 15.432/2026) só vai entrar em vigor um ano após sua publicação, o que empurra o setor para uma corrida contra o tempo até junho de 2027.

É nesse intervalo que operadores, prefeituras, estados e o governo federal precisam transformar em prática um texto que promete reduzir a dependência da tarifa como única fonte de receita do transporte público coletivo brasileiro. O alerta foi feito pelo diretor de Gestão da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), Marcos Bicalho, durante o Seminário Nacional NTU, realizado entre os dias 11 e 13/8, em São Paulo.

"O Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano foi uma grande vitória, um trabalho grande e participativo, por mais de cinco anos, de todos os agentes setoriais, e trouxe, sem dúvida, grandes benefícios para o setor. Mas é preciso correr contra o tempo e transformar em prática as novas ferramentas criadas. São ferramentas importantes que podem ser usadas para busca de fontes de financiamento para o setor, melhoria da qualidade, melhoria da segurança jurídica e melhoria também do preço da passagem para os usuários", alertou.

A Lei 15.432/2026 tem origem no Projeto de Lei 3.278/2021, do Senado Federal, e percorreu cinco anos de tramitação até ser aprovada pela Câmara dos Deputados em maio deste ano e sancionada logo depois pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto altera dispositivos do Estatuto da Cidade e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012) e reconhece formalmente o transporte coletivo, no Artigo 2º, como serviço público essencial e direito social previsto no Artigo 6º da Constituição Federal.

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Marcos Bicalho, diretor de Gestão da NTU, fala sobre o Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano - MBM Fotografia

A norma também fixa princípios que devem orientar a prestação do serviço em todo o País — universalização, acessibilidade física e econômica, modicidade tarifária, qualidade, segurança jurídica e responsabilidade compartilhada entre os entes federados, conforme detalha o Artigo 3º da lei.

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Marco Legal do Transporte Público é sancionado. Arte produzida por IA com dados apurados pela reportagem - Arte

A sanção do Marco Legal do Transporte Público Coletivo, no entanto, não veio isenta de atritos. O presidente Lula vetou parcialmente o texto aprovado pelo Congresso, atingindo pontos que a NTU considera estratégicos para o custeio do sistema.

CONFIRA o que representa o Marco Legal em vídeo

Entre os dispositivos vetados estão o parágrafo único do Artigo 2º (por inconstitucionalidade, já que trata-se de competência privativa dos municípios); a obrigatoriedade de destinar ao menos 60% da arrecadação da CIDE-Combustíveis para áreas urbanas (Artigo 40); a isenção de pedágio para ônibus do transporte público em rotas com cobrança (Artigo 27, parágrafo 5º); e a menção expressa a créditos de carbono e compensações ambientais como fontes de receita extratarifária.

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Segundo Marcos Bicalho, os cortes tiveram como objetivo preservar a responsabilidade fiscal, a autonomia dos entes federativos e a segurança jurídica dos contratos — e evitar a imposição de obrigações à União, aos estados e aos municípios sem estimativa de impacto orçamentário. “Apesar das perdas, a essência da lei, que é a diversificação das fontes de custeio e a abertura para a participação de todos os entes federativos, segue de pé”, analisou.

Bicalho fez questão de deslocar o foco dos vetos para o trabalho que vem pela frente, alertando que o relógio já está correndo. "Existe uma série de trabalhos que devem ser executados neste período de um ano após a sanção presidencial, até chegar em junho de 2027, quando teremos então o início da vigência dessa lei para o setor." Na leitura da NTU, os vetos retiraram obrigatoriedades e prazos específicos, mas não eliminaram a possibilidade de os estados e municípios discutirem e implementarem, por meio de leis próprias, subsídios, tarifa zero e outras formas de custeio compartilhado — o que preserva o espaço tanto para as fontes acessórias de receita quanto para a participação da União no financiamento do setor.

O QUE A LEI PRESERVA PARA O FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO

JAILTON JR./JC IMAGEM
Lei 15.432/2026 é uma grande vitória após cinco anos de tramitação e, segundo a NTU, os cortes feitos na sanção não travam as novas fontes de financiamento nem a participação da União no custeio do transporte coletivo - JAILTON JR./JC IMAGEM

Apesar dos vetos, o texto sancionado mantém uma arquitetura de financiamento bem mais ampla do que a atual, baseada quase exclusivamente na tarifa. O Artigo 23 do Marco Legal relaciona como fontes de sustentação da operação as receitas tarifárias, as receitas extratarifárias, contribuições e taxas, subsídios cruzados entre serviços superavitários e deficitários, e outras fontes que venham a ser instituídas pelo poder público.

Já o Artigo 29 lista, entre as receitas extratarifárias autorizadas, a publicidade em veículos e estações, a exploração comercial de áreas contíguas à infraestrutura de transporte, a cobrança de estacionamento em áreas públicas e a taxação de estacionamentos privados — uma variedade de alternativas que os municípios poderão explorar para reduzir a dependência da tarifa.

Segundo Marcos Bicalho, a participação da União no custeio, alvo de parte das críticas da NTU quanto aos vetos, também não foi eliminada do texto. “O Artigo 28 prevê que a União poderá apoiar o transporte coletivo urbano, mediante leis específicas, por meio de programas sociais, programas federais de desenvolvimento institucional, benefícios tarifários federais e mecanismos de cobertura de metas de desempenho. Além disso, a lei autoriza, no Artigo 40, o uso de recursos da CIDE-Combustíveis para o pagamento de subsídios tarifários — o que foi vetado foi apenas o percentual mínimo obrigatório destinado às áreas urbanas, não a possibilidade de uso do recurso para esse fim”, explicou.

Com o prazo de um ano em curso, o desafio agora é a articulação política e orçamentária entre operadores, prefeituras, governos estaduais e o governo federal.

Arte
Vetos ao Marco Legal do Transporte Público Coletivo Urbano - Arte

VETOS AO MARCO LEGAL DO TRANSPORTE PÚBLICO

Os principais vetos aplicados pelo Presidente da República ao Marco Legal do Transporte Público Coletivo (Lei nº 15.432/2026) concentraram-se em evitar o impacto fiscal descontrolado nos municípios e garantir a autonomia dos entes federativos.

Os trechos retirados do texto final aprovado pelo Congresso foram divididos em quatro eixos centrais:

1. Financiamento de gratuidades e descontos tarifários

O veto: Foram barrados os dispositivos que obrigavam estados e municípios a custear integralmente todas as gratuidades e descontos tarifários exclusivamente com recursos dos seus orçamentos.

A justificativa: O Planalto apontou que a medida geraria despesas obrigatórias sem a devida indicação de receita prévia. Isso corria o risco de inviabilizar o orçamento de cidades de pequeno e médio porte, afetando políticas locais de transporte já existentes.

2. Isenção obrigatória de pedágios para ônibus

O veto: Foi retirado o parágrafo (§ 5º do Art. 27) que concedia isenção automática do pagamento de pedágio para os veículos de transporte coletivo urbano em rodovias estaduais, distritais e municipais.

A justificativa: Segundo os Ministérios da Fazenda e da Justiça, impor essa isenção violaria o pacto federativo. A medida quebraria o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de rodovias locais e limitaria a autonomia de governadores e prefeitos para gerir suas próprias malhas viárias.

3. Vinculação de recursos federais (CIDE Combustíveis)

O veto: O governo vetou a obrigatoriedade de vincular 60% dos recursos arrecadados com a Cide Combustíveis especificamente para o custeio de áreas e infraestruturas urbanas de transporte.

A justificativa: Preservar a flexibilidade orçamentária da União e evitar o engessamento de fundos federais que precisam atender a diferentes demandas nacionais de infraestrutura e transportes.

4. Criação de novas estruturas administrativas e subsídios federais fixos

O veto: Dispositivos que previam a criação de novas instâncias burocráticas centralizadas e regras engessadas para a transferência de subsídios federais diretos destinados a cobrir tarifas locais.

A justificativa: Evitar o aumento de gastos fixos com a máquina pública e impedir interferências na competência dos municípios, que são os verdadeiros titulares do serviço de transporte local.

Apesar desses vetos detalhados pela Mensagem de Veto nº 529/2026, os pilares do Marco Legal — como a separação entre a tarifa paga pelo usuário e a remuneração real das empresas, além do estímulo a fontes alternativas de receita (como publicidade) — foram integralmente mantidos e entram em vigor em junho de 2027.

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Roberta Soares

betasoares8@gmail.com

Jornalista setorizada em mobilidade urbana há mais de 20 anos. Com 30 anos de redação, cobriu por quase dez anos o setor de segurança pública, atuando também nas editorias de Política, Brasil e Internacional.

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