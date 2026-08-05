BR-232: Após ajustes exigidos pelo TCE-PE, começa a duplicação da BR-232 entre São Caetano e Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco
Com investimentos de R$ 236 milhões da gestão estadual, a primeira etapa da duplicação contemplará 28,8 quilômetros da rodovia no Agreste
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Após algumas idas e vindas, o governo de Pernambuco iniciou, nesta quarta-feira (5/8), as obras da primeira etapa da duplicação da BR-232, no trecho entre os municípios de São Caetano e Belo Jardim, no Agreste do Estado. Uma das grandes obras de infraestrutura prometidas pela governadora Raquel Lyra (PSD) - que disputa a reeleição nas próximas eleições -, a duplicação chegou a ter a licitação suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), sendo liberada agora, após ajustes técnicos.
Essa primeira etapa de investimentos na BR-232 - que tem projeto de ser duplicada entre o Agreste e o Sertão pernambucanos - prevê a duplicação de 28,8 km entre o fim da duplicação existente, em São Caetano, e o entroncamento com a PE-166, em Belo Jardim.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela gestão da obra, o prazo de execução é de 720 dias. O projeto prevê a recuperação da pista existente e a implantação de uma nova via em pavimento de concreto, garantindo maior durabilidade e reduzindo a necessidade de manutenção.
Também serão realizadas melhorias nos sistemas de drenagem e sinalização, além dos acessos à rodovia. Estão previstas, ainda, a restauração de duas pontes existentes, a construção de outras duas pontes e a implantação de 17 retornos operacionais ao longo do trecho.
O investimento será de R$ 236 milhões, custeados integralmente pelo governo de Pernambuco. Esta etapa é considerada o primeiro passo de um plano maior que pretende duplicar um total de 264,9 km até Serra Talhada, no Sertão.
DUPLICAÇÃO É URGENTE PARA REDUZIR RISCOS DA RODOVIA
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A obra é tratada como prioritária devido ao seu potencial de beneficiar 4 milhões de pernambucanos e transformar a logística regional. Mas, além do desenvolvimento econômico, a segurança viária é o fator mais urgente para a expansão da rodovia. A BR-232 é atualmente a estrada federal mais letal de Pernambuco, registrando um índice de mortalidade 50% superior ao da BR-101.
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Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) revelam que, em 2025, a BR-232 liderou o ranking de óbitos no estado com 105 mortes, superando significativamente as 68 registradas na BR-101. Embora a BR-101 tenha um volume maior de sinistros, as colisões na BR-232 são mais fatais. Um dos fatores determinantes para essa periculosidade é a infraestrutura: dos mais de 550 km da BR-232, menos de 150 km são duplicados (apenas o trecho entre Recife e São Caetano), e mesmo esses segmentos apresentam áreas degradadas e perigosas.
Segundo o diretor-presidente do DER-PE, André Fonseca, enquanto as obras acontecem no primeiro trecho, o Estado segue dando continuidade aos projetos executivos dos outros dois lotes - a duplicação seria dividida em três trechos. “Neste primeiro momento, as obras se iniciam em São Caetano e seguem até Belo Jardim, com máquinas e trabalhadores já mobilizados no trecho. Paralelamente, estamos elaborando os projetos dos próximos lotes para que a duplicação da BR-232 avance até Serra Talhada, no Sertão. Hoje, damos início a uma grande realização para o povo pernambucano”, afirmou.