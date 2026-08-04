Velocidade: Radares de velocidade média identificam 66 vezes mais multas por excesso de velocidade durante monitoramento

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Enquanto os radares de velocidade média seguem sem aprovação no Brasil, multas por excesso de velocidade expõem risco nas rodovias

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Enquanto a legislação de trânsito brasileira ainda não tem capacidade de reconhecer os benefícios para a segurança viária da implantação dos radares de velocidade média - que monitoram trechos, não apenas pontos -, o excesso de velocidade segue sendo assustador nas rodovias brasileiras, que registram mais de 800 mil multas por hora, segundo a PRF.

De forma geral, os condutores gostam de correr e ignoram os limites de velocidade das vias - principalmente das rodovias, onde os sinistros de trânsito costumam ser fatais. Muitos reduzem apenas onde são obrigados a reduzir. Depois, voltam a pisar no acelerador. São condutores que tratam o limite legal como obstáculo, não como medida de proteção à vida.

Essa realidade foi constatada em um levantamento realizado em Minas Gerais como teste de velocidade média, apenas informalmente, já que o projeto que poderia regulamentar a nova fiscalização não avança no Congresso Nacional e foi retirado do parecer do relator do chamado PL das Velocidades Seguras.

Em um trecho de 11 km da BR-050, conhecida como Rodovia Chico Xavier, no trecho entre Uberaba e Delta, em Minas Gerais, o monitoramento entre dois radares mostrou que muitos motoristas reduzem a velocidade apenas diante do equipamento e voltam a acelerar assim que passam pelo ponto de fiscalização. O teste foi feito para uma reportagem da TV Globo.

No primeiro semestre de 2026, 1,5 mil veículos foram flagrados acima do limite em um dos radares. Quando a análise considerou o tempo de percurso entre os dois pontos, o número de infrações foi 66 vezes maior.

A diferença não foi apenas estatística. Revelou que o modelo implementado há décadas no País, que fiscaliza um único ponto, não é mais eficiente nos tempos atuais. Principalmente em vias mais livres e à noite.

DETALHES DO MONITORAMENTO EXPERIMENTAL

Impactos da alta velocidade nos sinistros de trânsito. Arte feita com IA a partir de dados apurados pela reportagem - Arte

A BR-050 é operada pela concessionária Eco050 e desde outubro de 2024 faz o monitoramento experimental com radares que aferem a velocidade média. A BR-050 é a primeira rodovia federal concessionada a contar com esse sistema de monitoramento, numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O monitoramento é realizado com dois radares inteligentes instalados nos km 171 e 182, no sentido Uberaba a Delta. Os equipamentos estão integrados a um sistema que registra os horários das passagens dos veículos e, com base no tempo gasto entre um ponto e outro, calcula a velocidade média do deslocamento de forma automática.

Na Ponte Rio-Niterói, onde já existe um trecho de 9 km monitorado por velocidade média, o número de vítimas no período noturno foi três vezes maior no primeiro semestre.

MONITORAMENTO DA VELOCIDADE MÉDIA AINDA NÃO É REGULAMENTADO NO PAÍS

Velocidade: Radar de velocidade média flagra desrespeito de motoristas ainda maior. Teste é feito na BR-050, em Minas Gerais - Ministério dos Transportes

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) ainda não permite a aplicação de multas com base na velocidade média. Hoje, a autuação ocorre apenas quando o veículo passa pelo radar, o que estimula os condutores a frear bruscamente diante do equipamento e acelerar logo depois.

CONGRESSO REDUZ LIMITES, MAS DEIXA BRECHA NA FISCALIZAÇÃO

O avanço do PL 2789/2023, conhecido como PL das Velocidades Seguras, abre uma possibilidade importante de revisão da política viária brasileira. O texto prevê a redução do limite das vias de trânsito rápido, as chamadas vias expressas, de 80 km/h para 70 km/h, e das vias arteriais, normalmente grandes avenidas, de 60 km/h para 50 km/h.

Também incorpora ao debate a proteção da vida e dos usuários vulneráveis, como pedestres e ciclistas. Mas o parecer deixou de fora justamente a fiscalização por velocidade média, mantendo uma brecha que pode comprometer a eficácia dos novos limites. Sem controlar o comportamento ao longo de todo o trajeto, o País corre o risco de continuar permitindo práticas perigosas nos trechos sem radar.