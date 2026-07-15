Nova rodovia: Litoral Sul de Pernambuco vai ganhar nova rota alternativa à perigosa PE-60
Com quase 60 km de extensão, a nova via será duplicada e promete facilitar o acesso aos principais destinos turísticos do Litoral Sul do Estado
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Litoral Sul de Pernambuco terá um novo acesso rodoviário duplicado e seguro, como alternativa à perigosa e sobrecarregada rodovia PE-060. O governo do Estado planeja construir uma nova rota litorânea - batizada de PE-066 -, que terá um percurso paralelo à PE-060, conectando o Litoral Sul pernambucano à divisa com Alagoas. E a expectativa é de que venha a ser uma rota concedida à iniciativa privada.
O edital da licitação para elaboração dos estudos ambientais e projetos básico e executivo de engenharia da futura PE-066 faz parte do pacote de investimentos na ordem de R$ 500 milhões, anunciado pela governadora Raquel Lyra no início de julho, no último dia de inaugurações permitido por lei antes das Eleições 2026. Nesta quarta-feira (15/7), o projeto foi confirmado pelo diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), André Fonseca, durante evento na Ademi-PE.
A futura estrada contará com 59,5 quilômetros de extensão, ligando a PE-038 (em Ipojuca, no Grande Recife) à rodovia AL-101, na fronteira interestadual. Com um investimento estimado de R$ 7,3 milhões apenas para os estudos e projetos, a via já nasce com a perspectiva de ser totalmente duplicada, garantindo acessos facilitados a destinos famosos do Estado, como as Praias de Porto de Galinhas, Carneiros, Tamandaré, Serrambi e São José da Coroa Grande. Além da conexão rápida com o litoral alagoano.
Confira o especial NORDESTE SEM PEDÁGIO
Segundo o DER-PE, a licitação em curso contempla exclusivamente a elaboração dos estudos e projetos de engenharia e do EIA/RIMA (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental), documentos técnicos indispensáveis para o processo de licenciamento ambiental e para o planejamento da futura implantação da rodovia. Para a futura implantação da PE-066, a estimativa de investimento é de R$ 178,5 milhões.
André Fonseca destacou que a PE-066 funcionará de forma paralela à PE-060, visando não apenas reduzir os constantes congestionamentos, mas também impulsionar a economia local. “A intervenção vai melhorar o tráfego na atual PE-60 e facilitar também o trânsito na região turística pernambucana, especialmente para o turismo de sol e mar, que é muito forte naquela área”, afirmou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
VIABILIDADE DE CONCESSÃO PRIVADA
Diferente de projetos anteriores, a PE-066 é vista como uma solução factível para a iniciativa privada por se tratar de um novo traçado. André Fonseca explicou que a proposta é uma continuação da Rota do Atlântico, via já pedagiada que segue para Porto de Galinhas, estendendo-se paralelamente à PE-060 até o final do território pernambucano. “Seria uma rodovia que daria para ser concedida porque você tem um novo traçado. Seria tranquilo para o governo do Estado concedê-la de ponta a ponta”, afirmou o diretor.
- Nordeste Sem Pedágio: CNT alerta para desafios e novos modelos de investimento
- Nordeste Sem Pedágio: Uso político da destruição da malha rodoviária atrasa avanço das concessões rodoviárias no Nordeste
- Nordeste Sem Pedágio: Preconceito e oportunismo político impedem expansão das concessões rodoviárias no Nordeste
O cronograma já está em andamento: a licitação para a definição do traçado e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) foram publicados no dia 3 de julho, com abertura das propostas marcada para 27 de agosto. Paralelamente ao projeto de longo prazo, o Estado também anunciou a criação de dez trechos de terceiras faixas na atual PE-060, com previsão de início para o final de julho, para permitir que carros particulares ultrapassem veículos pesados com mais segurança.
PROJETO DE CONCESSÃO DA PE-060 FOI ARQUIVADO PELO ESTADO
A decisão de focar na criação da PE-066 ocorre após o arquivamento definitivo de um antigo projeto de concessão que envolvia a PE-060, a PE-090 e a PE-050. Elaborada na gestão anterior, a proposta previa um investimento de R$ 2,2 bilhões ao longo de 30 anos, mas foi engavetada no início de 2023 pela gestão de Raquel Lyra.
O governo atual justificou o arquivamento argumentando que a PE-060 estava em situação de extrema precariedade e não poderia aguardar os trâmites lentos de uma concessão para receber melhorias. Em vez de entregar a via à iniciativa privada com a implantação de pedágios, o Estado optou por realizar intervenções diretas com recursos do Tesouro, destinando R$ 75 milhões para a requalificação funcional da rodovia. Sem a PE-060 — considerada a "rodovia carro-chefe" do pacote —, o projeto de concessão original perdeu sua viabilidade econômica e técnica.