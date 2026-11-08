Dez pessoas morrem em capotamento em Barra Mansa, no Rio de Janeiro

Um veículo capotou e caiu em um lago, em Barra Mansa, no sul fluminense. Cinco adultos e cinco crianças morreram. A Polícia Civil investiga as causas

por Agência Brasil
Dez pessoas morrem em capotamento em Barra Mansa, no Rio de Janeiro
Dez pessoas morrem em acidente em Barra Mansa, no Rio de Janeiro - Reprodução redes sociais

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Um sinistro de trânsito matou dez pessoas na noite desse sábado (7/11). Um veículo capotou e caiu em um lago, em Barra Mansa, no sul fluminense. Cinco adultos e cinco crianças morreram. A Polícia Civil investiga as causas. 

De acordo com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar mobilizou cerca de 30 bombeiros de cinco unidades da corporação, com dez viaturas e uma embarcação, incluindo dois mergulhadores. As dez vítimas foram retiradas do veículo já sem vida.

A Polícia Civil investiga o caso por meio da 90ª DP (Barra Mansa). O local do sinistro passou por perícia, e os documentos do veículo foram apreendidos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

Em nota, o governo lamenta profundamente as mortes. 

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