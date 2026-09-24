Ingressos para Floresta x Santa Cruz seguem à venda após interrupção momentânea
Torcida coral ocupará toda a Arquibancada Laranja do Presidente Vargas, em Fortaleza, no confronto deste sábado pela Série C; confira detalhes
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O Santa Cruz terá direito a uma carga de 6 mil ingressos para sua torcida no confronto contra o Floresta, neste sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida é válida pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro e pode marcar o retorno do Tricolor à Série B.
Na manhã desta quinta-feira (24), os ingressos chegaram a aparecer como esgotados na plataforma de vendas, mas voltaram a ficar disponíveis posteriormente. O torcedor que quiser adquirir uma entrada para o jogo pode acessar o Arena Pass.
O Blog do Torcedor entrou em contato com a assessoria do Floresta para entender a situação. Segundo o clube, cerca de 2 mil ingressos haviam sido vendidos até a manhã desta quinta-feira.
A assessoria explicou que a indisponibilidade temporária na plataforma faz parte da dinâmica adotada para a comercialização. A cada 2 mil ingressos vendidos, as vendas são fechadas temporariamente e, posteriormente, uma nova remessa de 2 mil entradas é liberada.
Assim, a aparente indicação de esgotamento na plataforma não significa que toda a carga destinada ao confronto tenha sido comercializada. O setor reservado à torcida do Santa Cruz tem capacidade para 6 mil torcedores.
Clube mandante, o Floresta definiu que os torcedores do Santa Cruz ficarão no Setor Arquibancada Laranja, que corresponde à arquibancada central do estádio. A carga destinada à torcida coral será de 6 mil ingressos.
A definição garante um espaço específico para a torcida visitante em um dos jogos mais importantes do Santa Cruz na temporada. O Floresta, por sua vez, terá seus torcedores no Setor Social.
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Santa Cruz pode garantir o acesso neste sábado
O jogo contra o Floresta pode ser histórico para o Santa Cruz. O Tricolor lidera o Grupo B com nove pontos e tem 100% de aproveitamento após vencer os três primeiros compromissos do quadrangular.
Uma vitória em Fortaleza garante matematicamente o acesso à Série B de 2027, independentemente dos demais resultados da rodada.
Existe ainda outra combinação que pode confirmar a classificação antes do próximo jogo em casa: o Santa Cruz precisa empatar com o Floresta e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB, em João Pessoa.
Torcida do Santa Cruz terá setor inteiro no Presidente Vargas
O Floresta ficará com o Setor Social, enquanto a torcida do Santa Cruz ocupará a Arquibancada Laranja.
O espaço reservado aos torcedores corais tem capacidade para 6 mil pessoas. A venda dos ingressos ocorre de forma escalonada, com novas remessas sendo disponibilizadas após a comercialização de cada lote de aproximadamente 2 mil entradas.
Jogo contra o Maringá já tem ingressos à venda
O Santa Cruz já iniciou a comercialização das entradas para o próximo compromisso como mandante no quadrangular. Os ingressos para o duelo contra o Maringá estão à venda.
O Tricolor enfrenta o Maringá no dia 3 de outubro, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada da fase decisiva da Série C. Os ingressos estão disponíveis pela internet, através do site FutebolCard, com valores entre R$ 40 e R$ 100, de acordo com o setor.
Apesar de o confronto contra o Maringá ser o próximo jogo do Santa Cruz como mandante, a equipe pode chegar à Arena de Pernambuco já com o acesso garantido.
Duelo com o Maringá pode valer liderança do grupo
Caso confirme o acesso diante do Floresta, o Santa Cruz terá um novo objetivo no confronto seguinte. A equipe passará a concentrar a disputa na liderança do Grupo B e na classificação para a final da Série C.
Após a quinta rodada, ainda haverá mais um compromisso pela fase decisiva. O Santa Cruz enfrenta o Botafogo-PB no dia 10 de outubro, no Almeidão, pela sexta rodada do quadrangular.