fechar
Santa Cruz |

Ingressos para Floresta x Santa Cruz seguem à venda após interrupção momentânea

Torcida coral ocupará toda a Arquibancada Laranja do Presidente Vargas, em Fortaleza, no confronto deste sábado pela Série C; confira detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 24/09/2026 às 10:36 | Atualizado em 24/09/2026 às 11:43
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco.
Imagem da torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco. - Jailton Jr/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz terá direito a uma carga de 6 mil ingressos para sua torcida no confronto contra o Floresta, neste sábado (26), às 17h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida é válida pela quarta rodada do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro e pode marcar o retorno do Tricolor à Série B.

Na manhã desta quinta-feira (24), os ingressos chegaram a aparecer como esgotados na plataforma de vendas, mas voltaram a ficar disponíveis posteriormente. O torcedor que quiser adquirir uma entrada para o jogo pode acessar o Arena Pass.

O Blog do Torcedor entrou em contato com a assessoria do Floresta para entender a situação. Segundo o clube, cerca de 2 mil ingressos haviam sido vendidos até a manhã desta quinta-feira.

A assessoria explicou que a indisponibilidade temporária na plataforma faz parte da dinâmica adotada para a comercialização. A cada 2 mil ingressos vendidos, as vendas são fechadas temporariamente e, posteriormente, uma nova remessa de 2 mil entradas é liberada.

Assim, a aparente indicação de esgotamento na plataforma não significa que toda a carga destinada ao confronto tenha sido comercializada. O setor reservado à torcida do Santa Cruz tem capacidade para 6 mil torcedores.

Clube mandante, o Floresta definiu que os torcedores do Santa Cruz ficarão no Setor Arquibancada Laranja, que corresponde à arquibancada central do estádio. A carga destinada à torcida coral será de 6 mil ingressos.

A definição garante um espaço específico para a torcida visitante em um dos jogos mais importantes do Santa Cruz na temporada. O Floresta, por sua vez, terá seus torcedores no Setor Social.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Santa Cruz pode garantir o acesso neste sábado

O jogo contra o Floresta pode ser histórico para o Santa Cruz. O Tricolor lidera o Grupo B com nove pontos e tem 100% de aproveitamento após vencer os três primeiros compromissos do quadrangular.

Uma vitória em Fortaleza garante matematicamente o acesso à Série B de 2027, independentemente dos demais resultados da rodada.

Existe ainda outra combinação que pode confirmar a classificação antes do próximo jogo em casa: o Santa Cruz precisa empatar com o Floresta e torcer para que o Maringá seja derrotado pelo Botafogo-PB, em João Pessoa.

Torcida do Santa Cruz terá setor inteiro no Presidente Vargas

O Floresta ficará com o Setor Social, enquanto a torcida do Santa Cruz ocupará a Arquibancada Laranja.

O espaço reservado aos torcedores corais tem capacidade para 6 mil pessoas. A venda dos ingressos ocorre de forma escalonada, com novas remessas sendo disponibilizadas após a comercialização de cada lote de aproximadamente 2 mil entradas.

Leia Também

Jogo contra o Maringá já tem ingressos à venda

O Santa Cruz já iniciou a comercialização das entradas para o próximo compromisso como mandante no quadrangular. Os ingressos para o duelo contra o Maringá estão à venda.

O Tricolor enfrenta o Maringá no dia 3 de outubro, às 17h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada da fase decisiva da Série C. Os ingressos estão disponíveis pela internet, através do site FutebolCard, com valores entre R$ 40 e R$ 100, de acordo com o setor.

Apesar de o confronto contra o Maringá ser o próximo jogo do Santa Cruz como mandante, a equipe pode chegar à Arena de Pernambuco já com o acesso garantido.

Duelo com o Maringá pode valer liderança do grupo

Caso confirme o acesso diante do Floresta, o Santa Cruz terá um novo objetivo no confronto seguinte. A equipe passará a concentrar a disputa na liderança do Grupo B e na classificação para a final da Série C.

Após a quinta rodada, ainda haverá mais um compromisso pela fase decisiva. O Santa Cruz enfrenta o Botafogo-PB no dia 10 de outubro, no Almeidão, pela sexta rodada do quadrangular.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.