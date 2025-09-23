fechar
Jogos de hoje (23/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

A data não traz a Uefa Champions League e nem a Copa do Brasil, mas reserva confrontos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana

Por Robert Sarmento Publicado em 23/09/2025 às 11:25 | Atualizado em 23/09/2025 às 12:43
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Os jogos de hoje (23/09) destacam competições nacionais pela Europa e internacionais na América do Sul. O dia tem Copa da Liga Inglesa, da Itália, Libertadores e Sul-Americana.

Além disso, marca o inicio de mais uma rodada de LaLiga com o Real Madrid. Entre os times que entram em campo, também estão Chelsea, Liverpool, Milan e por fim o Fluminense.

Jogos de futebol hoje (23/09/2025)

Abaixo, confira a agenda do futebol desta terça-feiraonde assistir ao vivo e horários. Se houver qualquer mudança na programação, as responsabilidades são das emissoras.

Libertadores da América

Quartas de final - Jogo de volta

  • 19h - Racing x Vélez Sarsfield - Paramount+

Copa Sul-Americana

Quartas de final - Jogo de volta

  • 21h30 - Fluminense x Lanús - SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+

LaLiga

6ª rodada

  • 14h - Athletic Bilbao x Girona - ESPN 4 e Disney+
  • 14h - Espanyol x Valencia - Disney+
  • 16h30 - Levante x Real Madrid - Disney+
  • 16h30 - Sevilla x Villarreal- Disney+

Copa da Liga Inglesa

3ª fase - Jogo único

  • 15h45 - Lincoln City x Chelsea - ESPN 2 e Disney+
  • 15h45 - Fulham x Cambridge United - Disney+
  • 16h - Liverpool x Southampton - ESPN e Disney+

Copa da Itália

2ª fase - Jogo único

  • 12h - Cagliari x Frosinone - SportyNet (YouTube)
  • 13h30 - Udinese x Palermo - SportyNet (TV e YouTube)
  • 16h - Milan x Lecce - SportyNet (TV e YouTube)

Liga Portugal

1ª rodada - Jogo atrasado

  • 16h15 - Benfica x Rio Ave - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

28ª rodada

  • 19h30 - Paysandu x Novorizontino - ESPN4, Disney+ e SportyNet+
  • 21h35 - Ferroviária x Goiás - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Disney+ e SportyNet+

Copa Intercontinental

Copa África-Ásia-Pacífico - Jogo único

  • 15h - Al Ahli x Pyramids - CazéTV e SporTV

J1 League

31ª rodada

  • 02h - Albirex Niigata x Nagoya Grampus - Canal GOAT
  • 06h - Kashima Antlers x Cerezo Osaka - Canal GOAT
  • 07h - Vissel Kobe x Tokyo Verdy - Xsports e Canal GOAT
  • 07h - Gamba Osaka x Yokohama F. Marinos - Canal GOAT

Scottish Premiership

1ª fase - 3ª rodada

  • 15h45 - Falkirk x Hibernian - Canal GOAT

Veikkausliiga

Disputa do título

  • 12h - KuPS x SJK - Canal GOAT e OneFootball

  • 12h - Ilves x Gnistan - Canal GOAT e OneFootball

  • 13h - Inter Turku x HJK - Canal GOAT e OneFootball

Ligue 2

7ª rodada

  • 15h30 - Le Mans x Grenoble - SportyNet (YouTube)

Serie C

6ª rodada

  • 15h45 - Carpi x Ravenna - OneFootball
  • 15h45 - Perugia x Sambenedettese - OneFootball

 

 

Copa do Caribe

1ª fase - 3ª rodada

  • 21h - Central FC x Mount Pleasant - Disney+
  • 21h - Juventus des Cayes x Cibao - Disney+

Copa Centro-Americana

Quartas de final - Jogo de ida

  • 23h - Alajuelense x Motagua - Disney+

