Jogos de hoje (23/09/2025): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
A data não traz a Uefa Champions League e nem a Copa do Brasil, mas reserva confrontos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana
Os jogos de hoje (23/09) destacam competições nacionais pela Europa e internacionais na América do Sul. O dia tem Copa da Liga Inglesa, da Itália, Libertadores e Sul-Americana.
Além disso, marca o inicio de mais uma rodada de LaLiga com o Real Madrid. Entre os times que entram em campo, também estão Chelsea, Liverpool, Milan e por fim o Fluminense.
Jogos de futebol hoje (23/09/2025)
Abaixo, confira a agenda do futebol desta terça-feira, onde assistir ao vivo e horários. Se houver qualquer mudança na programação, as responsabilidades são das emissoras.
Libertadores da América
Quartas de final - Jogo de volta
- 19h - Racing x Vélez Sarsfield - Paramount+
Copa Sul-Americana
Quartas de final - Jogo de volta
- 21h30 - Fluminense x Lanús - SBT, +SBT, SBT Sports e Paramount+
LaLiga
6ª rodada
- 14h - Athletic Bilbao x Girona - ESPN 4 e Disney+
- 14h - Espanyol x Valencia - Disney+
- 16h30 - Levante x Real Madrid - Disney+
- 16h30 - Sevilla x Villarreal- Disney+
Copa da Liga Inglesa
3ª fase - Jogo único
- 15h45 - Lincoln City x Chelsea - ESPN 2 e Disney+
- 15h45 - Fulham x Cambridge United - Disney+
- 16h - Liverpool x Southampton - ESPN e Disney+
Copa da Itália
2ª fase - Jogo único
- 12h - Cagliari x Frosinone - SportyNet (YouTube)
- 13h30 - Udinese x Palermo - SportyNet (TV e YouTube)
- 16h - Milan x Lecce - SportyNet (TV e YouTube)
Liga Portugal
1ª rodada - Jogo atrasado
- 16h15 - Benfica x Rio Ave - ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série B
28ª rodada
- 19h30 - Paysandu x Novorizontino - ESPN4, Disney+ e SportyNet+
- 21h35 - Ferroviária x Goiás - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN, Disney+ e SportyNet+
Copa Intercontinental
Copa África-Ásia-Pacífico - Jogo único
- 15h - Al Ahli x Pyramids - CazéTV e SporTV
J1 League
31ª rodada
- 02h - Albirex Niigata x Nagoya Grampus - Canal GOAT
- 06h - Kashima Antlers x Cerezo Osaka - Canal GOAT
- 07h - Vissel Kobe x Tokyo Verdy - Xsports e Canal GOAT
- 07h - Gamba Osaka x Yokohama F. Marinos - Canal GOAT
Scottish Premiership
1ª fase - 3ª rodada
- 15h45 - Falkirk x Hibernian - Canal GOAT
Veikkausliiga
Disputa do título
- 12h - KuPS x SJK - Canal GOAT e OneFootball
- 12h - Ilves x Gnistan - Canal GOAT e OneFootball
- 13h - Inter Turku x HJK - Canal GOAT e OneFootball
Ligue 2
7ª rodada
- 15h30 - Le Mans x Grenoble - SportyNet (YouTube)
Serie C
6ª rodada
- 15h45 - Carpi x Ravenna - OneFootball
- 15h45 - Perugia x Sambenedettese - OneFootball
Copa do Caribe
1ª fase - 3ª rodada
- 21h - Central FC x Mount Pleasant - Disney+
- 21h - Juventus des Cayes x Cibao - Disney+
Copa Centro-Americana
Quartas de final - Jogo de ida
- 23h - Alajuelense x Motagua - Disney+