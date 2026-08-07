No dia da cerveja descubra como harmonizar a bebida com pratos
Especialista da Academia da Cerveja, da Ambev, mostra que é possível combinar diferentes estilos de cerveja com comidas saborosas e acessíveis
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No Dia da Cerveja, celebrado neste ano em 7 de agosto, o esperado sextou ganha um sabor ainda mais especial. Para comemorar a data, nada melhor do que brindar com boas combinações entre copo e prato. E as opções são muitas: o boteco preferido, o show aguardado há semanas, ou até mesmo uma noite em casa com o crush, família ou amigos. Muito além dos tradicionais petiscos de boteco, a cerveja tem espaço garantido à mesa e harmoniza com uma infinidade de receitas e sabores, inclusive opções econômicas, que cabem no bolso e se transformam em uma verdadeira experiência gastronômica.
Para mostrar que não é preciso gastar muito para harmonizar bem, Alexandre Esber, mestre cervejeiro e professor da Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, apresenta sugestões de pratos de até R$ 25 que combinam com diferentes estilos da bebida:
Salada de Bacalhau & Skol Zero Zero (R$17,50)
A delicadeza do peixe e o frescor dos ingredientes da salada encontram o par perfeito na leveza da Skol Zero Zero, proporcionando uma harmonização refrescante e descomplicada. Seu perfil leve e de final limpo possui a presença ideal para que o prato e a bebida coexistam em perfeita sintonia, tornando a combinação extremamente agradável e fácil de apreciar em qualquer ocasião.
Spaghetti Cacio e Pepe & Stella Artois Pure Gold (R$ 22,50)
A cremosidade do queijo e a intensidade marcante da pimenta-preta encontram o equilíbrio ideal no sabor de Stella Artois Pure Gold, criando uma combinação harmoniosa e complementar. O corpo suave e o final limpo da cerveja ajudam a destacar os sabores clássicos do cacio e pepe, elevando o prato e tornando a experiência gastronômica mais completa e agradável a cada garfada.
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Sanduíche Caprese & Michelob Ultra(R$25,00)
A acidez natural do tomate e o frescor dos ingredientes do sanduíche caprese entram em total sintonia com Michelob Ultra. A cerveja entrega um perfil ultra refrescante que acompanha a vivacidade dos ingredientes e destaca os sabores do prato, garantindo uma experiência limpa, equilibrada e saborosa do início ao fim.
Brigadeiro de Panela & Caracu (R$25,00)
Para encerrar com chave de ouro, a doçura e a textura cremosa do brigadeiro de panela ganham um contraste envolvente com o caráter marcante de Caracu. As notas tostadas da cerveja e seus matizes de malte, que remetem a nuances de café e caramelo, complementam a sobremesa com maestria, deixando a harmonização ainda mais rica, complexa e equilibrada.