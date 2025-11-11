Ingressos de Sport x Flamengo: saiba valores e onde comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As duas equipes estão em lados opostos da tabela e se enfrentam neste sábado; Flamengo busca liderança e Sport visa adiar rebaixamento

Sport e Flamengo entram em campo no próximo sábado (15), às 18h30 (de Brasília), em duelo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco.

A vitória do Flamengo pode colocar o clube carioca na liderança e confirmar o rebaixamento do Leão da Ilha.

Neste momento, o Flamengo ocupa a 2ª colocação, empatado em pontos com o líder Palmeiras (68).

O clube carioca se encontra em uma sequência de três jogos invicto e busca a liderança diante do rival pernambucano.

O Sport, por sua vez, busca adiar o praticamente inevitável rebaixamento à Série B.

O Leão vai em busca daquilo que seria a sua terceira vitória na competição. O clube pernambucano venceu apenas Corinthians e Grêmio.

Ingressos para Sport x Flamengo

Os ingressos serão disponibilizados em dois lotes:

1º lote (promocional): disponível até 23h59 do dia 12;

2º lote (preço padrão): a partir da 00h do dia 13.

Cronograma de abertura das vendas

Quinta (30), às 18h30: Sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário;

Sábado (1), às 18h30: Sócios do plano Rubro-negro;

Segunda (3), às 18h30: Sócios do plano Leão;

Terça (4), às 18h30: Sócios do plano Leão de Todos;

Sexta (7), às 12h: Abertura para o público geral;

Quinta (30), às 18h30: Início das vendas para a torcida visitante.

Setores e acessos na Arena de Pernambuco

Os portões da Arena serão abertos às 16h30 no dia da partida. Os setores disponíveis para a torcida rubro-negra são:

Leste Inferior: Portões M e L

Leste Superior: Portão K

Oeste Inferior: Portões C, D e T

Oeste Superior: Portões E e F

Sul Inferior: Portões H e I

Sul Superior: Portões G e J

A torcida visitante ficará nos setores Norte Inferior (Portões A e Q) e Norte Superior (Portões R e S).

Valores dos ingressos para Sport x Flamengo

Ingressos Promocionais (até 12/11 — 23h59)

Sul Superior: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia e sócio)

Sul Inferior: R$ 100 / R$ 50

Oeste Superior: R$ 120 / R$ 60

Oeste Inferior: R$ 120 / R$ 60

Leste Superior: R$ 120 / R$ 60

Leste Inferior: R$ 120 / R$ 60

Ingressos para Sócios (valor padrão)

Sul Superior: R$ 125

Sul Inferior: R$ 150

Oeste Superior: R$ 125

Oeste Inferior: R$ 150

Leste Superior: R$ 125

Leste Inferior: R$ 150

Ingressos para Não Sócios (inteira / meia)

Sul Superior: R$ 250 / R$ 125

Sul Inferior: R$ 300 / R$ 150

Oeste Superior: R$ 250 / R$ 125

Oeste Inferior: R$ 300 / R$ 150

Leste Superior: R$ 250 / R$ 125

Leste Inferior: R$ 300 / R$ 150

Deck Leste: R$ 350 / R$ 175

Proprietários de camarote e cadeira

Proprietário: R$ 100 / R$ 50

Proprietário e sócio: R$ 100 / R$ 50

Torcida visitante (inteira / meia)

Norte Superior: R$ 250 / R$ 125

Norte Inferior: R$ 300 / R$ 150

Camarotes

Camarote Oeste (Portões C, D e T):

9 lugares: R$ 4.000

15 lugares: R$ 7.000

18 lugares: R$ 8.000

Camarote Leste (Portão N):

9 lugares: R$ 4.000

15 lugares: R$ 7.000

18 lugares: R$ 8.000

Por que o jogo será na Arena de Pernambuco?

O clube informou que manteve a operação da partida após aceitar uma proposta de R$ 3 milhões líquidos, feita por uma empresa interessada na renda do jogo.



Segundo o Sport, não houve negociação para venda de mando de campo nem qualquer intenção de retirar o jogo de Pernambuco, mesmo diante de propostas nesse sentido.

A escolha pela Arena de Pernambuco foi motivada por uma oferta inédita e vantajosa do ponto de vista financeiro.

