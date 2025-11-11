Ingressos de Sport x Flamengo: saiba valores e onde comprar
As duas equipes estão em lados opostos da tabela e se enfrentam neste sábado; Flamengo busca liderança e Sport visa adiar rebaixamento
Sport e Flamengo entram em campo no próximo sábado (15), às 18h30 (de Brasília), em duelo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco.
A vitória do Flamengo pode colocar o clube carioca na liderança e confirmar o rebaixamento do Leão da Ilha.
Neste momento, o Flamengo ocupa a 2ª colocação, empatado em pontos com o líder Palmeiras (68).
O clube carioca se encontra em uma sequência de três jogos invicto e busca a liderança diante do rival pernambucano.
O Sport, por sua vez, busca adiar o praticamente inevitável rebaixamento à Série B.
O Leão vai em busca daquilo que seria a sua terceira vitória na competição. O clube pernambucano venceu apenas Corinthians e Grêmio.
Ingressos para Sport x Flamengo
Os ingressos serão disponibilizados em dois lotes:
- 1º lote (promocional): disponível até 23h59 do dia 12;
- 2º lote (preço padrão): a partir da 00h do dia 13.
Cronograma de abertura das vendas
- Quinta (30), às 18h30: Sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário;
- Sábado (1), às 18h30: Sócios do plano Rubro-negro;
- Segunda (3), às 18h30: Sócios do plano Leão;
- Terça (4), às 18h30: Sócios do plano Leão de Todos;
- Sexta (7), às 12h: Abertura para o público geral;
- Quinta (30), às 18h30: Início das vendas para a torcida visitante.
Setores e acessos na Arena de Pernambuco
Os portões da Arena serão abertos às 16h30 no dia da partida. Os setores disponíveis para a torcida rubro-negra são:
- Leste Inferior: Portões M e L
- Leste Superior: Portão K
- Oeste Inferior: Portões C, D e T
- Oeste Superior: Portões E e F
- Sul Inferior: Portões H e I
- Sul Superior: Portões G e J
A torcida visitante ficará nos setores Norte Inferior (Portões A e Q) e Norte Superior (Portões R e S).
Valores dos ingressos para Sport x Flamengo
Ingressos Promocionais (até 12/11 — 23h59)
- Sul Superior: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia e sócio)
- Sul Inferior: R$ 100 / R$ 50
- Oeste Superior: R$ 120 / R$ 60
- Oeste Inferior: R$ 120 / R$ 60
- Leste Superior: R$ 120 / R$ 60
- Leste Inferior: R$ 120 / R$ 60
Ingressos para Sócios (valor padrão)
- Sul Superior: R$ 125
- Sul Inferior: R$ 150
- Oeste Superior: R$ 125
- Oeste Inferior: R$ 150
- Leste Superior: R$ 125
- Leste Inferior: R$ 150
Ingressos para Não Sócios (inteira / meia)
- Sul Superior: R$ 250 / R$ 125
- Sul Inferior: R$ 300 / R$ 150
- Oeste Superior: R$ 250 / R$ 125
- Oeste Inferior: R$ 300 / R$ 150
- Leste Superior: R$ 250 / R$ 125
- Leste Inferior: R$ 300 / R$ 150
- Deck Leste: R$ 350 / R$ 175
Proprietários de camarote e cadeira
- Proprietário: R$ 100 / R$ 50
- Proprietário e sócio: R$ 100 / R$ 50
- Torcida visitante (inteira / meia)
- Norte Superior: R$ 250 / R$ 125
- Norte Inferior: R$ 300 / R$ 150
Camarotes
Camarote Oeste (Portões C, D e T):
- 9 lugares: R$ 4.000
- 15 lugares: R$ 7.000
- 18 lugares: R$ 8.000
Camarote Leste (Portão N):
- 9 lugares: R$ 4.000
- 15 lugares: R$ 7.000
- 18 lugares: R$ 8.000
Por que o jogo será na Arena de Pernambuco?
O clube informou que manteve a operação da partida após aceitar uma proposta de R$ 3 milhões líquidos, feita por uma empresa interessada na renda do jogo.
Segundo o Sport, não houve negociação para venda de mando de campo nem qualquer intenção de retirar o jogo de Pernambuco, mesmo diante de propostas nesse sentido.
A escolha pela Arena de Pernambuco foi motivada por uma oferta inédita e vantajosa do ponto de vista financeiro.
