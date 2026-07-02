Náutico terá retornos e desfalques importantes contra o Juventude; veja provável escalação

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Timbu volta a campo neste domingo (5), nos Aflitos, pela 16ª rodada da Série B, em confronto direto contra o Juventude

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O Náutico entra em campo no próximo domingo (5), às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o Juventude, nos Aflitos, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu busca voltar a vencer na competição e tenta encerrar a sequência negativa diante de um adversário que briga na parte de cima da tabela.

Para a partida, o técnico Hélio dos Anjos terá algumas novidades à disposição, mas também precisará lidar com baixas importantes, principalmente no setor ofensivo.

Departamento médico segue cheio

O Náutico continua com diversos problemas físicos para a sequência da temporada. Segundo informações de Raldney Alves, repórter da Rádio Jornal e da TV Jornal/SBT, a situação do Departamento Médico está assim:

Betão (lesão no púbis);



Arnaldo (lesão grau 2 na coxa);



Leonai (lesão na coxa);



Vinícius (lesão na parte posterior da coxa esquerda);



Paulo Sérgio (transição física).

A ausência que mais preocupa é a de Vinícius. O atacante deixou o gramado chorando na partida contra o Goiás após sentir dores na parte posterior da coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por cerca de oito semanas. O camisa sete é o artilheiro do Náutico na Série B, com seis gols marcados.

Paulo Sérgio ainda é dúvida para a partida, já que segue em processo de transição física. No entanto, sua volta pode ser antecipada diante do momento vivido pelo ataque alvirrubro, devido ao baixo rendimento de Derek nas últimas partidas, que tem gerado muitas críticas da torcida.

Retornos

A principal novidade fica por conta do retorno de Junior Todinho. Recuperado, o atacante voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco e passa a ser opção para a partida diante do Juventude.

Ele disputa posição justamente na vaga deixada por Vinícius e pode aparecer entre os titulares.

Além de Todinho, Luiz Paulo voltou a atuar com a camisa do Timbu no jogo passado e pode ser opção novamente contra o Juventude. O lateral-esquerdo estava fora há mais de um ano, se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Provável escalação do Náutico

Náutico: Muriel; Reginaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Léo Jance; Wenderson, Luiz Felipe e Dodô; Victor Andrade (Junior Todinho), Felipe Saraiva e Derek.

A principal indefinição está justamente na vaga deixada por Vinícius, artilheiro do Náutico na Série B. Victor Andrade e Junior Todinho disputam a posição, mas existe também a possibilidade de Felipe Saraiva atuar mais avançado, formando o trio ofensivo com um dos dois concorrentes.

Além do ataque, a zaga também segue em aberto. Índio e Wanderson brigam por uma vaga ao lado de Igor Fernandes na defesa alvirrubra.

Com isso, o ataque pode ser formado por Victor Andrade, Felipe Saraiva e Derek, ou ainda contar com Junior Todinho entre os titulares, seja na vaga de Victor Andrade ou de Felipe Saraiva, dependendo da estratégia adotada pela comissão técnica para o duelo diante do Juventude.

CBF mantém jogo no domingo

A diretoria alvirrubra tentou uma nova alteração na data da partida, após a mudança do horário de 19h para 20h30 em razão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo. A intenção era transferir o confronto para a segunda-feira (06), evitando concorrência com Brasil x Noruega e buscando aumentar a presença do torcedor nos Aflitos.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recusou o novo pedido e confirmou que a partida permanece marcada para domingo, às 20h30, sem novas alterações.

Mesmo com a manutenção da data, o Náutico preparou uma ação para os torcedores. Os ingressos começaram a ser vendidos na última quarta-feira (1º), às 19h, e o clube disponibilizará um telão no Bar do Americano para que os alvirrubros acompanhem Brasil x Noruega antes de seguirem para os Aflitos.