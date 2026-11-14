Recife vai incluir os e-sports nas ações da Secretaria de Esportes municipal

Anúncio foi feito no REC’n’Play, durante bate-papo na Arena Gamer, que reuniu representantes do setor e nomes de destaque dos esportes eletrônicos

A Prefeitura do Recife vai incluir os esportes eletrônicos nas ações da Secretaria de Esportes. O compromisso foi assumido pelo prefeito Victor Marques neste sábado (14), último dia do REC’n’Play 2026, durante o bate-papo “Recife no Game: Cultura Gamer, Talentos e o Futuro da Cidade”, realizado na Arena Gamer, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

A proposta é fortalecer a integração entre esporte, tecnologia e inovação, reconhecendo os jogos eletrônicos como um espaço de oportunidades para os jovens e de desenvolvimento para a cidade. O segmento movimenta milhões de reais no Brasil, e a capital pernambucana já conta com desenvolvedores de games em atuação na cidade.

Segundo o prefeito, a decisão é o ponto de partida para ações mais amplas no setor. “O primeiro passo para expandir os esportes eletrônicos é tirar as barreiras. E isso tem que fazer parte não apenas do discurso, mas também das ações. É por isso que vamos incluir os e-sports no escopo da Secretaria de Esportes. É o primeiro passo para que a gente possa construir coisas relevantes nessa área”, afirmou Victor Marques.

Além do prefeito, participaram da conversa Leo Fontes, presidente da Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE); Epitácio de Melo Pessoa, o Taco, jogador pernambucano bicampeão mundial de Counter-Strike; e Willian Moreira, o gORDOx, streamer e narrador de games. Os convidados falaram sobre o papel da Arena Gamer na visibilidade dos esportes eletrônicos, a formação de novos talentos e o empreendedorismo no Recife.

Sobre o futuro do setor, o gestor municipal destacou o Decreto nº 13.138, publicado em outubro, regulamentando a Lei nº 14.852/2024, que trata dos esportes eletrônicos e os integra ao Sistema Nacional do Esporte. “O futuro dos e-sports, especialmente no cenário competitivo, tende a ser muito promissor. Isso vai permitir o surgimento de novas competições e fortalecer toda a cadeia”, avaliou.

Entre o público, o interesse pelo tema também chamou atenção. Paulo Silva, 20 anos, visitante do festival, contou o que espera da cidade. “É muito legal ver um espaço como esse dedicado aos games. Hoje isso virou profissão, e espero que iniciativas assim continuem acontecendo no Recife”, disse.

Realizado entre os dias 11 e 14 de novembro, no Bairro do Recife, o REC’n’Play é considerado o maior festival gratuito de inovação, tecnologia, criatividade e cultura do Brasil. Parceira do evento em mais uma edição, a Prefeitura do Recife integrou a programação com atividades promovidas por diferentes secretarias, incluindo oficinas, rodas de conversa, debates e experiências imersivas.