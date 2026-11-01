Copa do Brasil: Grêmio derrota Atlético-MG e Palmeiras ganha do Vasco

Em busca do hexacampeonato, time de Renato Gaúcho foi efetivo no ataque. Atuação do Palmeiras repetiu o roteiro de outras partidas

O Grêmio fez valer o fator casa no jogo de ida da semifinal para construir uma boa vantagem para voltar a final da Copa do Brasil depois de seis anos. Em busca do hexacampeonato, o time de Renato Gaúcho foi efetivo no ataque e marcou dois gols relâmpagos, um em cada tempo, para superar o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Primeiro apostou na bola longa e contou com o artilheiro Carlos Vinícius para abrir o placar com 10 minutos. Depois, logo na volta do intervalo, em bela trama ofensiva, Noriega apareceu como elemento surpresa na área para marcar. Após os gols, o time gaúcho controlou bem o duelo, fechou as entradas da área, gastou tempo e ainda contou com a sorte, com a bola de Vitor Hugo parando no travessão, mantendo a vantagem intacta. Entretanto, perdeu o zagueiro Gustavo Martins para o segundo jogo, expulso nos acréscimos.

O resultado coroou uma semana perfeita do time de Renato Gaúcho, chegando a três vitórias seguidas, somando as duas no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Atlético-MG conheceu sua pior sequência no ano com Eduardo Domínguez, chegando a quatro derrotas consecutivas.

Com a vantagem, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença na volta, no próximo sábado, às 18h, na Arena MRV, que garante a vaga. Enquanto, o Atlético-MG precisa virar o agregado por três ou mais gols de diferença para ir à final. Empate nos placares somados levam a decisão para as penalidades.

PALMEIRAS X VASCO

O Palmeiras entrou em campo neste domingo, no Nubank Parque, com uma escalação mais ofensiva e com o plano de construir uma boa vantagem na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a equipe alviverde desperdiçou muitas chances, não conseguiu se aproveitar de uma expulsão do lado adversário e saiu de campo com uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Vasco.

A atuação do Palmeiras repetiu o roteiro de outras partidas. A equipe cria chances e se vê em uma encruzilhada: finaliza mal a jogada ou, por excesso de preciosismo, não chuta a gol. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, capaz de encaminhar a classificação para a final.

O jogo decisivo entre Palmeiras e Vasco está agendado para o próximo domingo, às 17h, no Estádio São Januário. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o conjunto cruzmaltino visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na quarta-feira, às 19h30, enquanto o time alviverde entra em campo para medir forças com o Remo na quinta, no Nubank Parque, às 19h30.

Para avançar rumo à final, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Um triunfo cruzmaltino por um gol de vantagem leva a definição para os pênaltis. Os cariocas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para carimbar a classificação.