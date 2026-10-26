fechar
Esportes | Notícia

Harry Kane quebra tabu de 25 anos e vence a Bola de Ouro 2026

O último inglês que venceu o prêmio de melhor jogador do mundo foi o atacante Michael Owen, em 2001, quando defendia a equipe do Liverpool

Por Estadão Conteúdo Publicado em 26/10/2026 às 21:41
Harry Kane quebra tabu de 25 anos e vence a Bola de Ouro 2026
Harry Kane quebra tabu de 25 anos e vence a Bola de Ouro 2026 - KIN CHEUNG/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Harry Kane desbancou nomes como Kylian Mbappé e Lamine Yamal para ser eleito o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, 26, pela tradicional premiação Bola de Ouro, da revista francesa France Football. A cerimônia, historicamente sediada em Paris, foi realizada em Londres para homenagear o inglês Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio, em 1956, e teve o desfecho perfeito para a Inglaterra, que não tinha um jogador agraciado com a honraria há 25 anos.

Kane, de 33 anos, marcou 73 gols em 65 jogos entre agosto de 2025 e julho 2026, período de duração da temporada europeia e utilizado como referência pela France Football. Foi terceiro colocado da Copa do Mundo com a seleção inglesa e venceu os títulos do Campeonato Alemã, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanhã com o Bayern de Munique.

"Dedico a minha mulher, Kate, minha melhor amiga. Passamos por altos e baixos. Parece que você queria mais esse troféu do que eu, é para você. Você sacrificou sua vida para que eu pudesse alcançar meus sonhos", disse o melhor do mundo, emocionado.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Foi em 2001, quando a Bola de Ouro chegou às mãos de Michael Owen, então jogador do Liverpool, a última vez que os ingleses puderam celebrar o privilégio de contar com o melhor jogador do mundo. Antes dele, além de Stanley Mattheus, a Inglaterra teve Kevin Keegan (1978 e 1979) - morto em julho deste ano e também homenageado -, George Best (1968) e Bobbby Charlton (1966) como vencedores.

Os principais concorrentes de Kane eram Mbappé e Yamal, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Mesmo sem vencer nenhum título, o atacante francês teve uma temporada de destaque ao ser artilheiro da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões, do Campeonato Francês e a da Copa da França. Além disso, tornou-se o maior goleador da história dos Mundiais, com 22 gols em três edições.

Yamal, por sua vez, foi campeão do mundo com a Espanha em julho, aos 19 anos, coroando a excelente temporada que fazia com o Barcelona, clube pelo qual venceu o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. O top 10 também teve Rodri, Lionel Messi, Kvaratskhelia, Dembelé, Haaland, Olise e Fabián Ruiz, nesta ordem.

O brasileiro com melhor colocação foi Vinícius Júnior, do Real Madrid, que ficou com a 17º colocação. Os zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, que formaram a dupla titular da seleção durante a Copa do Mundo, também ficaram no top 30, em 21º e 25º lugares, respectivamente.

ESPANHA DOMINA OUTROS PRÊMIOS

Concorrente ao prêmio principal, Lamine Yamal teve de se contentar com o posto de melhor jogador jovem do mundo pela terceira vez. Ao receber o troféu, disse que preferia ver o zagueiro Paul Cubarsí, zagueiro de 19 anos e seu companheiro do Barcelona, também concorrente. "Gostaria que Cubarsí tivesse vencido, porque ele é um jogador incrível. Mas é o terceiro ano que eu ganho e estou muito feliz", afirmou.

A escolha do melhor treinador do ano também foi parar em mãos espanholas, afinal o belga Vicent Kompany, do Bayern de Munique, era o único candidato que era espanhol. Campeão do mundo com a seleção da Espanha, Luis de La Fuente desbancou os compatriotas Mikel Arteta, do Arsenal, Unai Emery, do Aston Villa, e Luis Enrique, da Espanha.

"É uma honra ter treinado meus jogadores, muitos dos que estão aqui esta noite", disse o vencedor. "Também quero agradecer minha família, aqueles que estão e aqui estão. O futebol, como na vida, nada é definitivo. Para mim, este prêmio não é um objetivo final, mas uma motivação para continuar trabalhando."

Unai Simón, outro destaque do título mundial e atleta do Athletico Bilbao por toda a carreira, ampliou a lista de prêmios entregues a espanhóis ao receber a troféu Yashin de melhor goleiro. Ele superou nomes como Courtois (Real Madrid/Bélgica), Safonov (PSG/Rússia) e David Raya (Arsenal/Espanha).

A sequência de premiações a espanhóis terminou nas últimas condecorações da cerimônio. O prêmio Sócrates, que reconhece ações sociais e é nomeado dessa forma em homenagem ao lendário meio-campista brasileiro e ídolo do Corinthians, ficou com Bukayo Saka, atacante do Arsenal. Ele tem uma parceria com a BigShoe, instituição beneficente dedicada a proporcionar cirurgias para crianças em vulnerabilidade social.

O Paris Saint-Germain, campeão da Champions League pelo segundo ano consecutivo, ganhou o prêmio de melhor clube do ano. Harry Kane, naturalmente, recebeu o Troféu Gerd Müller, que premia os artilheiros com mais gols por clubes e seleções na temporada.

VEJA OS VENCEDORES DA NOITE DE PREMIAÇÃO DA BOLA DE OURO:

  • Melhor jogador jovem: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha).
  • Melhor treinador: Luis de la Fuente (Espanha).
  • Melhor goleiro: Unai Simón (Athletic Bilbao e Espanha).
  • Melhor clube: Paris Saint-Germain.
  • Melhor jogador do mundo: Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)

VEJA O RANKING DE MELHORES JOGADORES DO MUNDO SEGUNDO A BOLA DE OURO:

1) Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)

2) Mbappé (Real Madrid e França)

3) Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)

4) Rodri (Manchester City/Barcelona e Espanha)

5) Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)

6) Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain e Geórgia)

7) Dembelé (Paris Saint-Germain e França)

8) Haaland (Manchester City e Noruega)

9) Olise (Bayern de Munique e França)

10) Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain e Espanha)

Leia também

Bola de Ouro 2026: veja todos os indicados, brasileiros e categorias da premiação
BALLON D'OR

Bola de Ouro 2026: veja todos os indicados, brasileiros e categorias da premiação
Bola de Ouro 2026: veja quem são os favoritos ao prêmio de melhor jogador da temporada
COPA DO MUNDO

Bola de Ouro 2026: veja quem são os favoritos ao prêmio de melhor jogador da temporada

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.