Corinthians anuncia Seedorf como novo técnico até dezembro de 2027

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O ex-jogador holandês, de 50 anos, chega com a missão de evitar o rebaixamento da equipe paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro

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O Corinthians anunciou neste domingo (11) a contratação do holandês Clarence Seedord, de 50 anos, como novo técnico do time masculino, até o fim da temporada de 2027. O treinador, que atuou como meio-campista do Botafogo entre 2012 e 2013, substituirá Fernando Diniz, demitido pelo clube na última quarta-feira (7), após o Timão sofre revés para o Internacional (2 a 1) em Porto Alegre, a sétima derrota seguida no Campeonato Brasileiro. O time é o 17º colocado na classificação geral, dentro da zona de rebaixamento.

“Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória.”, disse o novo técnico, afirmou o novo técnico do Timão, atual membro do conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB).

Seedorf se aposentou dos gramados depois de defender o Alvinegro carioca. Antes de jogar no Brasil, o meio-campista foi destaque na Europa entre o fim da década de 1990 e início dos anos 2000. Maior campeão de torneios da Uefa por diferentes clubes, Seedorf faturou ao todo quatro títulos: pelo Ajax (Países Baixos), Real Madrid (Espanha) e Milan (Itália) – neste último levantou a taça duas vezes.

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E foi no Milan, que Seedorf iniciou a carreira de treinador em 2014. Depois comandou Shenzhen FC (China), Deportivo La Coruña (Espanha) e a seleção de Camarões. Apesar da experiência, Seedorf ainda não conquistou títulos como treinador.

Entusiasmado com o desafio de impedir o rebaixamento do time paulista para a Série B no ano que vem, o treinador falou diretamente à torcida corintiana, em publicação nas redes sociais.

“Fala Fiel, estou muito feliz com a oportunidade de comandar um clube tão grande quanto o Corinthians. Eu me me lembro muito bem da paixão de vocês nas arquibancadas e tenho certeza que vamos precisar dese apoio para o resto do campeonato. Esses próximos jogos, com muito trabalho, vamos fazer o melhor pelo Corinthians, tá bom? Um grande abraço!".