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Esportes | Notícia

Orion Racing Brasil vence a Refeno e quebra recorde de 19 anos

Comandado por Sérgio Avellar, a embaracação bateu recorde; antes pertencia ao Adrenalina Pura, que completou a travessia em 14h34min54 em 2007

Por JC Publicado em 20/09/2026 às 11:19 | Atualizado em 20/09/2026 às 11:20
Orion
Orion - Diego Lins/Afterclick

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O Orion Racing Brasil venceu, na manhã deste domingo (20), a 37ª Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno). Comandado por Sérgio Avellar, o trimarã cruzou a linha de chegada no Mirante do Boldró, em Fernando de Noronha, com o tempo de 14h18min56.

Com o resultado, a embarcação estabeleceu um novo recorde para a regata e superou uma marca que permanecia intacta havia 19 anos. O recorde anterior pertencia ao Adrenalina Pura, que completou a travessia em 14h34min54 em 2007. Maior vencedor da história da regata, o Adrenalina soma 10 Fitas Azuis.

Recém-chegado a Pernambuco, o Orion é um MOD70, trimarã de alta performance construído em fibra de carbono e desenvolvido para velocidade e grandes travessias oceânicas. O modelo integra uma série exclusiva de apenas sete embarcações construídas no mundo.

Com três cascos, estrutura extremamente leve e grande área vélica, o MOD70 foi concebido para atingir altas velocidades em mar aberto. Tecnologia, aerodinâmica e desempenho do Orion colocaram ainda mais expectativa sobre sua estreia na tradicional travessia entre o Recife e Fernando de Noronha.

A bordo, além do comandante Sérgio Avellar, estiveram Cláudio Teixeira, Guilherme Siqueira Araújo, João Pedro Monteiro, Júlio Avellar, Marcus Duarte e Tiago Monteiro. 

 
 
 
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