Brasil supera a Suíça e garante retorno aos Qualifiers da Copa Davis em 2027

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A equipe brasileira venceu a Suíça neste sábado, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e conquistou presença nos Qualifiers da competição em 2027

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O Brasil está de volta à disputa por uma vaga na fase decisiva da Copa Davis. A equipe brasileira venceu a Suíça por 3 a 0, neste sábado, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e assegurou presença nos Qualifiers da competição em 2027.

A classificação foi confirmada nas duplas. Rafael Matos e Orlando Luz derrotaram Dominic Stricker e Jakub Paul por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/2. O resultado tornou desnecessária a realização dos dois jogos de simples que ainda estavam previstos para o confronto.

O Brasil entrou em quadra neste sábado com vantagem depois de vencer as duas partidas da sexta-feira. João Fonseca abriu a série diante de Stricker e precisou reagir após perder o primeiro set para colocar a seleção em vantagem.

Na sequência, Gustavo Heide encarou Stan Wawrinka, ex-número 3 do mundo e campeão de três torneios de Grand Slam. O brasileiro também saiu atrás, mas conseguiu a virada e deixou o País a uma vitória da classificação.

A dupla brasileira completou o trabalho no dia seguinte. Matos e Luz encontraram maior resistência na primeira parcial, decidida apenas no tie-break. Depois de abrir vantagem no confronto, os brasileiros controlaram o segundo set e fecharam a série sem que a Suíça conseguisse pontuar.

A vitória recoloca o Brasil nos Qualifiers, etapa que reúne as seleções que disputam o caminho para a fase final da Copa Davis. O adversário brasileiro na próxima temporada será conhecido posteriormente por meio do sorteio da competição.

O resultado também encerra uma recuperação brasileira dentro do torneio. Depois de ficar fora dos Qualifiers de 2026, a seleção precisou percorrer os playoffs para recuperar espaço no principal caminho da Copa Davis.