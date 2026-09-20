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Brasil é campeão do Sul-Americano e conquista vaga nas Olimpíadas de 2028

Com campanha elogiada de cinco jogos e cinco vitórias, o Brasil conquistou por 3 sets a 0, tanto o ouro do campeonato como a vaga das Olimpíadas

Por Julliana Brito Publicado em 20/09/2026 às 11:50
Equipe do Vôlei Masculino
Equipe do Vôlei Masculino - Dhavid Normando/CBV

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Em uma final à altura da rivalidade sul-americana, o Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0 e conquistou o título do Sul-Americano de Vôlei Masculino neste domingo (20).

A decisão reuniu dois tradicionais rivais e colocou a taça em jogo. Em quadra, porém, a Seleção Brasileira mostrou força nos momentos decisivos, confirmou a vitória e terminou a competição com uma campanha de excelência: cinco jogos e cinco vitórias.

O título também garantiu um prêmio ainda maior: a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Assim como a Seleção Feminina, a equipe masculina também carimbou o passaporte para a próxima Olimpíada. Com isso, as duas seleções brasileiras estarão em Los Angeles em 2028.

 

 

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