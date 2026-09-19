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Refeno leva música, cultura popular e tradição para o Marco Zero no dia da largada

Programação reúne contação de história, bonecos gigantes e banda da Marinha, enquanto veleiros se preparam para a largada rumo a Noronha, neste sábado

Por JC Publicado em 19/09/2026 às 10:01
Veleiros se preparam na Bacia do Pina para a largada da 37ª Refeno, que reúne 94 embarcações e cerca de 800 velejadores rumo a Fernando de Noronha
Veleiros se preparam na Bacia do Pina para a largada da 37ª Refeno, que reúne 94 embarcações e cerca de 800 velejadores rumo a Fernando de Noronha - Divulgação

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O Marco Zero do Recife recebe neste sábado (19) uma programação cultural especial, no dia da largada da 37ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha, a Refeno. As atividades começaram nesta manhã e reúnem música, cultura popular e contação de história voltada ao público infantil, na Avenida Rio Branco e no próprio Marco Zero, no Bairro do Recife.

Às 9h, sobe ao palco montado na Avenida Rio Branco a apresentação "Hélio e o Vento do Mar", contação de história do escritor e dramaturgo Cleyton Cabral. A história acompanha Hélio, um balão que nasceu diferente dos outros e não consegue voar. Quando o mar precisa dele, porém, o personagem embarca numa viagem rumo a Fernando de Noronha, ao lado de novos amigos e do misterioso Guardião do Vento. Uma segunda sessão está marcada para as 10h.

A partir das 11h, o Marco Zero recebe a apresentação dos Bonecos Gigantes, a participação da Escola de Samba Gigante do Samba e a apresentação da Banda da Escola de Aprendizes Marinheiros. As atrações seguem até as 14h, horário que coincide com a movimentação das embarcações que se preparam para a largada da regata.

Largada Oficial

Divulgação
Marco Zero recebe programação cultural gratuita neste sábado, unindo música, teatro e folguedos populares à celebração da largada da Refeno - Divulgação

Enquanto o Marco Zero recebe o público, os veleiros participantes da Refeno se preparam para o início da travessia. A janela oficial para a largada vai das 11h30 às 14h30, com partida prevista para as 12h. A saída marca o começo do percurso de aproximadamente 300 milhas náuticas entre Recife e Fernando de Noronha, que reúne cerca de 800 velejadores a bordo das 94 embarcações inscritas na 37ª edição da regata.

A programação cultural integra a agenda da Refeno no Recife e amplia a celebração da largada para além do ambiente náutico, levando ao Marco Zero manifestações que fazem parte da identidade da cidade. A iniciativa é uma realização do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, e do Instituto Cabanga, com produção da Fora da Chuva Consultoria e Gestão Cultural.

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Serviço:

Programação cultural da largada da 37ª Refeno

Sábado, 19 de setembro
Marco Zero do Recife e Avenida Rio Branco

9h – "Hélio e o Vento do Mar", com Cleyton Cabral – Avenida Rio Branco
10h – "Hélio e o Vento do Mar", com Cleyton Cabral – Avenida Rio Branco
11h às 14h – Bonecos Gigantes, Escola de Samba Gigante do Samba e Banda da Escola de Aprendizes Marinheiros – Marco Zero
11h30 às 14h30 – Janela oficial para a largada da Refeno
12h – Partida prevista dos veleiros rumo a Fernando de Noronha

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