Libertadores: Palmeiras passa e Corinthians é eliminado
O Palmeiras bateu a LDU nos pênaltis e se junta ao Fluminense nas semifinais. O Corinthians caiu contra o Estudiantes. Flamengo joga hoje
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O Palmeiras levou uma virada improvável, com dois gols sofridos nos acréscimos, mas teve mais sorte que juízo e conseguiu nos pênaltis a classificação às semifinais da Libertadores. Na altitude da capital equatoriana, o time alviverde teve postura acovardada, foi derrotado por 3 a 2 depois de abrir 2 a 1 e avançou de fase graças ao brilho do goleiro Carlos Miguel nas penalidades.
Único clube a avançar à fase de mata-mata nas últimas 10 edições da Libertadores, o Palmeiras alcançou a semifinal pela 13ª vez. O rival será o Fluminense, que eliminou o Platense na Argentina. Os jogos da próxima fase estão marcados para os dias 14 e 22 de outubro de 2026.
Corinthians sente peso da Libertadores
O Corinthians viveu uma noite de nervosismo e tensão na Libertadores, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, onde os 47 mil torcedores presentes tiveram de ver muitos erros até a frustração máxima de perder por 1 a 0 para o Estudiantes, com um pênalti perdido por Memphis Depay no último minuto. Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, em La Plata, o resultado eliminou a equipe comandada por Fernando Diniz do torneio.
O próximo desafio dos corintianos é pelo Brasileirão, contra o Fluminense, às 16 horas de domingo, novamente em Itaquera. Agora, a realidade é brigar contra o rebaixamento no campeonato nacional, no qual foram derrotados nas últimas cincos rodadas que disputaram.
Flamengo defende vantagem
O Flamengo tem tudo para carimbar sua vaga na semifinal da Copa Libertadores nesta quinta-feira (17), quando recebe o Independiente del Valle, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final. Na altitude de Quito, o time carioca superou as dificuldades e venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Léo Pereira.
Com esta vitória fora de casa, o time comandado por Leonardo Jardim pode perder por até um gol de diferença no Rio de Janeiro que ainda assim garante sua classificação para a próxima fase.
Atlético-MG avança na Sula
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O Santos está fora da Copa Sul-Americana, depois de perder para o Atlético-MG no tempo normal por 4 a 2 e nos pênaltis por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O goleiro Gabriel Delfim foi o herói do jogo com três defesas. No primeiro jogo, na Vila Belmiro, o time santista havia vencido por 2 a 0.
O semifinalista Atlético espera o vencedor do duelo entre Cienciano e Montevideo City Torque, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Uruguai. No primeiro confronto, no Equador, o time casa venceu por 2 a 0.