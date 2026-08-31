Messi oficializa adeus à seleção argentina após 20 anos: 'Não tenho mais nada a dar'

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Artilheiro da Argentina na Copa de 2026, com oito gols, Messi deixa a seleção com 207 partidas disputadas, 125 bolas nas redes e 65 assistência

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Chegou ao fim oficialmente, nesta segunda-feira (31), a jornada de Lionel Messi na seleção argentina. O astro, campeão mundial em 2022 no Catar, refletiu no último mês após o vice diante da Espanha sobre sua jornada defendendo as cores do país e resolveu dar um ponto final.

"Depois de todo esse tempo desde a final, e depois de pensar muito sobre isso, quero dizer a todos que estou me aposentando da seleção nacional", oficializou o camisa 10 em carta divulgada nas redes sociais. "Foi uma decisão que doeu e ainda dói profundamente, mas entendo que este é o momento certo", explicou

Artilheiro da Argentina na Copa do Mundo de 2026, com oito gols, Messi deixa a seleção com 207 partidas disputadas, 125 bolas nas redes e 65 assistência. Além do tricampeonato erguido no Catar, ganhou a Copa América por duas vezes (2021 e 2024) a Finalíssima de 2022, além do ouro olímpico em Pequim-2008.

"Juro que sempre dei tudo, não só nesses últimos anos quando vencemos tudo, mas antes disso também. Sempre lutei e dei tudo por esta camisa, para trazer felicidade a vocês e fazer vocês se sentirem orgulhosos de ser argentinos através do futebol", destacou.

Aos 38 anos e já curtindo os últimos momentos da brilhante carreira, o astro do Inter Miami, dos Estados Unidos, admitiu que não conseguiria seguir atuando em alto nível com a Argentina, mesmo sendo um dos maiores nomes da Copa do Mundo.

"Não resta muito tempo, e capítulos diferentes estão chegando ao fim. Este é um que me dói muito. Eu amo, amei e sempre vou amar fazer parte da seleção nacional. Dei tudo o que tinha, e não tenho mais nada a dar", admitiu. "Além disso, há grandes jovens jogadores surgindo que merecem estar aqui."

Aproveitou para agradecer todo o apoio de sua nação. "Obrigado por todo o amor durante esses 20 anos. Vou sentir falta de ouvir vocês de dentro. Agora serei um de vocês, sempre apoiando de fora, nos bons momentos e ainda mais nos ruins", afirmou. "Obrigado à minha família por sempre estar lá e por estar comigo durante essa jornada linda, mas difícil. Obrigado a cada treinador, companheiro de equipe e diretor com quem tive a chance de compartilhar isso. Levo comigo memórias e momentos inesquecíveis."

Mesmo não conseguindo o título contra a Espanha, mostrou-se orgulhoso por toda sua jornada na seleção. "Saio em paz e com orgulho, sabendo que junto com meus companheiros de equipe demos a vocês momentos que um dia sonhamos. Foi louco viver tudo isso com vocês. Eu amo vocês!", disse. "Obrigado, Deus, por me fazer argentino... Vamos Argentina! Escrevi essas palavras em 21 de julho, dois dias após a final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convencido dessa decisão do que antes "