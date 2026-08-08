Morre pai de Lionel Messi, aos 68 anos, na Argentina
A família havia informado, em junho, que Jorge Messi seguia em recuperação, embora seu estado de saúde ainda fosse considerado delicado
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Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, morreu na noite de sexta-feira (7), aos 68 anos, em Rosário, na Argentina. A informação foi divulgada pelo jornal argentino Infobae. Ele enfrentava uma longa doença.
A família havia informado, em junho, que Jorge seguia em recuperação, embora seu estado de saúde ainda fosse considerado delicado. Na ocasião, Lionel Messi chegou a se emocionar após a estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Mais tarde, o camisa 10 explicou que as lágrimas não estavam relacionadas ao futebol, mas ao momento difícil vivido por sua família.
Jorge Horacio Messi esteve ao lado de Lionel desde o início da carreira. Foi ele quem acompanhou os primeiros passos do filho no futebol e participou da decisão que levou a família para a Espanha, quando Messi ainda era criança. A mudança permitiu que o argentino ingressasse nas categorias de base do Barcelona, onde começou a construir a trajetória que o levaria a se tornar um dos maiores jogadores da história do esporte.
Ao longo dos anos, Jorge também assumiu a função de empresário do craque argentino. Sempre atuando de forma discreta, foi responsável por administrar a carreira de Messi fora dos gramados, conduzindo negociações, contratos e decisões estratégicas, enquanto evitava exposição pública.
Em uma entrevista concedida em 2012, Jorge contou que a família chegou a pensar em voltar para a Argentina nos primeiros anos de Messi na Espanha. O motivo eram os problemas com a documentação, que impediram o jovem de atuar por um período. No fim, a decisão de permanecer no país partiu do próprio Lionel.
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Jorge era casado com Celia Cuccittini e deixa os filhos Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol. Até o momento, a família não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.
Barcelona, Argentina, Real Madrid e outras entidades prestam condolências a pai de Messi
Após a morte de Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, diversos clubes e entidades ligadas ao futebol mostraram solidariedade à família do astro. Barcelona, Newell's Old Boys e Associação do Futebol Argentino (AFA), todos ligados ao craque, prestaram condolências. Até o Real Madrid, rival do camisa 10 por vários anos, postou uma homenagem.
A equipe da Catalunha publicou um texto em suas redes sociais lamentando a morte de Jorge Messi e agradeceu pela confiança no início de carreira do astro. "O presidente e a diretoria do FC Barcelona expressam suas mais profundas condolências pelo falecimento de Jorge Messi, pai do ex-jogador e lenda do Barça, Lionel Messi, e, em nome de toda a família do Barça, transmitimos seus sentimentos à família Messi".
"O FC Barcelona agradece a Jorge Messi por seu compromisso com nosso clube e por nos ter confiado o início e os anos mais gloriosos da carreira futebolística de seu filho, Leo". "Que ele descanse em paz".
A entidade responsável pelo futebol argentino enviou suas condolências ao astro por meio de nota. "A Associação do Futebol Argentino, com seu presidente Claudio Tapia à frente, lamenta com tristeza e pesar o falecimento de Jorge Messi, pai de nosso capitão e ídolo, Lionel Messi".
"Daqui acompanhamos toda a família neste momento difícil e enviamos o abraço mais sentido, caloroso e afetuoso".
O Newell’s Old Boys, onde Lionel Messi deu os primeiros chutes nas categorias de base, postou um texto em homenagem a Jorge Messi. O pai do astro era torcedor declarado da equipe.
"Seu acompanhamento constante e sua liderança nos bastidores foram fundamentais para respaldar cada passo de Lionel, desde seu início até a glória máxima do futebol mundial". "Obrigado por ensiná-lo a amar essas cores".
"A comissão diretiva, sócios, atletas e toda a família leprosa abraçam com afeto Celia, Lionel, Rodrigo, Matías e María Sol e a todos os seus entes queridos e próximos neste momento difícil".
Real Madrid também presta homenagem a Jorge Messi
Rival histórico do Barcelona e de Lionel Messi nas últimas duas décadas, o Real Madrid deixou as diferenças de lado e postou uma homenagem ao pai do argentino.
"O Real Madrid, seu presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Jorge Messi, pai de Leo Messi".
"Nosso clube expressa suas condolências a Leo, sua família e a todos seus entes queridos. Que ele descanse em paz".
CONMEBOL
"A Conmebol lamenta profundamente o falecimento de Jorge Messi, pai do futebolista argentino Lionel Messi". "Acompanhamos com respeito e afeto Lionel, sua família, amigos e entes queridos neste momento de profunda dor".