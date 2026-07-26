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Saiba onde assistir à final da Liga das Nações de Vôlei Feminino entre Brasil e Turquia

Seleção brasileira enfrenta a Turquia neste domingo (26), às 8h30 (de Brasília), em busca do título inédito da Liga das Nações Feminina

Por JC Publicado em 26/07/2026 às 8:48
Imagem das jogadoras do Brasil na VNL Feminina 2026
Imagem das jogadoras do Brasil na VNL Feminina 2026 - Patricy Albuquerque/Divulgação/CBV

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Brasil e Turquia disputam neste domingo (26), às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, o título da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) 2026.

A equipe brasileira chegou à decisão após superar a Itália em uma semifinal equilibrada, vencida por 3 sets a 2. Já a seleção turca confirmou a vaga na final com uma atuação dominante diante da China, fechando o confronto em 3 sets a 0.

Onde assistir

  • TV: SporTV 2
  • Streaming: ge tv e VBTV

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