Palmeiras tropeça diante do Atlético-MG e perde a chance de ampliar a liderança no Brasileirão

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O domingo (26) foi repleto de gols pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas também de várias partidas que terminaram empatadas

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Em um domingo (26) repleto de gols e empates pela 20ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras tropeçou dentro de casa contra o Atlético-MG e perdeu a chance de ampliar a vantagem para o vice-líder Flamengo, que também jogou diante de sua torcida e ficou apenas no empate com a equipe do São Paulo.

Além de Flamengo e São Paulo, outros três jogos terminaram empatados: Grêmio 1x1 Fluminense; Bahia 1x1 Corinthians e RB Bragantino 0x0 Coritiba.

Palmeiras 1x2 Atlético-MG

Mesmo jogando em casa, o líder do Brasileirão Palmeiras tropeçou, neste domingo (26), diante do Atlético-MG por 2x1, na Nubank Parque, pela 20ª rodada da Série A. os gols da partida foram marcados por Igor Gomes e Victor Hugo para os atleticanos, enquanto que Felipe Anderson descontou para os palmeirenses.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Vitória, na próxima quarta-feira (29), no estádio Barradão, em Salvador, pelo Brasileirão. Já o Atlético-MG enfrenta o Juventude, no sábado (1º/8), em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil.

Remo 2x0 Vitória

Fazendo valor o mando de casa, o Remo venceu sem dificuldades a equipe do Vitória por 2x0, no estádio Mangueirão, em Belém. Os gols da partida foram marcados pelos atacantes Alef manga e Jajá.

Agora, a equipe paraense volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando vão até o interior de São Paulo encarar o time do Mirassol. Já o rubro-negro baiano recebe o líder Palmeiras, em Salvador.

Cruzeiro 0x1 Botafogo

Mantendo a invencibilidade desde o retorno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo bateu o Cruzeiro no Mineirão, por 1 a 0, e vem mantendo o embalo na competição. Justino marcou, de cabeça, o gol que aproximou o time carioca do G-6, na abertura do segundo turno. O Botafogo chegou a 29 pontos com a vitória e se aproximou das equipes que estão na parte de cima da tabela. Já o Cruzeiro estacionou nos 27 pontos, depois de alcançar nove partidas de invencibilidade na temporada.

O Cruzeiro volta a campo para a 21ª rodada na quinta-feira (30), visitando o Coritiba no Couto Pereira, às 21h30. O Botafogo vai receber o Grêmio no Nilton Santos, ainda sem data e horário definidos.



Bahia 1x1 Corinthians

O Bahia recebeu o Corinthians neste domingo, dia 26, em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão e, por se tratar de um jogo de dois times que brigam na parte de cima da tabela, foi um tanto decepcionante. As equipes empataram em 1 a 1 em um confronto que ficou mais marcado pelas faltas e discussões do que pelas chances de gol. Angileri abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, enquanto David Duarte empatou para os mandantes. Com o resultado, o Bahia chega aos 31 pontos na competiçã e contabiliza três a mais que a equipe paulista.

O Bahia, que tem apenas uma competição até o fim do ano, continua mirando o G-4 do Brasileirão. A equipe de Rogério Ceni volta a campo na quarta-feira, dia 29, quando visita o Fluminense. O Corinthians, que tem três competições em disputa (Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores) podia ter tido sua quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. O

clube do Parque São Jorge joga agora na quinta-feira, dia 30, quando recebe o Athletico-PR.

RB Bragantino 0x0 Coritiba

A expectativa do Red Bull Bragantino em entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro se frustrou com o empate por 0 a 0, neste domingo, com o Coritiba, pela 20ª rodada e disputado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Apesar do maior volume de jogo, o time paulista não superou a compacta defesa adversária e o resultado acabou sendo o mais justo.

O Red Bull Bragantino continua com 31 pontos, em quinto lugar, invicto há cinco jogos. O Coritiba atingiu os 27 pontos, em posição intermediária, e interrompeu a série de duas derrotas, sofridas justamente para dos dois principais líderes: Flamengo (3 a 0) e Palmeiras (3 a 1).

Na quarta-feira, às 21h30, o Red Bull Bragantino faz o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana diante do Sporting Cristal-PER. Como o time paulista empatou fora por 0 a 0, agora joga por uma vitória simples para avançar às oitavas da competição. O Coritiba volta a campo na quinta-feira, 30, às 21h30, diante do Cruzeiro que, neste domingo, perdeu por 1 a 0 em casa para o Botafogo-RJ. O jogo é válido pela 21ª rodada do Brasileirão.



Grêmio 1x1 Fluminense

Grêmio e Fluminense fizeram o duelo de tricolores pelo Brasileirão na noite deste domingo. Em jogo equilibrado, com boas chances para os dois lados, eles empataram por 1 a 1. A partida, válida pela 20ª rodada, que abre o returno, foi realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os dois gols aconteceram no segundo tempo. O Fluminense abriu o marcador com Hulk, de pênalti, fazendo o primeiro gol em seu segundo jogo pelo time carioca. Já no final, o Grêmio contou com jogada dos estreantes Jovane Cabral e Diego Caito para evitar a derrota.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 22 pontos, em 15º lugar, ameaçado pela zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco, em 17º com 21. O Fluminense tem 33 pontos e se mantém na quarta colocação, fechando o G-4.

O Fluminense volta a campo na quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Bahia no Maracanã, no Rio, pela 21ª rodada. Já o Grêmio entra em campo pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana, na quinta-feira, às 19h, diante do Bolívar, da Bolívia, novamente em casa.

Flamengo 1x1 São Paulo

Em busca de espantar o fantasma no Brasileirão, o São Paulo visitou o Flamengo na noite deste domingo, dia 26, em partida válida pela 20ª rodada. O time do Morumbis foi valente e fez uma das suas melhores atuações, mas acabou saindo frustrado novamente. O empate em 1 a 1 mantém o jejum de vitórias para os comandados de Dorival Júnior e cia. Léo Pereira e Calleri marcaram os gols no segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo estacionou nos 38 pontos, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O empate, embora heroico, foi péssimo para o São Paulo, que ostenta 26 na classificação e de olho em ganhar distância da zona de rebaixamento.

O São Paulo vai ter praticamente uma semana de descanso. O time do Morumbis vai enfrentar o Grêmio no próximo, dia 8, às 16 horas (horário de Brasília). Já o Flamengo tem compromisso com o Internacional na quarta-feira, dia 29, também pelo Brasileirão.