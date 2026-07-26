'Meu maior sonho é ser o número 1 do mundo e ganhar um Grand Slam', diz João Fonseca
Uma das principais promessas do esporte brasileiro, o tenista João Fonseca participou da Expert XP e falou sobre a pressão de ser um ídolo de um País
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Uma das principais promessas do esporte brasileiro, o tenista João Fonseca tem sido apontado como o próximo grande ídolo esportivo do País. Apesar da pouca idade - 19 anos - e da grande responsabilidade de representar uma nação, o jovem tenista encara com naturalidade a expectativa que depositam nele e não esconde a ambição de chegar ao topo do tênis mundial.
"O meu maior sonho é ser o número 1 do mundo e ganhar um Grand Slam. A distância (para chegar a liderança do ranking da ATP - está em 31º) parece pequena, mas caminhada é realmente bem longa. Eu acho que estou aprendendo muito nesses últimos dois anos. Sei o tanto de pressão, expectativa e comparação que fazem, mas ao mesmo tempo é um suporte maravilhoso. É uma torcida que nos empurrar a melhorar e em todo lugar que eu vá tem gente torcendo, dando suporte, querendo ver o Brasil no topo", destacou João Fonseca, que participou da Expert XP, realizada em São Paulo.
Além do objetivo dentro das quadras, João não esconde a alegria e satisfação de representar o Brasil nas competições internacionais. "É legal representar o Brasil. Eu sempre fui bem patriota nesse aspecto e quero ver o Brasil no topo novamente... E espero que um dia eu consiga fazer história como esses caras fizeram, como: Guga, Ayrton, Pelé, Ronaldo. Esse o meu maior sonho", confessou o tenista brasileiro.
Vitória histórica contra Djokovic
Mesmo com uma curta carreira profissional, João Fonseca já coleciona feitos históricos no circuito mundial. O principal deles, sem dúvidas, foi a vitória emocionante de virada contra o ex-número 1 da ATP, Novak Djokovic, no torneio de Roland Garros.
"Foi uma vitória incrível contra um dos melhores de todos os tempos. Eu vinha de uma vitória e entrei abaixo no jogo. Está vivendo aquele momento na minha vida, pela primeira vez na Philippe Chatrier, em Roland Garros, contra o Djokovic, era muito especial para mim. Mas comecei o jogo visivelmente nervoso, tenso, jogando contra um ídolo... Sendo que depois eu fui fazendo o meu jogo, fui crescendo dentro da partida, nem pensando no final dele, só fui jogando e curtindo, mas sempre mantendo o foco e acreditando", relembrou João Fonseca.
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Que confidenciou o exato momento que acreditou que poderia vencer o ex-número 1 da ATP. "Só comecei a acreditar que daria para vencer depois que eu ganhei o terceiro set. Eu estava só jogando... Ele me deu uma oportunidade e fui pegando essas oportunidades que eu tinha e ganhando forças. A partir daí, as coisas foram acontecendo e fui crescendo, ganhando confiança. E quando ganhei realmente não acreditei. Demorei um tempo realmente para acreditar", contou.
O título de Roland Garros não foi conquistado, mas o tenista brasileiro tirou várias lições da vitória contra Djokovic que serão levadas ao longo da sua carreira. "Ela vitória meu deu muitos ensinamentos, com certeza. A principal delas foi com certeza a ter mais confiança no meu jogo, na minha cabeça e no meu físico. Não sabia que eu ia conseguir um dia reverter um jogo de dois sets a zero e ganhar a partida, ainda mais jogando contra o cara que foi, na quadra que foi e no torneio que foi. Então, eu acho que essa vitória me trouxe muito mais confiança em mim mesmo e no meu potencial como jogador", declarou João Fonseca.
* O repórter viajou a convite da XP