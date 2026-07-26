Brasil perde para Turquia na final da Liga Mundial de Vôlei Feminino
Por três sets a um, a equipe feminina do Brasil ficou pela quinta vez sendo vice da VNL; o masculino não chegou nas oitavas de final
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O Brasil segue em busca do título inédito da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Na manhã deste domingo (26), a Seleção Brasileira foi derrotada pela Turquia por 3 sets a 1 na final e terminou a competição com o vice-campeonato.
A equipe brasileira começou melhor e venceu o primeiro set por 25 a 23. No entanto, as turcas reagiram e viraram a partida com parciais de 25 a 23, 26 a 24 e 25 a 21. A maior pontuadora do confronto foi a turca Melissa Varga, com 31 pontos. Pelo lado do Brasil, Ana Cristina liderou a pontuação da equipe ao marcar 25 pontos.
Este é o quinto vice-campeonato brasileiro na Liga das Nações, torneio em que a seleção ainda busca conquistar o título pela primeira vez. O Brasil também terminou na segunda colocação em 2019, 2021, 2022 e 2025. Além disso, ficou em quarto lugar nas edições de 2018 e 2024. Em 2023, a campanha terminou nas quartas de final, com eliminação para a China.