Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo pela África do Sul, morre aos 25 anos
O jogador foi titular da equipe nas duas primeiras partidas, diante da Tchéquia e México, e entrou no final do duelo contra a Coreia do Sul
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Presente em três partidas da Copa do Mundo pela África do Sul, o meia Jayden Adams morreu na manhã deste sábado (11), aos 25 anos. A informação foi confirmada pelos familiares e pela Associação Sul-Africana de Futebol. As circunstâncias da morte não foram divulgadas até o momento.
O jogador foi titular da equipe nas duas primeiras partidas, diante da Tchéquia e México, e entrou no final do duelo contra a Coreia do Sul. Na eliminação diante do Canadá, na fase de 16 avos, ele não saiu do banco de reservas. Vale ressaltar que, durante a Copa do Mundo, o atleta recebeu a notícia do falecimento de sua avó, Marianna Adams.
Jayden Adam passou toda a carreira na África do Sul e defendeu apenas dois clubes: Stellenbosch e Sundowns. Ele encerrou a carreira 199 jogos e 16 gols anotados, somando com números da seleção. No ano passado, o ex-jogador participou do empate, por 0 a 0, contra o Fluminense pela terceira rodada do Mundial de Clubes.
O ministro do Esporte, Artes e Cultura da África do Sul, Gayton McKenzie, lamentou a morte do jogador. "É com profundo choque e enorme tristeza que soube da morte de Jayden Adams".
"O futebol sul-africano perdeu um de seus mais brilhantes jovens talentos e nossa nação lamenta junto com a família, companheiros de equipe e milhões de torcedores que o viram crescer de uma promessa a um jogador da seleção principal".
Outra entidade que se pronunciou sobre a morte de Jayden foi o Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul.
"A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden deixa para trás. Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que representou a África do Sul. Descanse em Paz eterna".