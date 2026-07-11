Bellingham brilha na prorrogação, Inglaterra vira sobre a Noruega e vai à semifinal da Copa do Mundo
A Noruega se despede com a melhor campanha de sua história no torneio, deixando a promessa de um futuro brilhante para geração Haaland
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Em uma partida dramática decidida na prorrogação, a Inglaterra venceu a Noruega de virada por 2 a 1, neste sábado (11), em Miami, e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo 2026. O grande nome do confronto foi o meia Jude Bellingham, que balançou as redes duas vezes e comandou a classificação britânica, enquanto a estratégia do técnico Thomas Tuchel funcionou para neutralizar o artilheiro norueguês Erling Haaland.
Desde o apito inicial, a seleção inglesa assumiu o controle das ações, registrando cerca de 70% de posse de bola no primeiro tempo. A Noruega se defendia compactada em um esquema 4-5-1, oferecendo poucos espaços para as investidas dos pontas Noni Madueke e Anthony Gordon. Contudo, o panorama mudou após a parada para hidratação. Os escandinavos adiantaram a marcação e, aos 36 minutos, abriram o placar com um belo gol individual de Andreas Schjelderup, que cortou a defesa pela esquerda e soltou uma bomba sem chances para o goleiro.
A resposta inglesa veio ainda antes do intervalo, nos acréscimos da primeira etapa. Após uma roubada de bola no campo de ataque, Gordon encontrou Bellingham infiltrado na grande área. Com enorme categoria, o camisa 10 dominou limpando a marcação e finalizou cruzado para decretar o empate.
No segundo tempo, as alterações promovidas pela Noruega, com as entradas de Oscar Bobb e Antonio Nusa, deram novo fôlego e velocidade ao time, que equilibrou o confronto e chegou a pressionar a Inglaterra por um longo período. Apesar dos sustos, a defesa britânica se manteve sólida e conseguiu segurar o ímpeto adversário até o fim do tempo regulamentar.
A vaga na semifinal foi consolidada logo no início da prorrogação. Aos três minutos do primeiro tempo extra, Morgan Rogers arriscou um chute de longa distância; o goleiro Orjan Nyland deu rebote e Bellingham, demonstrando seu conhecido faro de gol, apareceu livre para empurrar para as redes e garantir a virada. Foi o sétimo gol do meia na história dos Mundiais.
Com o resultado, a Inglaterra avança e agora aguarda o vencedor do duelo entre Argentina e Suíça para conhecer seu adversário na semifinal. Já a Noruega se despede dos Estados Unidos com a melhor campanha de sua história no torneio, deixando a promessa de um futuro brilhante para a geração liderada por Haaland e Martin Odegaard.