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Evento transmite a partida da seleção brasileira neste domingo (5), a partir das 14h, com shows de Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata

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A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final do Campeonato Mundial de Futebol já tem ponto de encontro marcado no Recife. Neste domingo (5), às 17h, o Brasil enfrenta a Noruega em mais um duelo decisivo da competição. A Arena Nº1 volta ao Parque Dona Lindu para reunir os torcedores em clima de arquibancada, com transmissão ao vivo da partida, shows de Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata e uma programação de experiências para o público a partir das 14h.

Criado por Brahma e realizado pela Agência California, o evento mantém mais uma edição com estrutura para quem quer viver cada lance da Seleção. Além da transmissão em telões de alta definição e dos shows, contará com ativações da marca, espaços de convivência e diferentes opções de setores para atender aos diversos perfis de torcedores.

O público poderá escolher entre três formatos de acesso. O Setor Arena permanece gratuito, mediante retirada de ingresso pela Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A Área Premium oferece acesso a bares e banheiros exclusivos, além de vista privilegiada para o palco e para os telões de transmissão, com ingressos a partir de R$100.

Nesta edição, o público também conta com o retorno do Setor Open Bar, com acesso restrito por lote limitado a partir de R$250. O espaço oferece serviço de bebidas e uma estrutura diferenciada, garantindo exclusividade e mais comodidade para os torcedores aproveitarem toda a programação do evento.

Arena Nº1 Recife convoca torcedores para duelo decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas - divulgação

A Arena Nº1 faz parte do movimento "Tá Liberado Acreditar", lançado por Brahma durante a Copa do Mundo de 2026. A campanha ganhou força com o filme protagonizado por Ancelotti e Ronaldo, que convida os brasileiros a voltarem a acreditar na Seleção. Como parte da iniciativa, a marca prometeu liberar a cerveja que os torcedores deixaram de brindar durante os 24 anos de espera por um título mundial, caso o Brasil conquiste o hexacampeonato.

Programação:

RECIFE | Parque Dona Lindu?Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE?05/07 (dom) | Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata

SERVIÇO



Arena Nº1 Recife

