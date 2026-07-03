fechar
Esportes | Notícia

Arena Nº1 Recife convoca torcedores para duelo decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas

Evento transmite a partida da seleção brasileira neste domingo (5), a partir das 14h, com shows de Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata

Por JC Publicado em 03/07/2026 às 18:03
Arena Nº1 Recife convoca torcedores para duelo decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas
Arena Nº1 Recife convoca torcedores para duelo decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final do Campeonato Mundial de Futebol já tem ponto de encontro marcado no Recife. Neste domingo (5), às 17h, o Brasil enfrenta a Noruega em mais um duelo decisivo da competição. A Arena Nº1 volta ao Parque Dona Lindu para reunir os torcedores em clima de arquibancada, com transmissão ao vivo da partida, shows de Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata e uma programação de experiências para o público a partir das 14h.

Criado por Brahma e realizado pela Agência California, o evento mantém mais uma edição com estrutura para quem quer viver cada lance da Seleção. Além da transmissão em telões de alta definição e dos shows, contará com ativações da marca, espaços de convivência e diferentes opções de setores para atender aos diversos perfis de torcedores.

O público poderá escolher entre três formatos de acesso. O Setor Arena permanece gratuito, mediante retirada de ingresso pela Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A Área Premium oferece acesso a bares e banheiros exclusivos, além de vista privilegiada para o palco e para os telões de transmissão, com ingressos a partir de R$100.

Leia Também
 

Nesta edição, o público também conta com o retorno do Setor Open Bar, com acesso restrito por lote limitado a partir de R$250. O espaço oferece serviço de bebidas e uma estrutura diferenciada, garantindo exclusividade e mais comodidade para os torcedores aproveitarem toda a programação do evento.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

divulgação
Arena Nº1 Recife convoca torcedores para duelo decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas - divulgação

A Arena Nº1 faz parte do movimento "Tá Liberado Acreditar", lançado por Brahma durante a Copa do Mundo de 2026. A campanha ganhou força com o filme protagonizado por Ancelotti e Ronaldo, que convida os brasileiros a voltarem a acreditar na Seleção. Como parte da iniciativa, a marca prometeu liberar a cerveja que os torcedores deixaram de brindar durante os 24 anos de espera por um título mundial, caso o Brasil conquiste o hexacampeonato.

Programação:

RECIFE | Parque Dona Lindu?Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE?05/07 (dom) | Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata

SERVIÇO

Arena Nº1 Recife

  • Local: Parque Dona Lindu | Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE, 51030-010
  • Ingressos: sympla.com.br
  • Setor Arena: Gratuito, acesso mediante retirada do ingresso e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada. Entrada sujeita à capacidade do espaço.
  • Classificação: 16+. É proibido o consumo, a compra e o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
  • Setor Área Premium: a partir de R$100. Área exclusiva, com lote restrito e vista privilegiada.
  • Classificação: Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos poderão entrar somente se estiverem acompanhados pelos pais ou responsável legal. No acesso ao evento, será necessário assinar um termo de responsabilidade.
  • Adolescentes de 16 e 17 anos desacompanhados poderão entrar mediante apresentação de um segundo termo de responsabilidade, que deverá estar assinado por um adulto responsável.
  • É proibido o consumo, a compra e o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
  • Setor Backstage: a partir de R$250. Área exclusiva, limitada e com vista privilegiada e Open Bar Premium com Brahma Chopp, Brahma Chopp em lata, Brahma 0,0%, Michelob Ultra, Stella Artois Pure Gold, Beats Senses, Beats Green Mix, Beats Red Mix, Flying Fish, Guaraná Antarctica, Guaraná Antarctica Zero, Pepsi e Pepsi Zero.
  • Backstage Solidário: compra pela Sympla + doação de 1kg de alimento não perecível na entrada. Backstage Inteira: compra direta pela Sympla.
  • Classificação: 18+. Proibida a entrada de menores de 18 anos, mesmo acompanhados dos pais e/ou responsáveis.
  • Acessibilidade disponível no local.

Leia também

Qual uniforme o Brasil vai usar contra a Noruega? Veja a camisa da Seleção Brasileira nas oitavas da Copa do Mundo 2026
UNIFORME

Qual uniforme o Brasil vai usar contra a Noruega? Veja a camisa da Seleção Brasileira nas oitavas da Copa do Mundo 2026
Brasil está há 24 anos sem eliminar seleções europeias em Copas; Noruega vira novo desafio nas oitavas
BRASIL

Brasil está há 24 anos sem eliminar seleções europeias em Copas; Noruega vira novo desafio nas oitavas

Compartilhe

Tags