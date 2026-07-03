Arena Nº1 Recife convoca torcedores para duelo decisivo entre Brasil e Noruega pelas oitavas
Evento transmite a partida da seleção brasileira neste domingo (5), a partir das 14h, com shows de Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata
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A classificação da Seleção Brasileira para as oitavas de final do Campeonato Mundial de Futebol já tem ponto de encontro marcado no Recife. Neste domingo (5), às 17h, o Brasil enfrenta a Noruega em mais um duelo decisivo da competição. A Arena Nº1 volta ao Parque Dona Lindu para reunir os torcedores em clima de arquibancada, com transmissão ao vivo da partida, shows de Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata e uma programação de experiências para o público a partir das 14h.
Criado por Brahma e realizado pela Agência California, o evento mantém mais uma edição com estrutura para quem quer viver cada lance da Seleção. Além da transmissão em telões de alta definição e dos shows, contará com ativações da marca, espaços de convivência e diferentes opções de setores para atender aos diversos perfis de torcedores.
O público poderá escolher entre três formatos de acesso. O Setor Arena permanece gratuito, mediante retirada de ingresso pela Sympla e doação de 1 kg de alimento não perecível na entrada. A Área Premium oferece acesso a bares e banheiros exclusivos, além de vista privilegiada para o palco e para os telões de transmissão, com ingressos a partir de R$100.
Nesta edição, o público também conta com o retorno do Setor Open Bar, com acesso restrito por lote limitado a partir de R$250. O espaço oferece serviço de bebidas e uma estrutura diferenciada, garantindo exclusividade e mais comodidade para os torcedores aproveitarem toda a programação do evento.
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A Arena Nº1 faz parte do movimento "Tá Liberado Acreditar", lançado por Brahma durante a Copa do Mundo de 2026. A campanha ganhou força com o filme protagonizado por Ancelotti e Ronaldo, que convida os brasileiros a voltarem a acreditar na Seleção. Como parte da iniciativa, a marca prometeu liberar a cerveja que os torcedores deixaram de brindar durante os 24 anos de espera por um título mundial, caso o Brasil conquiste o hexacampeonato.
Programação:
RECIFE | Parque Dona Lindu?Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE?05/07 (dom) | Joyce Alane, Math Gomes e DJ Damata
SERVIÇO
Arena Nº1 Recife
- Local: Parque Dona Lindu | Av. Boa Viagem, s/n - Boa Viagem, Recife - PE, 51030-010
- Ingressos: sympla.com.br
- Setor Arena: Gratuito, acesso mediante retirada do ingresso e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada. Entrada sujeita à capacidade do espaço.
- Classificação: 16+. É proibido o consumo, a compra e o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
- Setor Área Premium: a partir de R$100. Área exclusiva, com lote restrito e vista privilegiada.
- Classificação: Crianças e adolescentes de 5 a 15 anos poderão entrar somente se estiverem acompanhados pelos pais ou responsável legal. No acesso ao evento, será necessário assinar um termo de responsabilidade.
- Adolescentes de 16 e 17 anos desacompanhados poderão entrar mediante apresentação de um segundo termo de responsabilidade, que deverá estar assinado por um adulto responsável.
- É proibido o consumo, a compra e o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
- Setor Backstage: a partir de R$250. Área exclusiva, limitada e com vista privilegiada e Open Bar Premium com Brahma Chopp, Brahma Chopp em lata, Brahma 0,0%, Michelob Ultra, Stella Artois Pure Gold, Beats Senses, Beats Green Mix, Beats Red Mix, Flying Fish, Guaraná Antarctica, Guaraná Antarctica Zero, Pepsi e Pepsi Zero.
- Backstage Solidário: compra pela Sympla + doação de 1kg de alimento não perecível na entrada. Backstage Inteira: compra direta pela Sympla.
- Classificação: 18+. Proibida a entrada de menores de 18 anos, mesmo acompanhados dos pais e/ou responsáveis.
- Acessibilidade disponível no local.