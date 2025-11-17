Ancelotti confirma Wesley na lateral e sinaliza que pode ficar na seleção até depois da Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A seleção brasileira fará o amistoso com a Tunísia nesta terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília), na cidade de Lille, na França

Com a cabeça no amistoso desta terça-feira (18), diante da Tunísia, pelo segundo compromisso da 'Data Fifa' de novembro, o técnico Carlo Ancelotti confirmou algumas mudanças na seleção brasileira em relação ao time que venceu Senegal, no último sábado. A principal delas é a presença de Wesley, no time titular. O jogador da Roma vai substituir Gabriel Magalhães, machucado, e ocupar a lateral-direita.

"Infelizmente tivemos a lesão do Gabriel, mas vamos proceder com a entrada de Wesley do lado direito. Queremos fazer um bom jogo, com a mesma dinâmica do jogo contra Senegal. Gostamos da atitude, da qualidade e da intensidade", afirmou Ancelotti.

Na conversa com os jornalistas, ele disse que o amistoso desta terça-feira vai servir para fazer uma observação melhor do elenco. "Quero avaliar o treino de hoje, ver como os jogadores se recuperaram e podemos fazer mudanças", comentou.

A ideia é manter o esquema 4-2-4 que foi elogiado após o primeiro amistoso. "Temos que ter uma ideia clara do que fazer. Deu certo o sistema com muitos (jogadores) na frente, mas também temos de pensar em uma formação mais defensiva como plano B", comentou.

A entrada de Wesley deve promover o deslocamento de Eder Militão para o miolo da zaga. A equipe pode até ter outras novidades, mas a intenção, ainda mais depois da boa exibição contra Senegal, é que o comandante mantenha a base titular de sábado. A provável escalação do Brasil: Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.



Bastante à vontade no cargo, o treinador italiano vem gostando deste início de trabalho e confirmou ter interesse em permanecer no comando técnico da equipe nacional, durante a coletiva desta segunda-feira. Com contrato até julho de 2026, ele comentou sobre a continuidade.

"Não conversamos, mas é possível, pois me encontro muito bem aqui. Não tenho outras ideias de momento que não sejam a seleção brasileira. Para seguir, temos de ser dois: a CBF e eu. Mas não tenho pressa. A ideia pode ser seguir, não tenho problema", comentou.

No comando desde maio, Ancelotti completa nesta terça-feira o seu oitavo jogo à frente da seleção. O amistoso contra a Tunísia está marcado para as 16h30 (horário de Brasília), em Lille, e marca o último confronto do Brasil na temporada 2025.