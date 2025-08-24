Brasil vai no limite e conquista no prata no Mundial de Ginástica Rítmica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe verde a amarela conquistou, com muita emoção, a medalha de prata na final do conjunto misto. As ginastas receberam a incrível nota de 28,550

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil tem muito o que comemorar no Mundial de ginástica rítmica. A equipe verde a amarela conquistou, com muita emoção, a medalha de prata na final do conjunto misto. As ginastas brasileiras receberam a incrível nota de 28,550 e tiveram de esperar a apresentação das sete equipes restantes para cravar o lugar no pódio.

Ao som de Evidências, famosa canção interpretada por Chitãozinho e Xororó, a apresentação brasileira foi celebrada com muita emoção e aplausos na Arena Carioca 1. Algumas ginastas chegaram a deixar o palco às lágrimas. Depois dos juízes anunciarem os 28,550, foi a vez do Japão se apresentar. As asiáticas anotaram apenas 27,350, deixando o Brasil na primeira colocação.

A China foi a terceira a se apresentar, com 28,350, seguida pela Polônia. Enquanto as europeias faziam sua apresentação, o time chinês pediu revisão de nota, querendo tirar o topo do Brasil. Mas, os recursos chineses foram indeferidos. Enquanto isso, as polonesas fecharam com 24,050.

A Hungria subiu ao palco com bolas de futebol e camisetas verde e amarelas em homenagem ao futebol brasileiro. Mas, sem grande expressão para ameaçar a nota brasileira: 26,250. A esta altura, faltavam apenas três apresentações: Ucrânia, Espanha e Israel.

As ucraniana teriam de fazer nota maior que 28,550 para tentar tirar o Brasil do pódio. Elas fizeram uma apresentação sólida, que rendeu um 28,650 seguido por lágrimas. O sorriso brasileiro apagou, mas o orgulho não diminuiu nem por um instante.

A Espanha subiu ao palco alternando entre uma música típica e bateria de escola de samba do País. A apresentação teve um nível artístico elevadíssimo, assim como as ucranianas, que passaram as brasileiras pela dificuldade de apresentação. A Espanha teve alguns descontos na execução e fecharam com 28,200, garantindo medalha para o Brasil.

Israel se apresentou por último, para decidir se as brasileiras ficariam com prata ou bronze. Porém, nesse meio tempo, a Espanha também entrou com recurso de revisão de notas. A Arena Carioca 1 ficou esperando ansiosamente pela decisão dos juízes em relação às duas notas restantes. As espanholas mantiveram o 28,200, enquanto Israel cravou 27,250.

Notas da final do conjunto misto

1º - Ucrânia - 28,650

2º - Brasil - 28,550

3º - China - 28,350.

4º - Espanha - 28,200.

5º - Japão - 27,350.

6º - Israel - 27,250.

7º - Hungria - 26,250.

8º - Polônia - 24,050.

Sexto lugar na série de cinco fitas

Depois de conquistar a inédita medalha de prata no conjunto geral do Mundial de Ginástica Rítmica, no sábado, e antes da final do conjunto misto, na qual também ficaram em segundo, as brasileiras voltaram à quadra do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, neste domingo, e terminaram em 6º lugar na decisão da série de 5 fitas. A China levou o ouro - Japão e Espanha completaram o pódio.

A final reuniu os oito melhores conjuntos da série simples no sábado. Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Sofia Madeira foram a quarta equipe a se apresentar e novamente levantaram o público na Arena Carioca 1, mas os erros cometidos na execução afastaram o País do pódio.

O conjunto brasileiro, que nesta temporada havia conquistado um ouro no aparelho no Challenge de Portimão, em Portugal, repetiu a coreografia ao som de músicas O que é o que é?, Aquarela do Brasil, Come to Brazil e Samba do Brasil, mas perdeu pontos com imprecisões, queda e enrolamento das fitas.

Os 22,850 pontos, abaixo dos 24,700 - a quarta maior nota - de sábado, foram insuficientes para levar as comandadas da técnica Camila Ferezin à segunda medalha. O ouro, a prata e o bronze foram, respectivamente, para China (27,550), Japão (26,650) e Espanha (25,950).