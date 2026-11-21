As mais de 30 horas de viagem que separam os pernambucanos da China não são impedimento para desestimular a ida de quem sai do Recife rumo às descobertas do terceiro maior país do mundo. Em busca de negócios, tecnologia ou de turismo histórico e cultural, tem muita gente deixando o calor do Recife rumo ao frio de Pequim, capital chinesa. E esse tem se tornado um padrão nacional. O número de turistas brasileiros na China cresceu 178% entre 2024 e 2025. A forte alta na procura pelo destino asiático foi revelada numa pesquisa da Nomad – plataforma global de cartão de crédito, conta internacional e seguro viagem.

E esse crescimento tem algumas explicações. Desde maio de 2025, brasileiros passaram a poder entrar na China sem visto - para viagens de até 30 dias, conforme a política de isenção anunciada pelo governo chinês. Somente esse ano a cidade de Xangai registrou a entrada de cerca de 81 mil viajantes de cinco países sul-americanos — entre eles o Brasil.

Outro ponto forte para que os brasileiros façam a rota Brasil-China com uma frequência cada vez maior está no fato de que as relações comerciais entre os dois países estão crescendo a cada ano. Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que entre janeiro e setembro desse ano as exportações brasileiras para a China cresceram 12%. E tem muito recifense de olho nesse mercado. De Pernambuco, o percurso mais comum dura mais de 30 horas partindo do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, com conexão em São Paulo ou n Rio de Janeiro, depois Dubai e finalmente Pequim.

Em outubro, A 140ª edição da Canton Fair (Feira de Importação e Exportação da China), na cidade de Guangzhou, recebeu centenas de brasileiros e Pernambucanos. Essa é uma das maiores feiras de comércio do mundo, onde empresários de centenas de setores da economia se reúnem. Em busca de negócios, muitos viajam até esse evento. Já acostumado com esse roteiro, o empresário e influenciador digital do Recife Dennys Lima (@tuttifruttihavaiano) levou dois pernambucanos nessa viagem.

Reportagem de Rodrigo de Luna na China - Divulgação

“Estar na maior feira multisetorial do mundo é uma oportunidade excelente para os empresários pernambucanos. Ela ocorre duas vezes no ano, nas edições de primavera e outono, sempre na mesma cidade. Em 1957, a Feira teve início com apenas 1200 compradores e hoje ocupa uma área de aproximadamente 217 campos de futebol. Hoje tem muitos brasileiros aqui e vários pernambucanos. Um local perfeito para os negócios”, explica o jovem que já se tornou especialista na Feira.

Pedro Formiga, do Recife, é um dos empresários que viajou até o outro lado do mundo para prospectar negócios na China. “Essa é minha segunda vez aqui, mas a primeira vez na Canton Fair, e está sendo uma experiência incrível”, destaca o empresário do ramo de tecnologia. De Camaragibe, o empresário José Ivison também chegou na China cheio de expectativas. “Essa foi a minha primeira vez na feira e eu já fiz bons negócios”, comemorou Ivison que atua na área de importação.

Mas não são apenas os negócios que atraem os brasileiros para a China. Nas ruas de Pequim eu encontrei um conterrâneo da cidade de Abreu e Lima. Foi a arte, na verdade, foi a música que fez esse cantor Pernambuco vir parar do outro lado do mundo 23 anos atrás. João de Abreu toca num restaurante na cidade de Pequim. “A minha rotina de vida sempre é corrida. Aqui tudo é rápido, tudo funciona rápido, tudo é Internet. Você tem que pensar rapidamente, senão, não acompanha os chineses - a mentalidade deles”, conta o pernambucano.

A vinda para um Festival fez com que João de Abreu conhecesse a Ásia e não voltasse mais para o Brasil. Ele já morou em muitos países do continente e em muitas cidades da China. Hoje divulga o trabalho pelas redes sociais, com o sonho também de ser reconhecido no Brasil. Agora a vida já está mais tranquila, mas no começo o perrengue foi com o idioma - muito diferente do nosso. “A adaptação no início foi um pouco difícil, devido ao idioma. Mas sempre fazendo amizades eu fui pegando o idioma rapidinho e já falo mandarim, espanhol, inglês, um pouquinho de russo… e assim a gente vai”, comemora.

Reportagem de Rodrigo de Luna na China - Divulgação

Aulas de Mandarim crescem ano após ano

O mandarim é hoje o idioma que mais cresce entre usuários brasileiros do aplicativo Duolingo. No Brasil, já existem Escolas especializadas - em São Paulo por exemplo - que registraram aumento de cerca de 30% na procura pelo idioma no último ano. Segundo dados do Itamaraty, o número de brasileiros residindo na China chegou a 9.160 pessoas em 2026.

O que aproxima dois povos é a comunicação: o falar. Por isso aprender o idioma é importante para quem pretende ter algum tipo de relação comercial ou cultural entre o Brasil e a China. E tem crescido o interesse dos chineses pelo nosso idioma… No ano 2000, havia apenas 3 universidades na China que ensinavam português. Hoje são pelo menos 40 escolas de ensino superior que ensinam o português. Se contarmos com os cursos profissionalizantes o número de instituições passa de 50.

A Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an - cidade Localizada no Distrito de Chang'an - é a principal instituição pública especializada em línguas estrangeiras na região noroeste da China. Nela é possível fazer o curso superior de língua portuguesa. Numa turma de 13 alunos chineses de um total de 150 que estudam nosso idioma, a maioria tem um foco em comum: trabalhar em países que falam o idioma português. Mas o primeiro passo para os estudantes é serem batizados com um nome em português - como aconteceu com Lúcia, de 22 anos.

“O idioma é muito difícil, mas com dedicação nós conseguimos avançar. O meu objetivo é conseguir atuar em empresas brasileiras que tenham relações comerciais com a China. E eu vou conseguir. Se depender do empenho da professora Sheila Moreira, vai dar certo. Como boa brasileira que é, alias - a única entre os dez professores - A paulista gosta de colocar música - clássicos do Brasil - para os alunos ouvirem e praticarem a escuta e também a conjugação verbal.

Reportagem de Rodrigo de Luna na China - Divulgação

Sheila trabalha para a universidade há seis anos, primeiro quando ainda vivia no Brasil. Mas há três anos ela veio morar de vez na China - em Xian. “Os alunos que chegam vem encantados pela cultura brasileira, que é muito diferente da Chinesa. Mas logo eles percebem as possibilidades de atuarem intermediando negócios com o Brasil”, diz.

A instituição tem hoje 59 cursos sendo 32 de língua estrangeira - incluindo o português e o espanhol. Em 2026, a Universidade completa 20 anos do ensino do nosso idioma para os chineses. Aqui o lema está inscrito na entrada do campus - inclusive em Português - para que todos reconheçam a importância da nossa língua para eles: patriotismo, diligência, erudição e inovação.

O Vice-diretor do Departamento de Cooperação e Intercâmbio Internacional da Universidade de Estudos Internacionais de Xi’an, Liu Zhifeng, explica que tem aumentado o interesse dos chineses pelo Brasil e por países de língua portuguesa. “A Universidade de Estudos Internacionais de Xi’an começou a oferecer o curso de português em 2006. Atualmente, temos mais de 150 estudantes matriculados no curso. O português sempre esteve entre os idiomas mais procurados pelos nossos alunos. Nos últimos anos, com o estreitamento das relações entre a China e o Brasil, o número de estudantes interessados em aprender português tem aumentado cada vez mais”, afirma.

E para os brasileiros que vieram morar na China - aprender o idioma mandarim… também não é fácil. Mas o país de dimensões continentais e que abraça pessoas do mundo inteiro conquistou o coração deles. E por isso mesmo a conexão Brasil China deu tão certo. “Hoje eu me sinto realizada com o meu trabalho aqui. A adaptação não é fácil, mas a satisfação com a qualidade de vida é enorme”, celebra a professora Sheila.

“A China tem muita coisa pra gente aprender: a cultura chinesa é milenar. E muita coisa a gente vai aprendendo cada dia mais: cultura, os remédios medicinais naturais para o corpo. A gente usa mais coisa fabricada e aqui é mais natural: muita coisa boa aqui”, completa o cantor pernambucano João de Abreu, que por enquanto não pretende voltar para a cidade de Abreu e Lima, de onde veio.

Reportagem de Rodrigo de Luna na China - Divulgação

Opções para o turismo em vários lugares



Por onde se anda na China, as tradições milenares se misturam à modernidade extrema. Terceiro maior país do mundo, perdendo apenas para Rússia e Canadá, a China oferece opções de roteiros turísticos em cada canto do país. Isso explica porque 91% dos viajantes brasileiros que desembarcam na China não visitam outros países durante a mesma viagem, concentrando o roteiro exclusivamente no território chinês, como mostra o levantamento da Nomad. Por ano, o país recebe mais de 132 milhões de visitas internacionais - segundo dados divulgados pelo governo chinês.

A modernidade e o histórico é um dos grandes atrativos desse país. Nossa equipe viajou cinco horas num trem bala que atinge 350km/h de Pequim até Xi’an - no noroeste Chinês. O local se tornou conhecido por sua cidade cultural da dinastia Tang. Esse é um dos grandes pontos de diversão dos chineses e dos turistas que visitam a região ao longo do ano. O Grande Pagode do Ganso Selvagem é um dos principais símbolos históricos da cidade, aliás que pode ser visto de vários pontos de Xi’an.

O prédio está dentro do complexo do Templo Da Ci'en. Foi construído em 652 d.C., durante a Dinastia Tang. A construção está diretamente ligada ao monge Xuanzang, uma das figuras mais importantes da história do budismo chinês. Depois de viajar pela Ásia Central até a Índia, ele retornou à China levando textos budistas, relíquias e escrituras em sânscrito. O pagode foi construído justamente para preservar esse material. E até hoje os visitantes fazem questão de subir todo o prédio para chegar pertinho dessas peças.

Reportagem de Rodrigo de Luna na China - Divulgação

O pagode representa muito mais do que arquitetura antiga: ele é um símbolo do encontro entre China, Índia e outras regiões da Ásia através da antiga Rota da Seda. Por isso, esse local é considerado um importante testemunho das trocas culturais entre Oriente e Ocidente.

A Cidade da Dinastia Tang é uma area turística de total imersão cultural. Xi'an é o local central da antiga capital chinesa Chang'an. O local onde o parque foi construído já foi palco de muitos eventos culturais importantes e também uma área central onde comerciantes estrangeiros se reuniram e as culturas chinesa e de outros países se misturavam. Cada comerciante vendia o que vinha da sua região.

Xi’an, conhecida na antiguidade como Chang’an, foi a capital da Dinastia Tang, entre os anos 618 e 904. Nessa época, Chang’an era a maior cidade do mundo, ponto de partida da Rota da Seda. A cidade abrigava mais de um milhão de habitantes: comerciantes, monges e viajantes de diferentes regiões, pessoas que testemunharam o auge da civilização chinesa.

As ruas e vielas criam o cenário da vida urbana da época da dinastia para recriar a cena próspera da “Chang'an noturna”. A ambientação faz o visitante sentir que entrou num livro de história chinesa. A iluminação arquitetônica é no estilo Tang. Por aqui ocorrem apresentações, tudo para que o visitante viva as experiências de um patrimônio cultural imaterial. É comum ver os visitantes com trajes tradicionais daquela época.

Eu me vesti como um imperador de uma dinastia chinesa para viver essa experiência ao lado da repórter e intérprete que nos acompanhou nessa viagem, Ângela Shuo. “Na China se tornou moda valorizar as tradições dessa forma, com as roupas da época: por isso cada vez mais jovens vêm até esse local e se vestem assim para tirar fotos e postar nas redes sociais”, destacou Ângela.

Os chineses sabem bem como se divertir. Apesar de muito trabalho: aqui se vive bem. E o mais legal: valorizando as raizes históricas, mas num país altamente tecnológico. Quando a gente fala que a China consegue unir muito bem tradição e tecnologia não é exagero: encontramos um espetáculo das águas no ponto turístico onde viveu a dinastia Tang. No local, o que se vê são pessoas vestidas a caráter mas controlando a dança das águas com a voz. É o seguinte: quanto mais alto se grita, a altura da água é maior. Ou seja: fazendo referência a força dos guerreiros chineses e a beleza da tecnologia.

Diante dessa sedutora combinação, passado e futuro: não restam dúvidas, a nação deixou de ser um destino de poucos e se tornou uma rota de muitos turistas brasileiros. Rafael Fernandes é professor de ciências da computação na Holanda, mas decidiu passar uns dias na China. “A cultura, as tradições, as belezas naturais dessa nação grandiosa: tudo é atrativo para o brasileiro que vem até a China”, diz.

Em meio ao cenário que faz referência a época da dinastia: um piso tecnológico que muda de cor de acordo com os passos do visitante chama a atenção. É o passado e o futuro juntos. Além de instalações tecnológicas com robôs de serviço inteligentes, sendo um exemplo típico da fusão entre cultura tradicional e consumo jovem, o público pode apreciar espetáculos teatrais que remetem aos antepassados chineses. A pipoca é comprada pela atendente que é uma robô humanoide! Todos ficam encantados.

Falando em comida, a curiosa culinária chinesa está presente nos quiosques e também é um atrativo à parte para os turistas brasileiros. Mas ao contrário do que muitos imaginam: não é comum ver por aqui cobras ou escorpiões pendurados para serem degustados. Na gastronomia típica, muitos espetinhos de carne de pato, coração de galinha, carne de porco e até milho… Há também frutas, Yakissobas diversos e iguarias do mar até empanadas como os pequenos caranguejos.

Reportagem de Rodrigo de Luna na China - Divulgação

Numa das praças de alimentação da Cidade da Dinastia Tang, conhecemos o casal de paraibanos Priscilla Dantas, que é arquiteta, e Philippe Targino, desenvolvedor de software. Essa é a segunda visita à China, para o casal, mas dessa vez com mais tempo. “Pretendemos passar duas semanas aqui. E a culinária é algo que sem dúvidas nos encanta demais” explica Philippe. “Da última vez que viemos, foi apenas numa passagem de viagem de um país para outro, mas naquele momento já sentimos que precisávamos voltar. E vale muito a pena para os brasileiros conhecerem essa nação: eu recomendo”, finaliza a arquiteta paraibana.

Num país que valoriza tanto suas raízes, mas que já vive como se estivesse no futuro, o tempo parece ter vida própria. Passado e futuro caminham lado a lado. E todos reconhecendo o valor do que já foi vivido, mas com a mente no que ainda estar por vir… Uma nação velha mas extremamente tecnológica e além do tempo. São as Raízes do Futuro que impressionam o brasileiro que vai até a China.