O último regresso de Claudionor Germano, a voz do frevo pernambucano

Um dos maiores nomes do frevo e da cultura popular de Pernambuco, o cantor Claudionor Germano morreu neste domingo (15), aos 94 anos, em sua residência, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Reconhecido como uma das vozes mais emblemáticas da música pernambucana, Claudionor Germano da Hora marcou gerações com interpretações que se tornaram clássicos do Carnaval, como “Elefante de Olinda”, “Tá Maluco”, “Capiba” e “Isso Aqui Tá Bom Demais”.

Em 2016, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco por sua relevância para a memória do estado.

Com uma trajetória que se confunde com a própria história da música popular, o cantor iniciou sua carreira em 1947, quando passou a gravar pela Rádio Clube de Pernambuco.

Na época, integrava o grupo “Ases do Ritmo”, com o qual registrou o samba “Eu Não Posso Viver Sem Mulher”, de Victor Simon e David Raw, e a marcha “Vai Ser Pra Mim”, composta por José Roy, Vladimir de Melo e Orlando Monello.

Após a passagem pela Rádio Clube, Claudionor foi contratado pelas Rádios Jornal do Commercio e Tamandaré, ampliando sua atuação no cenário musical pernambucano.

A partir de 1954, passou a integrar o elenco da Fábrica de discos Rozemblit. Na época, gravou no primeiro 78 rotações lançado pelo selo Mocambo o frevo-canção "Boneca", composição de Aldemar Paiva e José Menezes, e, em seguida, protagonizou a primeira gravação de um disco de frevo em Pernambuco.

Ao longo da carreira, tornou-se um dos principais intérpretes das obras de Capiba e Nelson Ferreira, dois nomes fundamentais da história do frevo. Sua voz ajudou a popularizar composições que atravessaram gerações e se consolidaram como parte da identidade cultural de Pernambuco. Ao todo, foram mais de 500 músicas gravadas.

Claudionor Germano era irmão do artista plástico Abelardo da Hora e do médico e escritor Bianor da Hora. Também deixa um legado musical que tem continuidade na trajetória do filho, o cantor de frevo Nonô Germano.

Getúlio Cavalcanti e Claudionor Germano no Festival Canal 2 - ARQUIVO PESSOAL Claudionor Germano, saudades do carnaval - GUGA MATOS/ACERVO JC IMAGEM Nonô Germano e Claudionor Germano - Divulgação/Júlia Matias Nonô Germano e Claudionor Germano conduzem aulas-espetáculo que apresentam a história e a importância cultural do frevo a estudantes da rede pública - Marconi Meireles | Júlia Matias Claudionor Germano e Capiba - Editora Cepe/Acervo José Alves Batista/ Reprodução

Da Rádio Jornal a "Herói do Frevo"

"Herói do Frevo". Foi assim que Claudionor Germano foi apresentado pelo repórter Bruno Albertim, em entrevista ao Jornal do Commercio, no JC Play, em 8 de fevereiro de 2017, em homenagem ao Dia do Frevo.

Naquele encontro histórico promovido pelo Jornal do Commercio, o cantor dividiu a bancada com o Maestro Formiga, o pesquisador Carlos Eduardo Amaral e o crítico musical José Teles, que, na época, lançava a biografia 'Claudionor Germano: a voz do frevo', pela Companhia Editora de Pernambuco - Cepe, e integrava a equipe do JC.

Claudionor foi de estrela da Rádio Jornal a patrimônio vivo do Carnaval e, durante a entrevista, o próprio artista relembrou essa trajetória: "Comecei cantando músicas românticas na Rádio Jornal e lembro até hoje da estreia da TV Jornal. Trabalhei desde a fase de experiência cantando músicas de balada, bolero, depois o frevo me agarrou pela perna e graças ao meu amigo Capiba eu tive a oportunidade de gravar o disco mais vendido do carnaval de Pernambuco até hoje", contou.

O frevo ganhava um capítulo inédito em 1959, ano em que Claudionor lançou simultaneamente dois LPs inteiramente voltados para a folia: "Capiba: 25 Anos de Frevo" e "O que Eu Fiz e Você Gostou: Carnaval Cantado de Nelson Ferreira".

A parceria do primeiro disco e sua ligação com Capiba rendeu a ele um recorde nacional impressionante, que ele relatou na entrevista. Em 2017, era o cantor brasileiro que mais gravou um único compositor, com 132 interpretações registradas apenas do repertório de Capiba.

Frevo! Claudionor Germano e Ademir Araújo, dois grandes do ritmo, são temas de livros - 08/02/2017Freeeeevo! O cantor Claudionor Germano e o maestro Ademir Araújo, dois grandes do ritmo pernambucano, são temas de livros sobre suas trajetórias. José Teles, crítico de música do JC, escreveu sobre Claudionor; Carlos Eduardo Amaral é autor do livro sobre Ademir. Os quatro conversam ao vivo, na #TVJC, com o repórter Bruno Albertim. #AoVivoJC #OMelhorCarnaval #Carnaval2017

Na Rádio Jornal

A história de Claudionor Germano se entrelaça com a era de ouro do rádio em Pernambuco. Seus primeiros passos nos microfones aconteceram em 2 de outubro de 1947, quando integrou a Rádio Clube de Pernambuco como parte do grupo vocal Ases do Ritmo.

Em 1949, teve uma passagem pela Rádio Tamandaré. Depois chegou à Rádio Jornal do Commercio. Na Rádio Jornal, deu continuidade à trajetória do que viria a ser uma das principais vozes do frevo e, a partir de 1954, começou a integrar o prestigioso elenco da Fábrica de Discos Rozenblit.

Sua potência vocal atraiu o olhar de Amarílio Nicéas, o então diretor da Rádio Jornal, que foi até o Rio de Janeiro lhe fazer uma proposta para retornar ao Recife.

Além de palco musical, os bastidores da Rádio Jornal serviram de ponto de encontro para talentos que marcariam a cultura brasileira. Conforme relata José Teles na biografia do cantor, foi nos corredores da emissora que Claudionor conheceu Chico Anysio.

Claudionor com C de Carnaval

Com bom humor característico, Claudionor relatou naquela entrevista de 2017 que nunca foi de "brincar o carnaval, mas sim cantar o carnaval". Naquele mesmo ano, mantendo o frevo enraizado na cultura pernambucana, apresentou-se no Baile Municipal do Recife, no Marco Zero e na Praça do Arsenal.

Ao olhar para trás, o intérprete guardava com orgulho uma marca que simbolizava sua fidelidade à festa recifense: "Eu sou a única pessoa que frequentou os 52 anos e as 52 edições do Baile Municipal", celebrou.

Claudionor Germano deixa um legado de amor, devoção e tradição ao frevo pernambucano.