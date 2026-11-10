Costurando o futuro da indústria pernambucana: uma escola, uma grife e a transformação de vidas

Morando no Engenho Pangauá, em Itambé, Anyelle Karla da Silva via as pessoas passarem de farda branca e pensava: “Um dia eu quero trabalhar lá.” Era a farda da confecção Marie Mercié, que funciona há 41 anos no local. “Não era nada, né? Passar com a farda branca. Mas, para mim, era um sonho.”

Hoje, aos 34 anos e com 15 anos de atuação na fábrica da marca, Anyelle é professora da escola de costura da empresa. Chegou sem saber costurar. Fazia bicos como auxiliar de cabeleireira e, quando a fundadora, Mércia Moura, a encaminhou para a escola, resistiu: “Eu sempre dizia à dona Mércia: ‘Eu não quero não, quero qualquer outra coisa, menos máquina.’” A resposta veio curta: “Minha filha, você trabalha bem com a mão, você vai se dar bem.” Anyelle passou por todas as etapas, da escola à preparação auxiliar e ao grupo de produção, até voltar à sala de aula do outro lado.

“Cheguei sem saber e hoje eu passo para as meninas tudo o que eu aprendi.” Quem veste a farda branca trabalha hoje numa operação de escala industrial. A fábrica da Marie Mercié funciona até hoje no engenho onde nasceu, na Zona da Mata Norte, a cerca de 80 quilômetros do Recife.

A empresa reúne cerca de 300 empregos diretos e 150 indiretos, e cerca de 500 máquinas. Em 41 anos, mais de 3 mil mulheres passaram pela escola de costura, um projeto da própria empresa para formar mulheres na área. Atualmente, cerca de 95% das costureiras da Marie Mercié são oriundas dessa escola. De lá saem peças bordadas, feitas à mão, que, segundo a empresa, chegam aos Estados Unidos, à França, à Itália, ao Reino Unido, à Suíça, à Arábia Saudita e à África do Sul.

Sob o posicionamento “Handmade Brazil”, a marca alcança mais de 15 mercados internacionais, além de manter lojas próprias em shoppings no Brasil, outlets, comércio eletrônico, presença em multimarcas e vendas por atacado.

A expansão conta com parcerias com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Embaixada do Brasil.

A trajetória de Anyelle resume a pergunta que atravessa esta reportagem. Não é até onde a Marie Mercié chegou, mas como uma confecção artesanal nascida dentro de uma fazenda de cana se sustenta em uma região longe do litoral e do circuito tradicional da moda.

A resposta passa por uma escola de costura e por uma mulher que, aos 28 anos e sem possibilidade de buscar recursos e técnica fora, decidiu ensinar quem estava ao seu redor. “Máquina é equipamento”, diz Mércia. “Sem as pessoas, sem a educação, não existe uma empresa de costura no Brasil.”

A mulher que decidiu ensinar



Mércia tinha 28 anos, oito de casamento e três filhos quando a inquietação tomou conta. Morava no Engenho Pangauá, propriedade do marido, e trabalhar fora não era uma opção. “Eu fui criada para ser dona de casa, mas ao mesmo tempo eu estava muito parada, muito inquieta dentro de uma fazenda.” Teto e terra não faltavam, faltavam ofício, técnica e um lugar para a mulher no trabalho.

O primeiro trabalho foi vendendo aves. O sogro apostou nela: “Você toma um empréstimo e eu financio. Faz uns oito aviários e você vai ter galinha para vender no Mercado Público em Goiana.” Mércia guarda o que veio junto: “Ele acreditava na minha capacidade de trabalho.” Funcionou, mas não bastava. “Eu criava os pintinhos, com 42 dias, no máximo 60, tinha que vender para o corte. Eu ainda não estava confortável.”



A virada veio da costura. Mércia cortava as roupas da filha, que leva o mesmo nome da avó, Marisa, e costurava junto com Nelita, uma costureira do engenho que ainda usava máquina de pedal. Foi a mãe, Marisa, quem insistiu: “Você tem tanto talento, por que não começa uma confecção?”



Mércia Moura, fundadora da Marie Mercié - Arquivo pessoal

Primeiro, convencer os maridos

O primeiro desafio não era técnico: era convencer os maridos, que trabalhavam nas redondezas, muitas vezes próximos da linha da pobreza. Com o machismo da época, ela não tinha liberdade para sair da Casa Grande e captar recursos. Não dispunha da autonomia necessária para isso. Precisava de quem estava ao redor. ‘Eu não ia aprender sozinha. Tive que conquistar a confiança desses maridos trabalhadores’, conta.

Eram esposos de mulheres que, como ela, passavam os dias em casa. “Tinha mulher com quatro, cinco, sete filhos, e só um trabalhava para botar comida dentro de casa. Um trabalha para sustentar cinco, não é fácil. Então pensei: por que não chamar essas meninas para começarem a trabalhar? Foi o primeiro desafio.”

“Os maridos não iam querer que elas saíssem para trabalhar”, lembra. “Mas a gente conseguiu que eles deixassem.” Mércia e outras quatro mulheres foram aprender na confecção de uma tia dela, em Timbaúba, que abriu as portas para o grupo.

As cinco treinaram nas máquinas da tia, onde se faziam blusas de malha para o colégio das freiras. De volta ao engenho, a confecção nasceu com três máquinas usadas. “Começamos com 3 máquinas, depois 5, hoje em dia, incontáveis. A única coisa que mudou foi o tamanho.”

A Casa Grande do engenho, cedida pelo sogro, abrigou a confecção “em um ato de muita confiança de que daria certo”. Mércia queria mais. “Eu queria fazer a melhor camisa branca do mundo.” Passou a viajar para feiras em busca de conhecimento e de técnicos. Procurou o Sebrae, que levou cursos de costura para o grupo, e teve a ousadia de contratar um modelista de São Paulo, Alberto Brasileiro, para dar aulas de modelagem. “O que eu ganhava era para reinvestir na própria fábrica, eu queria que as meninas aprendessem tudo.”





Uma escola dentro da fazenda



A escola funciona em uma casa dentro da própria fazenda, fora da fábrica. Só passa para o chão de produção quem completa todas as etapas. O prazo máximo é de seis meses. Quem chega mais preparada pode ficar três, e há quem seja contratada em dois, conforme a evolução. Cada turma tem dez vagas.

O perfil, hoje em dia, é quase sempre o mesmo: mulheres jovens que terminaram o ensino médio e não enxergam perspectiva de futuro ao redor. “Às vezes não têm ideia de que podem escolher, nem sequer de que podem ter a dignidade de escolher uma profissão”, diz Mércia. Muitas são filhas ou netas de costureiras da casa.

O recrutamento é o boca a boca: uma colega chama a prima, que chama a amiga. Tudo é pago pela fábrica. “Aqui é tudo por iniciativa da Marie”, afirma Mércia, e não há programa de governo envolvido. Ela explica a lógica: “Como essas meninas, que terminaram o ensino médio e estão sem trabalho, podem vir para uma escola que não renda algum dinheiro? Em qualquer outra, elas teriam que gastar com deslocamento, com tudo. Aqui, ao contrário, são gratificadas para poder aprender.”

O que se ensina vai além da agulha. “Elas aprendem autoconfiança, ética profissional, a elogiar o serviço da colega, a ter horário, a disciplina de chegar e a disciplina de largar. Isso é fundamental para os jovens que saem da escola e ainda não estão preparados para uma vida profissional.”

Nem todas ficam, e a fundadora diz que isso faz parte do desenho. Quem não tem vocação para a costura pode se encaixar em outro setor ou seguir para outra empresa, já com o básico para trabalhar. “Necessariamente, não tem que ser aqui.” Para ficar, o critério é outro: “Só pode ficar na costura, no bordado, na passadoria, em qualquer setor, se a pessoa tiver amor pelo que faz, porque aí é a dignidade da profissão.”

Hoje, segundo ela, outras indústrias da região contratam ex-alunas da escola. O contrário também vale: quem fica, fica por muito tempo. “Mais de 10 anos, mais de 20 anos”, diz. Há casos de quem descobriu o talento já dentro da escola. Mércia lembra de Anyelle, que fazia escova em seu cabelo e disse que queria muito trabalhar na fábrica. “Respondi: você que faz uma escova tão perfeita, vem para a escola, porque você tem um dom.” Hoje Anyelle é professora. “Meu Deus, como eu fiz bem a ela”, diz Mércia. Anyelle acolheu a filha, mãe solteira, e o neto. “A mulher aqui fortalece a outra. Mulher é assim, agregadora.”



O primeiro salário



Perguntadas sobre o que significa ter o próprio dinheiro, as funcionárias respondem quase com a mesma palavra: independência. Várias contam também como isso mudou a relação com os maridos.

Gizélia da Silva Pontes, conhecida como Célia, tem 54 anos e 38 de atuação na fábrica. Antes, vivia em casa, “sem expectativa nenhuma”, e dependia do marido para tudo. “Eu tinha que estar dependendo dele até para pedir para comprar um pão. E ele negar, dizer: eu não tenho.” “Eu vim com a cara e a coragem e a vontade de aprender.” Foi Mércia, diz, a sua primeira professora de costura, “de tudo o que eu sei, de cuidado com a peça, de tudo”.

Com o trabalho, comprou a moto que sempre quis, formou a filha em Direito, em Timbaúba, e há cerca de cinco anos conquistou a casa própria. “Tudo o que eu conquistei, tudo o que eu aprendi foi aqui.” A quem ainda não trabalha, recomenda: “O primeiro passo é começar, como eu fiz. Quando você tem a humildade de aprender, você consegue e conquista muitas coisas.”

Solânia da Silva Barbosa, 37 anos e 18 na fábrica, chegou por intermédio de uma amiga, sem experiência e sem acreditar em si. Quem acreditou foi a gerente, Lúcia: “Ela olhava para mim e dizia: você é capaz, você pode, você vai conseguir.” “Nem eu acreditava em mim mesma”, lembra. Sobre a fundadora, diz que viu “uma mulher guerreira, de força”. Com o primeiro salário, fez o que sonhava: colocou aparelho nos dentes, sozinha. Depois vieram a moto, o carro e a casa. “Meu esposo hoje me olha diferente. Eu olho no olho dele por igual, porque a gente construiu, e foi através do meu trabalho também.” Sobre a roupa que ajuda a produzir, resume: “A gente não costura roupas, a gente faz arte.”

Fernanda Carla de Pontes, 40 anos e 18 de fábrica, trabalhava no comércio local, cumprindo o expediente inteiro, sem carteira assinada. “Ter meu próprio dinheiro significa independência, estabilidade, poder comprar aquelas mínimas coisinhas sem pedir nada a ninguém. Isso não tem preço.” Hoje tem casa própria, carro e uma filha de 11 anos na escola que escolheu para ela, “não porque a gente esteja sobrando, mas por conta do nosso trabalho”.

Sobre o que sente ao dizer onde trabalha: “O coração enche. É uma fábrica feita por mulheres, com um produto totalmente artesanal. Eu sinto orgulho de ver aquela modelo bem vestida e saber que foi a gente que deu um pedacinho meu, um pedacinho da minha irmã, de uma prima, de uma amiga.” Seu conselho a quem ainda não trabalha: “Arregace as mangas, vá atrás do que é seu. Você pode sair e pode escolher ficar.”



As colaboradoras Fernanda, Gilselia e Anyelle representam diferentes trajetórias construídas a partir do trabalho e das oportunidades abertas - Arquivo pessoal

A grife que a escola sustenta



O que a escola forma é o que a grife vende. O bordado feito à mão, o crochê, o richelieu e a renda renascença que dão identidade à Marie Mercié dependem da habilidade de quem aprendeu ali. A direção criativa fica com Mércia e a filha, Marisa Rabelo.

Mércia faz questão de separar equipamento de gente. A fábrica tem máquinas de ponta, importadas da Espanha. Ela só fechou a compra com uma condição: que um técnico fosse à fábrica treinar as costureiras. Ela amplia o olhar para o setor como um todo: só entregar máquinas, acredita, não basta para formar uma indústria.

“Não é só a máquina. Precisa da mão de obra, do incentivo, do crescimento.” O treinamento trouxe um efeito que ela destaca: “Tem vários rapazes que largaram a palha da cana para se dedicar a aprender a manusear uma máquina de bordar. Isso é o que muda uma sociedade.”

Por isso a produção nunca saiu do engenho. Mércia diz já ter recebido inúmeras propostas para mudar a fábrica de lugar, inclusive para fora do país, com a promessa de menos impostos e mais agilidade. Recusou. “Se eu fizesse isso, não seria a marca. É uma forma de honrar o legado da Marie.”

Nas vitrines e passarelas



A marca coleciona histórias de valorização do bordado nordestino. Nos primeiros anos após fundação, segundo a empresa, foi a única do Nordeste a participar de uma feira de confecção na Alemanha. A internacionalização ganhou fôlego com o Texbrasil, programa da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que levou a marca a participar de feiras internacionais como a Who’s Next, em Paris, e a Coterie, em Nova York.

Em 2024, na Coterie, um dos maiores eventos mundiais de moda voltados ao atacado e aos multimarcas, foi, segundo a empresa, a única representante nordestina e a escolhida para ocupar a vitrine principal da feira.

Em 2026, a trajetória chegou ao São Paulo Fashion Week, em parceria com o estilista Amir Slama. A colaboração levou três looks feitos a quatro mãos, com bordados em linha de algodão, richelieu, guipir e renda renascença.



Uma região que mudou



Para Mércia, o efeito da escola vai além da fábrica. “Naquela região, não tem mais dona de casa. As mulheres são empregadas, estudam.” Ela cita casos de mulheres que, por causa do salário, deixaram relações em que eram maltratadas e puderam “escolher o melhor futuro”, comprar a casa própria e criar os filhos “com dignidade e autoestima”.

Outro efeito, diz, foi evitar o êxodo rural. Os donos de engenho do entorno não moram na região, e os jovens ficam sem referência de liderança. Com trabalho perto de casa, as famílias não precisam migrar. Mércia conta que ajudou a conseguir uma desapropriação em terras vizinhas ao Pangauá, onde cada pai de família da associação do engenho recebeu dois hectares. Hoje o local é uma vila, o distrito de Carité.

Há também a geração seguinte. “As filhas se inspiram nas mães, no sentido de amar o trabalho.” Na própria família de Mércia, a filha e as noras trabalham na empresa. Existem núcleos familiares com até três gerações dentro da fábrica. “Eu valorizo o crescimento da minha empresa tanto quanto valorizo as pessoas que ajudaram a construí-la”, diz a fundadora.

Na sala de aula, Anyelle resume o que é a escola para quem chega sem nada. “Eu sei que o estudo é muito importante. Mas aqui, quando as meninas chegam, mesmo sem estudo, elas aprendem a fazer alguma coisa, a ter o seu dinheiro próprio.” Hoje diz o que gostaria que cada aluna dissesse: “Eu sou costureira, eu sou professora, eu sou o que eu quiser ser.”

