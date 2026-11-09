Metronização do transporte público: Quando vontade política, prioridade e inteligência artificial fazem a diferença

Não é à toa que Goiânia, a capital de Goiás, tem se transformado em um grande case de sucesso nacional em mobilidade urbana coletiva e sustentável. A base das mudanças tem sido a priorização político-administrativa e operacional do transporte público. Operadores e poder público (estadual e municipal) deram as mãos para custear não só o resgate de um sistema que estava completamente degradado após a pandemia de covid-19 - como a maioria dos sistema de transporte regulares do País -, mas também a requalificação e, principalmente, a modernização e inovação da operação. Foi esse entendimento que permitiu o ressurgimento do sistema.

E a chamada ‘metronização’ do transporte público - quando os ônibus ganham prioridade semafórica e passam a operar numa via própria, semelhante ao transporte sobre trilhos - é o carro chefe do projeto porque mostra a prioridade ao transporte público urbano na prática. Nos corredores viários, os veículos param para que o ônibus passe. Projeto, inclusive, que a Região Metropolitana do Recife está começando a implantar.

O JC esteve em Goiânia para ver de perto essa mudança e constatou que a capital goianiense está vivendo uma revolução no transporte público. Mais do que a prioridade semafórica nas vias públicas - o que já é muito num País que ainda vive de costas para a mobilidade sustentável e coletiva -, a reportagem constatou que a principal mudança foi de olhar, de conceito e de concepção.

A gestão pública elevou o transporte coletivo a protagonista da cidade. Mais do que abrir semáforos para o ônibus passar, proporcionando viagens mais rápidas e previsíveis, as mudanças incluíram a renovação, refrigeração e descarbonização da frota de coletivos - que já alcança 53,66% dos veículos - e a requalificação da infraestrutura de transporte, com implantação do Corredor de BRT Norte-Sul depois de mais de dez anos de promessas e a reconstrução de terminais.

Hoje, Goiânia conta com uma frota de 674 coletivos refrigerados, dos quais 396 são veículos elétricos, movidos a biometano e Euro 6. E um protagonismo do transporte coletivo que é percebido nas ruas, nas conversas com os passageiros e também com os operadores, que assumiram a responsabilidade que lhes cabe - atitude que muitas vezes falta nos sistemas de transporte Brasil afora.



Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Fotos: Joabe Mendonça/Divulgação Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Fotos: Joabe Mendonça/Divulgação Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Fotos: Joabe Mendonça/Divulgação

As melhorias são evidentes. É tanto que o maior garoto propaganda das mudanças tem sido o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União). Pelo País, o prefeito faz a divulgação das mudanças realizadas na cidade e atua pessoalmente também nas redes sociais da gestão municipal. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD) também não perde a oportunidade de divulgar as mudanças promovidas até agora.

Com investimentos previstos de R$ 300 milhões em 2026 e R$ 317 milhões em 2027 para a renovação total da frota até 2027, a capital goianiense busca consolidar uma alternativa atrativa ao transporte individual.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GARANTIR A PRIORIDADE VIÁRIA E VIAGENS MAIS RÁPIDAS

O histórico dilema da mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras sempre oscilou entre a expansão desordenada da frota veicular individual e obras viárias de alto custo que rapidamente se mostram insuficientes. Em Goiânia, a implementação do programa Nova Mobilidade buscou romper esse paradigma ao apostar na metronização do transporte coletivo, uma estratégia que integra inteligência artificial, engenharia de tráfego e gestão de frota em tempo real.

Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Fotos: Joabe Mendonça/Divulgação Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Fotos: Joabe Mendonça/Divulgação Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Fotos: Joabe Mendonça/Divulgação

Aplicada aos corredores estruturantes de BRT (Bus Rapid Transit), a tecnologia transformou semáforos convencionais em dispositivos inteligentes capazes de reconhecer a aproximação dos ônibus e priorizar a sua passagem, conferindo ao transporte sobre pneus uma dinâmica operacional equivalente à de sistemas metroviários.

Por trás dessa engenharia operacional está a cooperação técnica entre o município e o RedeMob Consórcio, órgão responsável pela gestão estratégica da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC). É, inclusive, detentor da primeira Central de Controle Operacional (CCO) do País dedicada exclusivamente ao controle de transportes e de um vasto repositório de dados metropolitanos.

Segundo Sérgio Bandeira, gerente de Projetos de Mobilidade Urbana no RedeMob Consórcio, a virada estratégica respondeu diretamente às principais demandas dos usuários em pesquisas qualitativas: tempo de deslocamento, conforto e segurança. No âmbito do Novo Plano Operacional (NPO) vinculado ao programa Nova RMTC, identificou-se que, embora os corredores de BRT fossem fisicamente exclusivos, a falta de sincronia nos cruzamentos reduzia a velocidade comercial dos veículos nos trechos de maior densidade urbana.

A chamada Nova RMTC é a iniciativa de modernização e reestruturação do Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (SIT/RMTC) da Grande Goiânia.

O diferencial do modelo goiano reside na superação das antigas políticas de trânsito, que historicamente secundarizam o transporte público para favorecer o tráfego de automóveis. A operação do transporte público de Goiânia passou a utilizar o sistema de GPS e telemetria já embarcado nos ônibus para garantir passagem livre nos cruzamentos.

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Houve uma mudança de visão técnica e social. "Historicamente, a priorização dava um ganho marginal e inexpressivo ao transporte coletivo porque o volume de veículos individuais chamava mais atenção. Com a integração entre trânsito e transporte, buscamos priorizar as pessoas. O correto para uma cidade humana é adotar uma priorização arrojada ao ônibus", afirma.

Explicando o dinamismo do processamento de dados na CCO, Sérgio Bandeira enfatiza a automação do sistema, projetado para operar com autonomia contínua e alto nível de resiliência contra eventuais falhas de infraestrutura urbana. "A informação da posição do ônibus não vai para a central apenas para garantir o cumprimento de viagens, mas também alimenta o sistema semafórico, que se equilibra automaticamente em tempo real, sem necessidade de intervenção humana manual", explica.

Além disso, para assegurar que a priorização semafórica não seja interrompida por eventuais quedas na rede elétrica, os corredores de BRT Leste-Oeste e Norte-Sul receberam nobreaks em todos os pontos, mantendo o sistema funcional por até quatro horas durante possíveis apagões.

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RESULTADOS MOSTRAM GANHOS REAIS PARA O TRANSPORTE COLETIVO

Os dados operacionais acumulados até agora demonstram ganhos expressivos de eficiência nos eixos contemplados com a metronização. Com a conclusão do projeto no BRT Norte-Sul em setembro de 2026, somada ao corredor BRT Leste-Oeste, a rede alcançou 31 quilômetros de operação com semáforos sincronizados e 58 cruzamentos monitorados.

No BRT Leste-Oeste, a velocidade média dos ônibus saltou de aproximadamente 16 km/h para mais de 21 km/h — uma elevação superior a 31% —, enquanto a média de paradas em cruzamentos despencou de mais de 30 para apenas sete. Além disso, a proporção de cruzamentos transpostos com sinal verde subiu de 52% para 90%, resultando em uma economia de cerca de 13 minutos no percurso entre os terminais Isidória e Recanto do Bosque - trecho que compreende 17 quilômetros.

Em relação aos questionamentos de que a metronização termina por estrangular o trânsito das vias transversais, Sérgio Bandeira explica que a modelagem do projeto garante um equilíbrio dinâmico. "Cruzamento a cruzamento, realiza-se um estudo para conceder prioridade sem gerar prejuízos excessivos às vias transversais. Sempre que não há ônibus aproximando-se, o sistema faz o inverso: concede mais tempo de verde para a via transversal, permitindo que o tráfego geral flua enquanto o coletivo não chega". Essa redistribuição otimiza a capacidade viária de forma integral.

A metronização está inserida em um conjunto abrangente de intervenções urbanas sob o programa Nova Mobilidade e a renovação da frota promovida pelo programa Nova RMTC. Medidas complementares como a coordenação semafórica em Onda Verde — que reduziu em até 30% o tempo de deslocamento em vias como a Avenida 85 e cortou pela metade o tempo na rota Jamel Cecílio/136 —, a conversão em Direita Livre em mais de 110 cruzamentos e a renovação de 60% da frota com ônibus padrão Euro 6 reforçam a reestruturação do sistema.

Contudo, uma análise crítica do cenário indica que os avanços obtidos nos eixos de BRT representam apenas o estágio inicial de um desafio metropolitano de maior escala. A intenção da administração municipal de expandir a priorização para até 240 quilômetros de corredores convencionais exigirá aportes financeiros contínuos, rigorosa manutenção tecnológica e estreita articulação entre os municípios conurbados (como Senador Canedo, Goianira, Trindade e Aparecida de Goiânia). Garantir que o transporte público permaneça como pilar estratégico irrestrito, sobrepondo-se à pressão histórica do transporte individual motora, será o verdadeiro teste de sustentabilidade da mobilidade urbana em Goiânia.

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Prefeito vira o rosto da "Nova Mobilidade" em Goiânia e aposta na metronização dos ônibus

Sandro Mabel diz que serão implantados 240 km de corredores de ônibus com velocidade de metrô em quatro anos e recomenda a outros gestores vontade política

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil), assumiu o papel de principal "garoto propaganda" da transformação na mobilidade da capital goiana. Em entrevista ao JC, o gestor municipal defendeu o projeto Nova Mobilidade, que tem como eixo a valorização do transporte coletivo e a chamada metronização: a promessa de fazer o ônibus competir em tempo de viagem com o metrô, a uma fração do custo.

"Eu sou garoto propaganda porque acredito no projeto, tenho estado à frente, tenho acompanhado pessoalmente fazendo a desobstrução de vias e avaliando novos trechos que serão desobstruídos e metronizados", afirma. Sandro Mabel diz que o transporte coletivo é a prioridade da gestão: "Goiânia é do transporte coletivo. O transporte coletivo vai comandar a cidade", destaca.

O gestor também atribui parte do avanço ao ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, que, segundo ele, iniciou o programa de substituição e descarbonização da frota de ônibus e de incentivos ao setor.

MUDANÇAS PARA PROMOVER A VOLTA AO ÔNIBUS

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Para o prefeito, o ponto de partida do projeto foi perceber que o sistema de transporte público anterior expulsava passageiros. "Tínhamos veículos antigos, mal cuidados, as ruas muito entupidas de automóveis, semáforos que não eram sincronizados", descreve. O resultado, segundo ele, é um movimento observado em muitas cidades brasileiras: a pessoa se afasta do transporte coletivo e passa a comprar uma moto ou um carro.

A resposta, de acordo com Sandro Mabel, começou pela renovação da frota e da infraestrutura. O gestor confirma que mais da metade dos ônibus já foi trocada e que os veículos novos têm ar-condicionado e Wi-Fi. "Muitos são elétricos, com um nível de ruído menor. Outros usam combustível Euro 6, padrão de emissões que limita a poluição lançada pelos veículos, tornando-os menos poluentes", explica.

Os terminais de transporte também foram reformados, e os pontos de ônibus, afirma ele, estão em fase final de instalação. “Estamos acabando de instalar 8 mil pontos de ônibus, todos com QR Code, que informam ao passageiro o horário de chegada dos coletivos. As estações também ganharam plataformas maiores e elevadas à altura dos ônibus, o que facilita o embarque e desembarque das pessoas”, destaca.

ORGANIZAÇÃO DAS RUAS PARA ABRIR CAMINHO PARA OS ÔNIBUS

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Só que, segundo o prefeito, a renovação não bastava. "Ficava aquele problema da cidade emperrada, do transporte emperrado", resume. Por isso surgiu o programa de desobstrução das vias, que retirou caçambas de entulho e estacionamentos das artérias principais. "Deixamos de fazer o trânsito andar com duas vias, passou a andar com três. Ou seja, abrimos mais 50% de espaço".

Nos corredores de ônibus, a medida mais polêmica foi levar as motocicletas para dentro das faixas exclusivas. Goiânia tem, segundo o prefeito, 250 mil motocicletas rodando no município, sem contar as que saem da região metropolitana. Ele relata, entretanto, que no início houve resistência: "O pessoal dizia que os motociclistas iriam morrer nas faixas. Mas os números mostraram o contrário. Tivemos 90% de redução de sinistros com motocicletas nesses corredores onde a circulação passou a ser conjunta com o ônibus", afirma.

A justificativa operacional, de acordo com ele, é que a faixa exclusiva de ônibus tem 80% de ociosidade, enquanto as outras duas faixas ficam “entupidas" de veículos. Com a moto no corredor, diz, o ganho foi de 8% no tempo. "A motocicleta não atrapalha o ônibus, o ônibus não atrapalha a motocicleta. Os motociclistas ficaram felizes, os carros ficaram felizes, o conflito diminuiu."

Outras frentes citadas pelo prefeito foram a construção de pontes para ligar bairros separados pelos córregos que cortam a cidade, de modo que o morador não precise voltar às artérias principais para ir ao supermercado do outro lado.

METRONIZAÇÃO VALORIZA O TRANSPORTE

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A metronização é a peça central do discurso do prefeito. Na definição dele, trata-se de fazer o ônibus entregar ao passageiro o mesmo tempo total de viagem do metrô, não a mesma velocidade física. "Em um trajeto de 10 km, por ônibus ou por metrô, ele vai chegar no mesmo tempo, se não chegar na frente usando ônibus."

A conta apresentada considera o tempo de descer escadas, percorrer corredores, esperar e subir de volta à rua, no caso do metrô. "Mesmo o ônibus andando a uma velocidade de 22, 23 km/h e o metrô andando em média a 30, 31, às vezes é mais rápido a pessoa ir por um ônibus metronizado", apostou.

Para isso, a sincronização dos 980 semáforos do parque semafórico da cidade passou a ser controlada pelo RedeMob Consórcio, que usa o ônibus como referência. “O ônibus dá a velocidade para a cidade", afirmou.

240 KM DE “METRÔ” DE ÔNIBUS EM QUATRO ANOS

Segundo Sandro Mabel, o plano é ampliar a escala: "Nos próximos quatro anos vamos ampliar a metronização para chegar a 240 km. É como se Goiânia ganhasse uma rede de metrô de 240 km", afirmou. O projeto é financiado pelo BNDES e já recebeu visitas de delegações de outros países e de cidades de todo o Brasil. "O mundo inteiro está vindo ver."

O argumento central é o custo. Segundo Mabel, o quilômetro de metrô subterrâneo custa 1,4 bilhão, enquanto a rede de ônibus metronizada custaria aproximadamente R$ 200 milhões - quase 10% do valor. "É um negócio fantástico que pode ser implantado."

A próxima etapa, de acordo com o prefeito, é a integração. Ele cita um passe integrado entre municípios e uma extensão do sistema com bicicletas: o passageiro chega ao destino de ônibus, leva a bicicleta para casa e pode ficar com ela por até 12 horas. "É toda uma facilidade para as pessoas aderirem novamente ao transporte coletivo." Goiânia vai implantar o primeiro sistema de compartilhamento de bicicletas públicas da cidade, como o Bike PE, por exemplo.

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RECADO AOS PREFEITOS: “VONTADE POLÍTICA”

Questionado sobre o que diria a outros prefeitos que ainda ignoram o potencial do transporte público coletivo em suas cidades, Sandro Mabel respondeu sem rodeios: "Vontade política, nesse caso, é o fundamental." Segundo ele, Goiânia aplica R$ 300 milhões por ano em incentivos ao transporte coletivo, e o governo estadual investe valor igual. "Se não tiver essa determinação política, a mudança não acontece."

O prefeito afirma que o crescimento do número de passageiros mostra que o projeto está dando certo. E recomenda: "Aplique nisso, que é um bom negócio. Sua cidade vai andar, o povo vai ficar mais satisfeito e vamos tirar um monte de carros da rua."

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Mudanças em Goiânia conquistam passageiros e reduzem impactos ambientais

Frotas elétricas, climatização e tarifa estável têm transformado a rotina de quem depende dos ônibus na capital goiana

As recentes reformas no sistema de transporte público de Goiânia têm sido aprovadas por quem utiliza o serviço diariamente. Passageiros relatam que a renovação dos veículos alterou sensivelmente a experiência nos trajetos urbanos, combinando conforto térmico e preservação ambiental.

O impacto mais sensível dessa reorganização reflete-se na percepção do usuário e no debate político local. Se historicamente o transporte coletivo figurava entre as três maiores queixas dos cidadãos e monopolizava as campanhas eleitorais, na última disputa o tema recuou para o oitavo lugar.

Entre os principais atrativos apontados pela população está a ampla substituição dos ônibus convencionais e degradados por modelos novos, elétricos e equipados com ar-condicionado. A avaliação é que a transição tem proporcionado viagens mais agradáveis no calor da região, reduzido a poluição atmosférica e o barulho excessivo nos corredores de transporte.

"Poucos ônibus não têm ar-condicionado e poucos não são elétricos, o que eu acho que melhora muito a questão do meio ambiente — poluição sonora, poluição mesmo", Gabriel Alves, estudante de Direito

Para o estudante de Direito Gabriel Alves, morador de Goiânia, a percepção de melhora é evidente nas ruas - Roberta Soares/ JC

Para o estudante de Direito Gabriel Alves, morador de Goiânia, a percepção de melhora é evidente nas ruas. Ele relata que encontrar veículos desgastados virou exceção e comemora a manutenção do valor da tarifa, mesmo diante do salto tecnológico da frota. Beneficiado pela gratuidade nos deslocamentos rumo às aulas e ao estágio, Gabriel resume o sentimento geral de quem circula pela capital: o transporte coletivo passa por um avanço real e palpável na capital goianiense.

"Poucos ônibus não têm ar-condicionado e poucos não são elétricos, o que eu acho que melhora muito a questão do meio ambiente — poluição sonora, poluição mesmo. Nesse quesito, acho que melhorou bastante. É muito raro você encontrar ônibus muito antigos, muito deteriorados. E por essas melhorias, não mudou o valor da passagem", afirma.



"Os ônibus elétricos são mais espaçosos e têm ar-condicionado. A viagem ficou mais rápida e confortável, sem dúvida", Ana Vitória Machado, estudante

A estudante Ana Vitória Machado também tem aprovado as mudanças no transporte púbico de Goiânia - Roberta Soares/ JC

A estudante Ana Vitória Machado também tem aprovado as mudanças no transporte público da capital goiana. "Os ônibus elétricos são mais espaçosos e têm ar-condicionado. A viagem ficou mais rápida e confortável, sem dúvida", elogia.

Vontade política e pacto metropolitano são a base da revolução no transporte coletivo de Goiânia

Superação da “orfandade institucional” e alinhamento de lideranças foram decisivos para destravar subsídios, concluir o BRT e modernizar o sistema

A transformação do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia é resultado de um esforço estruturado para superar a profunda crise que atingiu as cidades brasileiras a partir de 2013 e que foi ampliada pela crise sanitária provocada pela pandemia de covid-19. O entendimento de operadores privados e gestores públicos é que o ponto de partida dessa guinada foi a recomposição institucional da governança do sistema de transporte coletivo após anos de desassistência.

Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Roberta Soares/ JC Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Roberta Soares/ JC Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Roberta Soares/ JC Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Roberta Soares/ JC

“Goiânia passa por uma grande transformação desde a pandemia, fruto de um projeto que tinha exatamente esse propósito: promover uma grande e ampla reestruturação do sistema, que vinha de uma longa crise desde 2013. Enquanto a perda gradual de demanda e o desequilíbrio econômico se tornaram uma realidade comum a quase todas as capitais, a capital goiana destacou-se ao articular uma saída planejada para reerguer sua rede estrutural”, resume Edmundo Pinheiro, CEO do Grupo HP (que opera em Goiânia) e presidente do Conselho NTU - Associação Nacional de Transportes Urbano.

Edmundo Pinheiro analisa que quando surgiu a necessidade de aportar recursos no serviço, o sistema viveu um longo período de orfandade institucional, que começou a mudar em 2021. “Houve um alinhamento dos entes federativos, com o Estado reassumindo a liderança da região metropolitana, mas com uma participação simétrica de responsabilidade por parte da capital e dos demais municípios conurbados”, explica.

Enquanto a perda gradual de demanda e o desequilíbrio econômico se tornaram uma realidade comum a quase todas as capitais, a capital goiana destacou-se ao articular uma saída planejada para reerguer sua rede estrutural",

Edmundo Pinheiro, CEO do Grupo HP e presidente do Conselho NTU

Edmundo Pinheiro, CEO do Grupo HP e presidente do Conselho NTU - Associação Nacional de Transportes Urbano. - NTU/Divulgação

Foi essa cooperação que permitiu consolidar a separação entre a tarifa pública paga pelo passageiro e a remuneração contratual do serviço, instituindo o complemento tarifário custeado por recursos extratarifários compartilhados, onde Goiânia destina cerca de 3,5% de sua receita corrente líquida e divide a conta com o governo estadual.

MUDANÇAS COMEÇARAM COM O GOVERNO DO ESTADO

O diretor executivo do RedeMob Consórcio, Leomar Avelino, vai ainda mais fundo e diz que, diante da iminência de um colapso do sistema de transporte - que enfrentou queda de 80% na demanda de passageiros -, o governo estadual assumiu a liderança política e jurídica do setor. Até então, mantinha distância e não aportava recursos diretos. “A gente brinca que o Estado pulou para dentro do transporte, assumindo o comando da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo (CDTC) e instituindo o modelo de subsídio financeiro compartilhado, até então inexistente", afirma.

"O que o Ronaldo Caiado (governador de Goiás na época) fez, que eu entendo ser o que todo governante deveria fazer, foi assumir a sua responsabilidade institucional porque o transporte é um dever do Estado", Leomar Avelino, diretor executivo do RedeMob Consórcio

O diretor executivo do RedeMob Consórcio, Leomar Avelino - Roberta Soares/ JC

Para o gestor, o movimento foi decisivo: "O que o Ronaldo Caiado (governador de Goiás na época) fez, que eu entendo ser o que todo governante deveria fazer, foi assumir a sua responsabilidade institucional porque o transporte é um dever do Estado", enfatiza.

Para validar a assertividade das mudanças, Leomar Avelino destaca que os resultados operacionais foram imediatos e demonstram reflexos diretos na rotina dos passageiros e no tráfego geral da cidade. “Os corredores viários desobstruídos registraram ganho de fluidez entre 30% e 35%, enquanto o BRT Norte-Sul elevou sua velocidade comercial média de 16 km/h para 21 km/h, reduzindo as viagens em até 13 minutos no trecho Norte-Sul e 15 minutos no Leste-Oeste”, revela.

O gestor ainda destaca a confiança mútua e o fato de as operadoras aportarem os recursos antecipadamente antes mesmo da implementação da parcela tarifária definitiva. “É uma aposta, é assumir um risco que no final tem compensado. Se a gente estivesse esperando o processo, ninguém teria esses resultados", avalia.

Leomar sintetiza o novo momento da mobilidade goiana: "Hoje o transporte coletivo não é um problema. Pelo contrário, é uma solução. Tanto que na nossa região hoje há uma briga muito positiva de quem é pai e de quem é mãe; todo mundo quer ser pai, todo mundo quer ser mãe", diz, demonstrando a consolidação de uma governança integrada que reúne tecnologia, segurança preventiva e foco na qualidade do serviço prestado.

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MODERNIZAÇÃO DA FROTA, INFRAESTRUTURA DO BRT E PRIORIDADE VIÁRIA

No eixo da infraestrutura e dos serviços, a recuperação do transporte de Goiânia foi impulsionada pela conclusão de projetos estruturantes, como o BRT Norte-Sul — uma obra que se arrastava há dez anos — e a reconstrução do BRT Leste com a implantação da metronização.

Em paralelo, foi promovida a substituição de uma frota que estava bastante envelhecida, combinada com a inserção de veículos elétricos feita de maneira gradual e cautelosa, além do início dos testes com o biometano. “Para os usuários dos 21 grandes terminais de integração da rede tronco-alimentada, o plano agregou facilidades tarifárias decisivas, como o bilhete único metropolitano universal e o passe livre do trabalhador”, reforça Edmundo Pinheiro.

A evolução do modelo ganhou novo fôlego com a eleição do prefeito Sandro Mabel, que assegurou continuidade administrativa e agregou o programa Nova Mobilidade para articular trânsito e transporte. Entre as medidas executadas pela RedeMob, destacam-se a gestão semafórica inteligente, centros integrados de monitoramento e 34 projetos de engenharia de tráfego já concluídos em corredores arteriais por onde trafegam os coletivos.

Pinheiro explica que o foco das intervenções é técnico e colaborativo: “A ideia é melhorar a eficiência do transporte coletivo sem prejudicar, sem entrar em conflito com o transporte individual; isso ajuda na melhoria da eficiência do sistema e responde a um dos atributos mais importantes do usuário, que é o tempo”, afirma.

Ao avaliar o ciclo de quatro anos da reestruturação, o especialista sustenta que a união entre governança estável, custeio compartilhado e investimentos em qualidade permitiu a Goiânia recuperar passageiros, competitividade e prestígio. Pinheiro ressalta, no entanto, que o processo exige perseverança das gestões públicas: “Eu falo que transporte público para se requalificar é um projeto para uma geração; nós fizemos muito nesses quatro anos, mas nosso entendimento é que esses investimentos ainda têm que ser viabilizados de forma continuada e no longo prazo para que a gente tenha um transporte de alta qualidade”, finaliza.

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Em Goiânia, tecnologia da metronização reduz tempo de viagem no BRT em 15 minutos

Prioridade semafórica inteligente eleva em mais de 30% a velocidade operacional dos ônibus na capital



A implementação da metronização no transporte público da Região Metropolitana de Goiânia tem transformado o deslocamento diário ao integrar tecnologia e engenharia de tráfego para assegurar prioridade semafórica aos ônibus. O ganho médio é de aproximadamente 15 minutos em cada percurso realizado nas vias segregadas.

Os passageiros sentem de forma direta o reflexo dessa fluidez nos dois corredores exclusivos da cidade: o BRT Leste, com 14 quilômetros de extensão, e o BRT Norte-Sul, com 17 quilômetros. "O ganho foi muito expressivo. Nós temos comemorado ótimos resultados. Isso é bastante expressivo, é tempo ganho direto para os passageiros que utilizam o transporte diariamente", comemora o gerente de Projetos de Mobilidade Urbana do RedeMob Consórcio, Sérgio Bandeira.

"O ganho foi muito expressivo. Nós temos comemorado ótimos resultados. Isso é bastante expressivo, é tempo ganho direto para os passageiros que utilizam o transporte diariamente", Sérgio Bandeira, gerente de Projetos de Mobilidade Urbana do RedeMob Consórcio.

Sérgio Bandeira, gerente de Projetos de Mobilidade Urbana no RedeMob Consórcio - Divulgação

O funcionamento do sistema baseia-se na comunicação contínua entre a frota e os cruzamentos semafóricos da capital. Os veículos contam com equipamento de GPS embarcado e tags que transmitem, em tempo real, a sua localização exata e velocidade de deslocamento. Com base nesses parâmetros e nos limites de extensão de tempo verde calculados pela engenharia de tráfego para não prejudicar as vias transversais, o semáforo ajusta a abertura para a passagem do coletivo.

Essa dinâmica resolveu um gargalo histórico da região central de Goiânia, caracterizada pela alta densidade semafórica de um equipamento a cada 200 ou 225 metros. Anteriormente, as composições chegavam a parar no sinal fechado em cerca de 52% dos cruzamentos, somando 35 paradas em vermelho somente ao longo do BRT Leste-Oeste.

GANHOS PARA PASSAGEIROS E PARA A OPERAÇÃO DOS BRTs

Com a priorização semafórica, esse índice despencou para uma média de sete a oito paradas ao longo do trecho — o equivalente a 10% dos pontos —, fazendo com que o coletivo realize paradas quase que exclusivamente nas estações e terminais. Segundo Sérgio Bandeira, o foco central da iniciativa é reduzir o tempo perdido no semáforo vermelho para as pessoas que estão embarcadas no ônibus do BRT.

A redução de trajeto é evidente quando analisados os corredores de forma individualizada. No caso do BRT Leste, o tempo total de viagem, que antes oscilava entre 60 e 65 minutos, passou para 45 minutos com a introdução da onda verde seletiva. Já no BRT Norte-Sul, o percurso que demandava 70 minutos para ser concluído agora é feito em cerca de 55 minutos ou até menos.

O aumento da fluidez semafórica resultou em uma melhora de velocidade operacional superior a 30%, gerando eficiência em escala metropolitana. O benefício alcança cerca de 200 mil viagens diárias realizadas no sistema BRT, cuja cobertura atende não apenas a capital, mas conecta também extensões para municípios vizinhos como Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira.



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Maior eletroposto do Brasil: como Goiânia planejou a infraestrutura antes da frota e virou referência em mobilidade elétrica

Com capacidade para abastecer 46 ônibus simultâneos na garagem da Metrobus e subestações próprias de 6 MW, a capital goiana blindou a rede energética e evitou os colapsos observados em metrópoles como São Paulo

A capital de Goiás assumiu a liderança da mobilidade sustentável no transporte público nacional ao estruturar o maior eletroposto de ônibus do Brasil, instalado na garagem da estatal Metrobus. Diferente do cenário enfrentado por metrópoles como São Paulo — que registraram gargalos energéticos e interrupções após priorizarem a compra de veículos antes de assegurar as redes de abastecimento —, Goiânia optou por não colocar "o carro na frente dos bois", como se diz. Ao eleger a engenharia de recarga como o ponto de partida do processo de descarbonização, o município garantiu uma operação contínua e segura desde o primeiro dia de circulação dos coletivos elétricos.

O grande diferencial do modelo goianiense foi a execução de um cronograma preparatório de 18 a 24 meses antes do desembarque da frota nas garagens. Durante quase dois anos, foram executadas obras civis, elaborados projetos arquitetônicos e realizadas tratativas técnicas com a concessionária de energia para dimensionar a capacidade de carga da rede. Segundo Laércio Ávila, diretor executivo do Consórcio BRT — braço operacional da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia (RMTC) —, o aporte antecipado de tempo, recursos e planejamento viabilizou uma transição energética ordenada, afastando riscos de desabastecimento na malha de transporte.

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POTÊNCIA DE 6 MW E ESTRUTURA CENTRALIZADA PARA 46 RECARGAS SIMULTÂNEAS

A central de recarga da Metrobus - que embora esteja localizada na garagem da operadora pública atende a todas as cinco empresas - reúne um nível inédito de centralização e escala no País, operando de forma compartilhada para atender tanto a frota pública quanto os veículos de concessionárias privadas parceiras.

O complexo abriga 23 estações de recarga da fabricante Nancy, cada uma com potência nominal de 240 kW. Como cada estação é dotada de dois bicos de conexão, o pátio soma 46 pontos de carregamento simultâneos, permitindo que dezenas de veículos recarreguem suas baterias ao mesmo tempo em intervalos que variam de uma a duas horas.

Para impedir sobrecargas na distribuição pública — problema identificado em simulações pioneiras do setor em que testes pontuais chegaram a danificar transformadores —, a instalação goiana foi dotada de quatro subestações próprias que geram 6 MW de potência. Além disso, a rotina operacional foi desenhada para concentrar o grosso dos carregamentos na madrugada e conta com um travamento digital obrigatório no horário de pico do consumo de energia, entre 18h e 21h, período em que os carregadores bloqueiam conexões para não onerar a rede da cidade nem consumir energia em bandeiras tarifárias elevadas.

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BAIAS OPERACIONAIS, RECARGAS DE OPORTUNIDADE E RATEIO INTELIGENTE DE ENERGIA

Organizado em três baias de circulação e manobra, o eletroposto também sustenta a rotina de recargas de oportunidade durante o entrepico comercial. Nesse intervalo diurno, que coincide com a troca de turno dos motoristas após o pico da manhã, os veículos recebem cargas complementares para assegurar autonomia no restante do dia. A operação integra modelos da BYD e da Volvo com particularidades técnicas específicas: enquanto os ônibus da BYD estacionam em marcha à ré e contam com recarga dupla conectando duas tomadas da mesma estação para acelerar o processo, os modelos da Volvo realizam a entrada frontal e utilizam uma única tomada ativa, mantendo o segundo conector como redundância de segurança.

A infraestrutura atende os corredores da capital e recebe coletivos de outras garagens, como Rápido Araguaia e Reunidas. O controle do consumo e a divisão das despesas ocorrem de maneira automatizada através do VinCode, identidade eletrônica do veículo que registra o histórico de conexões, a potência consumida e o tempo de abastecimento no sistema da Nancy para o fechamento mensal da fatura.

Comprovando a eficácia do método preventivo, a mesma governança baseada em infraestrutura prévia já foi estendida à implantação de biopostos para a frota de biometano da cidade, consolidando o ecossistema de transporte de Goiânia como referência nacional de eficiência.

Aposta na descarbonização da frota foi a virada de chave do transporte em Goiânia

Com planejamento antecipado de infraestrutura e matriz energética diversificada, a capital goiana une tecnologia elétrica e combustível do agro para revolucionar a mobilidade urbana sustentável

Infográfico_Transporte_Metronizacao_Goiania2 - ARTE



O processo de modernização e metronização do transporte público coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (RMTC) alcançou um novo patamar ao incorporar a descarbonização como pilar estrutural do sistema. A transformação do modelo operacional, conduzida conjuntamente pelo governo estadual e prefeituras consorciadas, estabeleceu que a renovação de frota deveria migrar definitivamente para padrões de emissão zero e combustíveis sustentáveis.

Essa guinada estratégica redefiniu os investimentos públicos e privados locais, transformando a capital em vitrine nacional de soluções energéticas integradas para a mobilidade. A transição verde teve início com o avanço da frota elétrica e a implantação do maior eletroposto do Brasil. Contudo, a necessidade de diversificação impulsionou uma segunda diretriz governamental: incluir o biometano como combustível complementar.

"Decidimos que a nossa frota verde não vai ser somente elétrica, ela será também a biometano. Porque uma frota a biometano viabiliza uma nova atividade econômica para o Estado de Goiás", Laércio Ávila, diretor executivo do Consórcio BRT

Laércio Ávila, diretor executivo do Consórcio BRT de Goiânia (GO) - Divulgação

Segundo o diretor executivo do Consórcio BRT, Laércio Ávila, essa integração foi decisiva para conectar o transporte à vocação regional. "Decidimos que a nossa frota verde não vai ser somente elétrica, ela será também a biometano. Por quê? Porque uma frota a biometano viabiliza uma nova atividade econômica para o Estado de Goiás, que tem uma agroindústria com muito potencial para produzir o biometano, mas até então não exercia essa capacidade de produção por falta de demanda", explica.

DA AGROINDÚSTRIA AO TANQUE: A CONSOLIDAÇÃO DO BIOMETANO NO BRT

Para materializar essa cadeia produtiva, o Consórcio BRT publicou uma concorrência (RFP) no mercado com o objetivo de viabilizar a compra antecipada do biocombustível e garantir a instalação da primeira usina do insumo em território goiano. O empreendimento, projetado para operar no município de Guapó — a 30 quilômetros de Goiânia —, tem prazo de implantação de 24 meses e reduzirá sensivelmente os custos logísticos.

Segundo Laércio Ávila, a viabilidade técnica dos ônibus a gás exigiu engenharia customizada em conjunto com a Scania (chassi), Marcopolo (carroceria) e Hexagon (cilindros de fibra de carbono), criando um veículo capaz de superar 400 quilômetros de autonomia. Essa especificação permite a substituição direta "um para um" dos veículos a diesel convencionais com apenas uma recarga diária. Conforme detalhou Ávila, a meta é progressiva e ambiciosa: "Hoje nós já temos, depois de um piloto feito em 2025, oito veículos a biometano operando, com a perspectiva de que até o final de 2027 tenhamos 79 veículos articulados a biometano no sistema BRT, com a possibilidade de escalar até 500 veículos padrão", revela.

INFRAESTRUTURA ANTES DOS VEÍCULOS: O SEGREDO DA OPERAÇÃO SEM IMPREVISTOS

Diferentemente de centros urbanos que enfrentaram entraves logísticos com a chegada de coletivos sem pontos de abastecimento prontos, Goiânia concentrou esforços na infraestrutura prévia. Foram necessários entre 18 e 24 meses de projetos arquitetônicos, obras civis e interlocução técnica contínua com a distribuidora elétrica local para assegurar a carga demandada pelas garagens.

"Nós tivemos que fazer um investimento de tempo, de energia, de recursos para que os projetos de infraestrutura caminhassem antes da chegada da frota. Esse foi o grande diferencial que viabilizou a transição energética do elétrico", ressaltou o executivo.

A mesma rigidez operacional antecedeu a chegada dos ônibus movidos a biometano, cujas obras do primeiro bioposto já contavam com cerca de 16 a 18 meses de maturação técnica quando as primeiras unidades chegaram em abril de 2026.

Ao harmonizar o conforto silencioso dos elétricos, o alcance e os ganhos ambientais do biometano e o padrão Euro 6 no BRT Norte-Sul, a RMTC fechou sua matriz energética com segurança operacional garantida. "O foco foi no planejamento, na preparação e na estruturação de tudo que era necessário para o carregamento da frota, toda a infraestrutura energética e todos os parâmetros, equipamentos e relações que precisavam ser construídas para que essa infraestrutura estivesse operando", conclui Laércio Ávila.



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Como Goiânia, Grande Recife vai metronizar corredores de BRT para dar prioridade aos ônibus

Projeto de R$ 62,7 milhões, semelhante ao modelo de Goiânia, quer dar prioridade aos ônibus nos Corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, que atendem 121 mil passageiros por dia

A Região Metropolitana do Recife (RMR) começou a implantar em agosto de 2026 a sua versão da chamada "metronização" do transporte público. O termo, copiado de Goiânia (GO), designa a tecnologia que aproxima a operação dos ônibus em superfície da regularidade de um sistema metroviário. O projeto do Grande Recife prevê a modernização de 199 conjuntos semafóricos nos corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, com investimento de R$ 62,7 milhões. Atualmente, está 43% executado.

O objetivo é o mesmo da capital goiana: reduzir as retenções nos cruzamentos e dar prioridade semafórica aos coletivos diante do tráfego geral de veículos. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco (Seduh), a intervenção alcançará 50 quilômetros de corredores exclusivos e beneficiará aproximadamente 121 mil passageiros por dia.

"Serão atualizados 199 conjuntos semafóricos nos Corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, transformando-os em semáforos adaptativos, conhecidos como semáforos inteligentes. Eles priorizam o corredor de mobilidade, o corredor de BRT, em detrimento dos demais. Isso reduz o tempo de viagem e faz com que o corredor seja efetivamente mais dinâmico", explicou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano, Francisco Sena, em entrevista ao JC na época em que o projeto estava começando a ser implantado.

Semáforos adaptativos darão prioridade aos ônibus no Corredor Norte-Sul, primeiro a receber a metronização na RMR - JAILTON JR./JC IMAGEM Sistema de semáforos adaptativos deverá priorizar a passagem dos BRTs nos cruzamentos dos corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, na Região Metropolitana do Recife. - JAILTON JR./JC IMAGEM

SEMÁFOROS QUE ‘CONVERSAM’ COM OS ÔNIBUS

Os semáforos adaptativos recebem informações em tempo real e alteram automaticamente a duração dos ciclos conforme a circulação dos coletivos e dos demais veículos. A tecnologia combina contagens classificadas de veículos, microssimulação, dados operacionais e a localização dos ônibus por GPS.

Câmeras de alta definição monitoram os cruzamentos, enquanto algoritmos ajustam os tempos dos sinais. Na prática, a proposta é que os coletivos recebam sinal verde na maior parte do trajeto, com menos paradas e viagens mais previsíveis. Tudo será monitorado por um Centro de Controle Operacional (CCO) do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE).

A estrutura já saiu do papel. Segundo a Seduh, 35 quilômetros de fibra óptica foram instalados até agora, conectando os equipamentos a um controlador que funcionará na sala do DER. As obras dessa central de monitoramento devem ser concluídas até o fim de novembro.

A implantação começou pelo Corredor Norte-Sul, que liga o Terminal Integrado de Igarassu ao Centro do Recife, passando por trechos da BR-101, da PE-15, da Avenida Pan Nordestina e da Avenida Cruz Cabugá. Seis conjuntos semafóricos estão em operação atualmente no corredor.

Esse último é o trecho mais complexo do eixo, onde falta segregação do tráfego comum. O Norte-Sul servirá de projeto-piloto para o Leste-Oeste, que liga Camaragibe ao Centro, passando pelas avenidas Caxangá, Conde da Boa Vista e Guararapes, e tem mais conflitos viários. "Pelo menos na teoria, o Norte-Sul parece ser mais fácil por ser mais segregado. Ele funcionará, inclusive, como um projeto piloto para aprendermos e depois irmos para o Leste-Oeste, que tem mais conflitos", afirmou Sena.



Metronização do transporte público: O exemplo de Goiânia (GO) - Roberta Soares/ JC

Goiânia é a única capital do País a ter um batalhão de polícia exclusivo para o transporte público



Terminais e estações do BRT em Goiânia contam com presença ostensiva do Batalhão de Terminal e monitoramento tecnológico contínuo

Além da metronização, Goiânia também tem se destacado em outras inovações. É a única capital brasileira a ter em operação um batalhão de polícia dedicado exclusivamente à segurança da operação do transporte público. E, como todo mundo sabe, a insegurança nos sistemas de transporte coletivo é uma das deficiências mais complexas e urgentes para a mobilidade urbana nas grandes metrópoles brasileiras. Ela, inclusive, expulsa o passageiro do sistema.

Mas na capital goiana é o contrário: o sistema de ônibus tem um batalhão da PM para chamar de seu, de fato. Denominado Batalhão de Terminal da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), o agrupamento atua de forma dedicada na malha de transporte público para proteger passageiros e trabalhadores do sistema nos terminais, corredores e paradas de embarque e desembarque, além de, indiretamente, beneficiar o entorno da operação.

A unidade especializada atua em uma ampla área de cobertura no sistema de transporte coletivo metropolitano, abrangendo 13 terminais de integração, 47 estações de embarque e desembarque nos corredores de BRT e centenas de abrigos de ônibus espalhados por toda a cidade.

O grande diferencial do batalhão é que, no lugar de um patrulhamento genérico, a tropa foca na prevenção qualificada a partir da análise criminal para identificar locais e horários críticos. Quem destaca a relevância da exclusividade do efetivo é o comandante da unidade, o major da PM Rafael Kaminiche.

“Até onde nós temos conhecimento, o Batalhão de Terminal da Polícia Militar no Estado de Goiás é o único batalhão especializado no policiamento do transporte público. Nossa função é que os nossos policiais se dediquem exclusivamente a prevenir crimes, a entender através da análise criminal onde esse crime acontece, de que forma e qual o modo operante para que nós possamos coibi-los e reduzir as estatísticas", explica.

Batalhão de Terminal da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) - Roberta Soares/JC Batalhão de Terminal da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) - Roberta Soares/JC

TECNOLOGIA, CÂMERAS DE RECONHECIMENTO FACIAL E INTEGRAÇÃO EM TEMPO REAL

O major explica que, para garantir agilidade no patrulhamento diário, a operação se apoia em um ecossistema de inteligência e conectividade direta entre a polícia e as equipes operacionais do sistema. Um grupo de trabalho no aplicativo WhatsApp conecta os policiais militares aos vigilantes e colaboradores administrativos da RedeMob.

Paralelamente, milhares de câmeras de vigilância instaladas nos terminais e estações — viabilizadas pelo governo estadual e pelas empresas consorciadas — operam integradas a softwares de reconhecimento facial. “Analistas de inteligência cadastram no sistema indivíduos recorrentes na prática de furtos no transporte que, ao serem identificados circulando pelo sistema, o software dispara um alerta automático para que a viatura realize a abordagem preventiva antes do delito ocorrer”, explica o major.

A cobertura ostensiva se estende também ao interior da frota em circulação. Todos os ônibus do transporte público estão equipados com rádio de comunicação direta com a central, além de um botão de segurança (botão de pânico) que permite ao motorista alertar a central de forma discreta caso o veículo seja invadido ou o condutor seja rendido por criminosos.

Sobre a celeridade dos acionamentos tecnológicos, o major Kaminiche destaca a eficiência obtida no dia a dia do sistema: "Com isso, nós ganhamos eficiência, ganhamos celeridade de resposta, fazendo com que estejamos conseguindo coibir e inibir os crimes com mais eficácia".

Batalhão de Terminal da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) - Roberta Soares/JC Batalhão de Terminal da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) - Roberta Soares/JC

INTELIGÊNCIA NO FUTEBOL: ESCOLTA A TORCIDAS E COMBATE À DEPREDAÇÃO

O batalhão especializado também atua em outro desafio histórico da mobilidade urbana nas grandes cidades: a depredação do patrimônio e os conflitos entre torcidas organizadas nos ônibus. Para isso, segue um protocolo de atuação prévia e especializado em Goiânia.

O Serviço de Inteligência do Batalhão de Terminal atua em conjunto com o Batalhão de Eventos e mantém contato direto com as lideranças das torcidas dos dois grandes clubes do Estado. “Mapeando previamente os deslocamentos de grupos que variam entre 50 e 200 torcedores partindo de diferentes regiões da cidade, viaturas policiais são mobilizadas na ponta da linha para escoltar os coletivos durante a ida e o retorno dos estádios”, detalha o major.

Essa estratégia já neutralizou episódios recorrentes de vandalismo que costumam encarecer a tarifa e degradar os terminais em outras capitais brasileiras, além de assustar passageiros e afastá-los do transporte público. Ao escoltar os coletivos e posicionar viaturas nos terminais mais próximos nos horários de pico dos jogos, a polícia impede a destruição de frota e previne embates entre facções rivais.

"Com isso, nós reduzimos drasticamente o número de depredação do patrimônio público, dos ônibus, terminais e estações. Também estamos protegendo aquela torcida e aquele ônibus de ataques da torcida rival", resume o major Kaminiche.

